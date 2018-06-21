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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:11 |
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Polymetal запустил программу спонсируемых АДР
АДР компании являются долларовыми свободнообращающимися сертификатами на обыкновенные акции Polymetal. Каждая АДР представляет одну обыкновенную акцию компании. Bank of New York Mellon назначен депозитарным банком для программы АДР.
В настоящее время обыкновенные акции Polymetal котируются на основных торговых площадках Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже с тикером POLY.
Программа АДР позволяет инвесторам из США покупать, держать и продавать неамериканские ценные бумаги более простым способом. АДР соответствуют обыкновенным акциям компании, которые обращаются на иностранной (неамериканской) фондовой бирже. В программе спонсируемых АДР I уровня акции передаются в депозитарный банк, который выпускает АДР, которые затем участвуют в торгах в долларах США на внебиржевом рынке ценных бумаг.
Досье «ДК»: Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси (Великобритания), в 2011 году стала холдинговой компанией для ОАО «Полиметалл». «Полиметалл» - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане, занимает третье место по объемам производства золота среди российских компаний.
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