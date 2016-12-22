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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:12 |
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ПБТФ строит взлетную полосу
Но появление новой воздушной линии было бы невозможным без участия Преображенской базы тралового флота, которая вот уже 86 лет является градообразующим предприятием территории и несет серьезную социальную нагрузку.
Надо сказать, что подобная авиалиния существовала в советское время и была крайне востребована жителями района, но 25 лет назад исчезла, как и многие другие направления внутрикраевой авиации, что было вызвано развалом СССР. В начале этого года Преображенская база тралового флота приняла участие в реализации краевой программы возрождения местных авиаперевозок, подписав трехстороннее cоглашение о сотрудничестве с департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и КГУАП «Пластун-Авиа» и выступив инвестором проекта по строительству авиапосадочной площадки. При этом ПБТФ не просто финансировала, но и строила взлетную полосу силами предприятия. Объем выделенных компанией инвестиций составил около 20 млн рублей.
На момент сдачи номера работа по восстановлению взлетно-посадочной полосы и подведению коммуникаций небольшого аэровокзала близилась к концу и авиасообщение на борту DHC-6 планировалось запустить уже в середине августа с частотой 3-4 рейса в неделю. Насколько это важно для жителей района, объясняют цифры: в то время как дорога до краевой столицы на автобусе занимает не менее семи часов, перелет - всего сорок минут, а его стоимость, благодаря программе субсидирования из краевого бюджета, будет чуть дороже билета на автобус - немногим более тысячи рублей вместо восьмисот. Доступный авиатариф был одним из главных условий участия ПБТФ в программе.
Нагрузка на компанию, которую она несет как градообразующее предприятие, заслуживает уважения. Только в 2015 году на социальные нужды поселка и района было выделено более 16 млн рублей. В этом году, с участием в открытии авиалинии, сумма вложений вырастет еще заметнее. Выполнению социальной миссии способствуют грамотная и последовательная стратегия развития компании, верно выбранные приоритеты, среди которых модернизация производственных мощностей и строительство новых промысловых судов. Так, в предыдущем году флот пополнился двумя быстроходными шхунами по добыче креветки и краба и новостроем-сайроловом. А на поддержание других судов флота в хорошем техническом состоянии было потрачено свыше 532 млн рублей.
Тем не менее 2015 год ПБТФ завершила четырехкратным ростом прибыли - 1,2 млрд рублей. Более чем на 13% выросла рентабельность реализованной продукции. По сравнению с предыдущим годом выпуск товарной продукции увеличился на 44%, а выручка от продаж - на 62%, что составило более 6,6 и 6,3 млрд рублей соответственно.
«Нынешний год складывается для компании непросто, - признается генеральный директор ПАО «ПБТФ» Сергей ЕРЕМЕЕВ. - Виной тому и непростые климатические условия, в которых проходит путина, и более ранний, чем обычно, с 1 апреля, запрет промысла минтая (даже 9-10 дней играют большую роль в рыбодобыче), а в районе восточного Сахалина промысел и вовсе пришлось прервать раньше на 20 дней. По-прежнему остро стоит на предприятии кадровый вопрос. Однако, несмотря на сложности, мы намерены на 90-99% выбрать квоты до конца года и выполнить все производственные планы по добыче и рыбопереработке. Так, нынешней весной на свой первый промысел отправился новый сайролов «Лучегорск». С полной отдачей работают и экипажи других судов. Неплохо обстоят дела и на рыбокомбинате базы, где поэтапно проводится модернизация, завершается строительство цеха переработки продуктов аквакультуры, благодаря чему глубокой переработке подвергнется все, что выращивается на морских огородах компании: морская капуста, гребешок, еж, трепанг. Будем делать все для того, чтобы предприятие по-прежнему играло заметную роль в регионе, обеспечивая существенный вклад в рыбодобычу и производство рыбопродукции, и продолжало следовать своей социальной миссии».
Досье «Дальневосточного капитала»: ПБТФ ведет свою деятельность с 1930 года. Добывает 10-13% всей свежей рыбы от осуществляемого промысла в Приморье, изготавливает 25% рыбных консервов от общего объема краевого производства и 20% - от объема производства Дальнего Востока. Располагает плавзаводом, двумя автономными морозильными траулерами, флотилией добывающих судов среднего класса, вспомогательным и транспортным флотом. Развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственный судоремонтный завод-док для среднетоннажных судов, ведет рыбопереработку. Основные объекты лова - минтай, сельдь, сайра, терпуг, лосось, краб, креветка.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
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