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Компании Группы ННК устроили настоящий праздник для жителей Хабаровска
1 июня столица соседнего края - Хабаровск отметил 161-й день рождения. Любимый горожанами День города совпал с Днем защиты детей, который также отмечается в начале лета. От этого праздник в субботний день в столице края получился вдвойне торжественнее и масштабнее.
День города начался с шествия трудовых коллективов города. В праздничной колонне одним из самых больших представительств выделялись коллективы предприятий Группы компаний ННК. Транспарантами и воздушными шарами были оформлены колонны предприятий АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» и ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Оба предприятия, входящие в состав Группы компаний ННК, хорошо известны в городе и крае. Они вносят немалую лепту в формирование бюджета Хабаровска и региона, а высококачественное топливо под брендом ННК пользуется особой популярностью практически на всей территории Дальнего Востока. ННК-ХНПЗ его производит на полностью модернизированном заводе, а «ННК-Хабаровскнефтепродукт» и другие сбытовые компании Группы реализуют автовладельцам через сеть АЗС с узнаваемым лого-солнцем.
Позаботилась Группа ННК о хабаровчанах и в праздничный день. Так, на набережной реки Амур был подготовлен настоящий праздник для детей и взрослых. Здесь организовали детский городок, который включал мини-копию АЗС ННК, где более 900 детишек от 3 до 6 лет прошли импровизированную дистанцию, соблюдая правила дорожного движения.
«Мне нравится, что в такой лёгкой игровой форме сынишке рассказали о необходимости соблюдать правила и быть аккуратным, переходя дорогу», - поделилась мама одного из участников.
А на отдельной площадке около ста хабаровчан также при участии ННК создали коллективное открытку-поздравление, написав свои пожелания любимому городу.
Не менее популярной была зона с раскрасками. Дети, которые и здесь оказались очень активными, могли передать свои работу на выставку, которая располагалась на территории площадки, или взять их с собой на память.
Также на территории площадки было расположено кафе с прохладительными напитками, свежесваренным кофе, хот-догами и гамбургерами, доступными для всех посетителей АЗС ННК. В день города их смогли попробовать все желающие.
Приятным сюрпризом для покупателей фирменных хот-догов стало подарочное мороженое, ведь именно его вкус возвращает нас всех в детство.
Всего детский городок от ННК посетили более десяти тысяч жителей города. В течение дня проводились конкурсы и розыгрыши. Все посетители получили подарки и сувениры.
Владивостокцы также имеют возможность оценить креативный подход нефтяников к участию в значимых мероприятиях в своем регионе. Так, на Дне тигра в сентябре прошлого года коллектив компании «ННК-Приморнефтепродукт» не только был представлен в праздничной «тигриной» колонне, но и организовал специальную зону на центральной площади, где дети и взрослые смогли поучаствовать в эстафетах и конкурсах (подробности - в материале газеты "Золотой Рог" «Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников»).
Пока же порадуемся за соседей и будем ждать, что ННК подготовит на этот День города во Владивостоке, который будет отмечаться 2 июля.
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