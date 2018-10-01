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Понедельник| 01 Октября, 20:02 |
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В Хабаровском крае СУЭК добавит перевалки в Ванино
Третья очередь терминала станет дополнением к действующему предприятию. Будет установлен тройной вагоно- опрокидыватель, построен новый причал, дополнительный стакер-реклаймер, а также модернизирован склад. Сейчас ведется проектирование объекта и выбор оборудования. Инвестор вложит в проект более 20 млрд рублей до 2023 года.
Ссегодня фактическая мощность перевалки на терминале составляет 30 млн тонн или 1400 вагонов в сутки. Уже после строительства второй очереди терминала в 2012 году инвестор вложил более 8 млрд рублей в программы модернизации и развития железнодорожной инфраструктуры, в том числе 400 млн было направлено на экологические программы. Терминал СУЭК в Ванино является одним из самых современных в стране, он оснащен новейшими системами пылеподавления, отвечающими международным стандартам.
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