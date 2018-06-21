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"Транзит ДВ": время объединять усилия
Подтверждением интереса к проектам ГК «Транзит ДВ» стало соглашение о стратегическом партнерстве со Сбербанком России, которое в рамках Восточного экономического форума подписали президент холдинга Игорь ПОЛЬЧЕНКО и председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» Евгений ТИТОВ.
Складывая проекты
Инициаторы проекта ГК «Транзит ДВ» предлагают по-новому посмотреть на маршрутизацию существующих транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» с их стыковкой в узле (хабе) в районе пос. Славянка. Что даст возможность связать в одном узле множество магистральных и фидерных маршрутов: как сухопутных, так и морских, как существующих, так и новых, включая Севморпуть и иные трансконтинентальные маршруты. Речь идет, по существу, о формировании новой транзитной транспортной сети.
По мнению президента холдинга «Транзит ДВ» Игоря Польченко, это объединяющая идея, которая идеально согласуется с проектами развития окружающих стран, экономики края, планами развития городской агломерации Владивостока. Она позволяет дополнить конструкцию международных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и «Приморье-3», программу развития которого предлагает глава Владивостока Игорь Пушкарев, собирая все существующие проекты по созданию новых и модернизации существующих портов в единое коридорное кольцо. Новый порт-хаб, по идее инициаторов проекта, позволит замкнуть множество морских линий и все сухопутные маршруты, включая Транссиб, МТК Приморья, Восточный корейский маршрут, за счет привлечения магистральных перевозчиков.
Подобная связка даст возможность обеспечить привлекательные сквозные тарифы, а представленные законом о Свободном порте Владивосток налоговые преференции, упрощенные таможенные и административные регламенты сделают условия проведения транспортных операций в порте-хабе конкурентоспособными, более выгодными для операторов крупных мировых судоходных линий.
- Нам нужно реализовать нашу конкурентоспособность вхождением в систему востребованных региональных и магистральных линий, это интегрирует Дальний Восток в мировое товародвижение. Это свяжет нас со странами БРИКС, оптимизирует наше участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), создаст условия для эффективного сопряжения с проектами Экономического пояса Шелкового пути и другими идеями наших стран-соседей, - объяснял преимущества идеи, предлагаемой командой «Транзит ДВ», ее президент Игорь Польченко.
Славянский порт-хаб должен быть связан и с работой Северного морского пути (СМП).
- Мы имеем опыт этой связки и считаем, что СМП должен иметь систему портов, обслуживающих эту магистраль, и один из них - в Приморье, - говорит Игорь Польченко.
Нужно отметить, что на Восточном экономическом форуме теме развития Севморпути было уделено много внимания. Об этом говорил в своем выступлении президент Владимир ПУТИН. А комментарии полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и ряда высокопоставленных федеральных чиновников, побывавших на форуме, позволяют надеяться, что этот проект не будет долго оставаться под сукном. Значит, портовому бизнесу нужно готовиться к тому, что его инфраструктура и услуги будут востребованы.
По мнению Игоря Польченко, у каждого приморского порта свое предназначение и дальнейшее развитие получат те, кто не стеснен узкими рамками городской черты и труднопроходимыми для больших транспортных грузовых потоков улицами. Планируя развитие порта в поселке Славянка, «Транзит ДВ» не делает ставку только на береговые причалы. Значительную роль в обслуживании крупных магистральных контейнеровозов, которых, по расчетам специалистов, в порт должно заходить не менее 60 в месяц, будут играть рейдовые перегрузочные комплексы (РПК «Тор»), которые уже опробованы компанией и дают возможность обслуживать без постановки к причальной стенке самые крупные в мире контейнеровозы. Летом этого года судоходная компания Zim Integrated Shipping Services, оперирующая одним из крупнейших в мире контейнеровозным флотом, включила порт Славянка в расписание судозаходов для топливных бункеровок. Одним из решающих факторов стала возможность проводить здесь грузовые операции с контейнерами на рейде порта. По словам Игоря Польченко, сухопутная часть порта Славянки будет располагаться на м. Веселом, главным образом на искусственных насыпных площадках.
Рейдовые перегрузочные комплексы «Транзита ДВ» появятся в портах Восточном, Находке, Зарубино, на их установку уже получено разрешение Минтранса России.
