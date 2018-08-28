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31 Августа 2018, 09:25 | Компании |

Андрей ЛЕВЫКИН, директор Дальневосточного филиала компании "МегаФон": Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности

Добиться значительного и быстрого улучшения качества жизни людей на Дальнем Востоке, в регионе с суровым климатом и огромными расстояниями, - одна из приоритетных задач, стоящих перед участниками государственной программы цифровизации экономики и различных отраслей городского жизнеобеспечения.

Активный участник этой программы - компания «МегаФон», которая уже сегодня работает над ее реализацией через комплексные решения и партнерства с федеральными и региональными властями.

О том, как новые методы и технологии организации городского хозяйства смогут изменить жизнь проживающих на Дальнем Востоке людей, а также об опыте «МегаФона» по внедрению информационно-коммуникационных технологий в рамках проекта «Умный город» в интервью журналу «Дальневосточный капитал» рассказал директор Дальневосточного филиала компании Андрей ЛЕВЫКИН.

- Андрей Борисович, в последнее время на самых разных уровнях говорится о том, чтобы сделать российские города «умными». Но, если отвлечься от умозрительных рассуждений в духе «хотим, чтобы было как в Сингапуре», что это означает на практике?

- На самом деле речь идет о вполне конкретном проекте, встроенном в программу «Цифровая экономика» и являющемся важной его частью. В концепцию проекта «Умный город» заложены следующие принципы: ориентация на человека; технологичность городской инфраструктуры; качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование; комфортная и безопасная среда; экономическая эффективность. Целью же ставится формирование системного и комплексного подхода к развитию «умных городов», а также последующий запуск пилотных проектов по созданию «умных городов» на территории России.

Уже есть план мероприятий, который состоит из шести ключевых блоков, включающих в себя конкретные задачи: внедрение «умного» ЖКХ, формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства и территориального планирования, а также развитие городских транспортных систем. Минстрой России уже разработал пошаговую «дорожную карту» по реализации проекта «Умный город», которая широко обсуждается с экспертами и участниками рынка.

- «МегаФон» известен, прежде всего, как телекоммуникационная компания, оператор связи. Какова ваша роль в реализации всех этих амбициозных планов?

- Наша компания - активный участник государственной программы цифровизации российской экономики. Обязательное условие при цифровизации городских систем обеспечения жизнедеятельности - наличие современной телекоммуникационной инфраструктуры и соответствующих ИКТ-решений. Обладая масштабной инфраструктурой и технической базой для разработки интегрированных платформенных цифровых решений, уже сегодня «МегаФон» реализует комплексные проекты по внедрению технологий «умного города» в ряде российских регионов, например, в городе Иннополисе в Татарстане.

- Какие ИКТ-решения «МегаФон» предлагает внедрять в рамках «Умного города»?

- Одно из перспективных направлений - цифровые сервисы для ЖКХ. У нашей компании есть ряд решений, которые открывают новые возможности по информированию, анализу, контролю городской инфраструктуры в режиме реального времени, как для компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний, так и для потребителей.

Климатические условия на Дальнем Востоке таковы, что очень актуальной для региона является проблема энергосбережения. Решение «Цифровая теплосеть» позволяет локализовать потери, осуществлять диспетчеризацию систем теплоснабжения и управление ремонтными работами. Оно реализуется на основе сети NB-IoT, включает в себя радиопередатчики и приемники, установленные на всех узлах учета теплосети, платформу для сбора и обработки данных и приложение для сотрудников. Использование этого решения позволит снизить потери на 10-50%. Экономия в данном случае достигается за счет снижения потерь тепла, теплоносителя и электроэнергии.

- Вы упомянули сеть NB-IoT. Что это такое?

- Речь идет о технологии Narrowband IoT LTE, сокращенно - NB-IoT. Это стандарт мобильной связи для устройств телеметрии с низкими объемами передачи данных - счетчиков потребления ресурсов, устройств умного дома, медицинских датчиков и т. д., то есть всех тех устройств, которые составляют Интернет вещей. Сеть NB-IoT предполагает использование более узких полос частот, которые требуют меньше сетевых ресурсов, чем традиционные решения сотовой связи. И она может быть развернута как на оборудовании сотовых сетей LTE, так и отдельно, в том числе поверх сетей GSM. Проникновение сигнала при этом выше, чем при стандартной сотовой связи.

Эта технология позволяет обеспечить высокую энергоэффективность подключенных устройств - до 10 лет в сети от маломощной батареи без дополнительной зарядки. При этом у сети NB-IoT очень большая емкость - к одной базовой станции можно подключить одновременно десятки тысяч устройств. И они достаточно недороги и компактны.

В этой технологии используется лицензируемый диапазон частот, что гарантирует надежность, безопасность и непрерывность передачи данных.

«МегаФон» сейчас активно готовит сеть для массового подключения устройств Интернета вещей. И внедрение технологии NB-IoT является еще одним шагом в подготовке инфраструктуры «МегаФона» для запуска сетей пятого поколения, которые позволят увеличить не только скорости передачи данных, но и емкость сети, эффективно подключая устройства разных типов.

- Возвращаясь к комплексным ИКТ-решениям для «Умного города», в каких еще сферах они могут найти применение?

- «Виртуальная управляющая компания» - это платформа для автоматических расчетов платежей на основе умных счетчиков плюс приложение для заказа жилищно-коммунальных услуг. Она позволяет осуществлять автоматический сбор данных о потреблении коммунальных услуг с помощью умных счетчиков, делает автоматический расчет и выставление счетов населению в режиме одного окна. Среди ее функциональных возможностей есть механизм оценки УК, заказ и оплата дополнительных сервисов и оплата коммунальных услуг через приложение.

В итоге повышается собираемость платы и снижается задолженность за потребленные коммунальные услуги, а жильцы обслуживаемых домов получают рост качества услуг и снижение платежей за счет повышения эффективности ЖКХ.

«Виртуальная УК» предоставляет удобный доступ к статистике за любой период, позволяет видеть реальные значения потребления ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Это целая экосистема, которая позволяет в комфортном режиме решать ежедневные бытовые вопросы. Мы надеемся, что внедрение комплексного решения для ЖКХ позволит повысить прозрачность этой сферы, качество услуг и самое главное - уровень доверия потребителей.

В сфере здравоохранения «МегаФон» разрабатывает цифровую платформу для развития телемедицины. Ее внедрение может способствовать увеличению доступности медицинской помощи для всех жителей региона. Одна из уникальных возможностей телемедицины - удаленная ультразвуковая диагностика. На Moscow Urban Forum, который прошел в столице в июле этого года, «МегаФон» показал на примере медицинского оборудования для проведения УЗИ применение современных решений на срезе телекоммуникаций и медицины в удаленных районах.

Пациентам, которым необходима оперативная помощь специалистов, не нужно будет ехать в специализированные медицинские центры. Консультации и лечение они смогут получить рядом с домом. Возможности стандарта 5G позволяют передавать огромный объем данных без задержек, что является критичным условием для удаленного анализа.

Еще одна разработка нашей компании, которая адресована государственным органам, - Ситуационный центр. Это информационное пространство региона, которое объединяет все министерства и ведомства, а также включает электронный документооборот, защищенную конференц-связь и возможность получения обратной связи от населения. Помимо этого, в ней планируется использовать передовые разработки - аналитику больших данных, технологии распознавания речи и платформенные решения для проведения переписи населения.

Большие возможности сулит цифровизация общественного транспорта, мониторинга за экологической ситуацией, туристической отрасли.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: Мегафон  цифровизация  связь 


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