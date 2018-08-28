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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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Миллиарды на подготовку к зиме
Из них 1,2 млрд рублей РусГидро направит на ремонт энергообъектов дополнительно, сверх учтенных в тарифах затрат, об этом заявил председатель правления - генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на совещании по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019.
Николай Шульгинов подчеркнул, что ремонтная кампания на объектах РусГидро на Дальнем Востоке идет в соответствии с графиком, а особое внимание уделяется объектам с высоким износом оборудования.
Одновременно с ремонтом оборудования РусГидро ведет строительство новых сетевых и генерирующих объектов. В 2018 году завершится строительство заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» для объединения изолированного центрального энергорайона Якутской энергосистемы с ОЭС Востока через присоединение электроустановок ПАО «Якутскэнерго» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС». Реализация проекта решит проблему надежности энергоснабжения потребителей центральной части Якутии. В текущем году завершится реконструкция трех подстанций в Магаданской области для подключения ЛЭП 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная» к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», что существенно повысит надежность энергоснабжения региона.
В 2018 году планируется пуск Сахалинской ГРЭС-2 электрической мощностью 120 МВт и тепловой 18,2 Гкал/ч и ТЭЦ Восточная в г. Владивостоке электрической мощностью 139 МВт и тепловой 421 Гкал/ч. В конце года будет завершен первый этап проекта газификации крупнейшей на Чукотке Анадырской ТЭЦ, ранее работавшей исключительно на угле. В IV квартале 2018 года состоится ввод в эксплуатацию третьего гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме, где реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО «РусГидро». После пуска третьего гидроагрегата мощность ГЭС достигнет 310,5 МВт.
Несмотря на предпринимаемые меры по вводу новой генерации, РусГидро отмечает необходимость реализации масштабной программы ввода новых замещающих мощностей на Дальнем Востоке. Такая программа с общим объемом 1,6 ГВт разрабатывается РусГидро и предусматривает как строительство новых электростанций, так и модернизацию существующих энергообъектов. Это позволит переломить динамику роста износа основного генерирующего оборудования Дальнего Востока, который сегодня составляет в среднем 70%.
Досье «Дальневосточного капитала»: РусГидро практически полностью обеспечивает энергоснабжение потребителей во всех субъектах ДФО. Активы компании в регионе включают 345 электростанций и 225 котельных. Их электрическая мощность - более 13 ГВт, тепловая - 18,3 тыс Гкал/ч. Электростанции РусГидро вырабатывают более 90% электроэнергии на Дальнем Востоке. РусГидро обеспечивает передачу электрической и тепловой энергии (компании принадлежит более 100 тыс. км электрических и 4 046 км тепловых сетей), а также ее сбыт конечным потребителям.
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