- Идея новой маршрутизации транспортных коридоров способна увязать и согласовать множество разных проектов, это и «Большой Порт Зарубино», и порт в Бухте Суходол, Находка, Восточный, Владивосток. Помимо портового бизнеса, органично вписывается и новый железнодорожный хаб (проект РЖД) - логистический комплекс «Приморский», логистический комплекс «Сухой порт», который является перспективным узлом обслуживания стыка авто/жд перевозок на разных сухопутных маршрутах направлением в порты и из портов и гармонично дополняет идею железнодорожного комплекса «Приморский», - поясняет президент холдинга «Транзит ДВ».
Досье «Дальневосточного капитала»: РПК «Тор» построен в 2014 году по заказу Группы компаний «Транзит ДВ» на верфи голландской судостроительной компании Damen в городе Наньтуне (Китай) специально для мультимодального производственно-логистического комплекса в Славянке. Он представляет собой плавучий кран дедвейтом 1,7 тыс. т, имеющий возможность поднимать контейнеры весом до 50 тонн на высоту до 36 метров. Технические характеристики позволяют обслуживать самые крупные контейнеровозы длиной до 400 м. Производительность РПК составляет 1 контейнер в минуту
Сервис увеличит шансы
В компании не скрывают, что, выстраивая новые направления бизнеса, рассчитывают на значительный рост традиционного - бункерного. Именно бункерный хаб и развитый сервис (бункерный супермаркет) должны стать важнейшей «приманкой» для привлечения в приморские порты магистральные судоходные линий. Что, в свою очередь, позволит изменить и логистику транспортных потоков.
- Наша задача - объединить все возможности бункерного рынка и создать свою площадку, где уже Россия будет формировать мировые цены на бункер, составляя конкуренцию признанному лидеру этого сегмента - Сингапуру, - размышляет Игорь Польченко.
По его мнению, необходимо формировать российскую бункерную биржу, и об этом он намерен поговорить с президентом Сбербанка Германом ГРЕФОМ, который в рамках Восточного форума подписал «дорожную карту» по реализации подобного проекта - «рыбной биржи» на Сахалине.
Все это потянет за собой потребности в береговом снабжении, судоремонте, в развитии отечественного судостроения, портового и логистического сервиса. В итоге регион может получить грандиозный макроэкономический эффект, оптимизировать всю экономику развития за счет высокой эффективности инвестиций. А следовательно, будет решаться задача создания в регионе комфортных условий для жизни постоянного населения.
На старте СПВ
«Транзит ДВ» динамично развивается, поэтому заранее подготовился к вступлению в силу закона о Свободном порте Владивосток. Его резидентом должно стать совместное предприятие «Тихоокеанская инвестиционная компания (ТИК)», которое создано с двумя китайскими партнерами: Zhonggongxin («Чжун Гун Синь»), крупнейшей компанией по управлению государственными активами КНР, и группой компаний «Хай Вэй», крупнейшей строительной компанией по реализации международных крупномасштабных проектов.
В таком партнерстве «Транзит ДВ» уже приступил к строительству пятизвездочной гостиницы в п. Славянка, в ближайших планах строительство жилья. Развитие проектов потребует привлечения большого количества квалифицированных кадров, и к этому нужно готовиться заранее, считают в компании.
Выбирая партнеров, «Транзит ДВ» исходил из их потенциальных возможностей в привлечении капитала, новых технологий строительства и стройматериалов. В не меньшей степени здесь рассчитывают и на опыт китайских компаний в организации логистики, привлечении грузовой базы.
Игорь Польченко высказывает уверенность в том, что амбициозный проект с участием китайских инвесторов будет поддержан Минвостокразвития и полпредом президента в ДФО. По его словам, у копании сложилось хорошее взаимопонимание с министром Александром ГАЛУШКОЙ и полпредом Юрием Трутневым. Инициаторы новой экономической политики на Дальнем Востоке в не меньшей степени, чем бизнес, нуждаются в историях успеха.
- На Восточном экономическом форуме представлено множество проектов, направленных на развитие Дальнего Востока и Приморского края, а главное, правительством страны созданы реальные стимулы для их реализации. Я уверен, что режим свободного порта открывает хорошие перспективы перед инициаторами проекта «Порт Зарубино» (группа «Сумма»), резидентами ТОР «Надеждинская», «Михайловская» и многими другими компаниями, планирующими инвестировать средства в регион, в том числе в нашу транспортную отрасль. Необходимо консолидировать эти проекты так, чтобы они дополняли друг друга, обеспечивали общую синергию развития. Давайте сложим все идеи в одну корзину. Это возможно, - заключает президент холдинга «Транзит ДВ» Игорь Польченко.
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