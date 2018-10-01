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05 Октября 2018, 09:25 | Компании |

На Хабаровском НПЗ подвели итоги конкурса "Лучший по профессии"

Все новое нередко является просто хорошо забытым старым. В АО "ННК-Хабаровский НПЗ" несколько лет назад возродили традицию проведения конкурсов профессионального мастерства - "Лучший по профессии".

Здесь считают, что соревновательность - хороший стимул для личного совершенствования, а работники предприятия собственным примером показывают заинтересованность в том, чтобы получить статус лидера в своем деле. И видят в этом не только престиж, но и реальные возможности карьерного роста.

Накануне Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности на АО «ННК-Хабаровский НПЗ» подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» и наградили победителей и призеров. Генеральный директор предприятия Филипп КАРПЕКО вручил дипломы и пожелал отличившимся работникам дальнейшего профессионального совершенствования.

В этом году на участие в конкурсе было подано более 130 заявок от работников завода. Призовые места, а в каждой категории присуждается первое, второе и третье места, заняли 45 работников. Победителями стали 15 рабочих. Победители помимо дипломов получат и материальное вознаграждение, в течение года они будут получать доплату к своему основному заработку: занявшие первое место - 30%, второе - 20% и третье - 10%. Согласитесь, неплохой стимул, чтобы добровольно принять участие в конкурсе, и в течение года повышать свой профессиональный уровень, чтобы вновь стать победителем.

Сам конкурс проводится на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе ежегодно, начиная с 2015 года - с июля по август. Он предусматривает выполнение участниками теоретического и практического конкурсных заданий. На теорию отводится 1,5 часа. Тесты с готовыми ответами сдаются участниками членам конкурсной комиссии, в которую входят наиболее опытные и заслуженные специалисты завода. Значительное внимание уделяется знаниям по промышленной, пожарной и экологической безопасности, охране труда и другим важным аспектам производственной деятельности. Выполнение практического задания проходит уже непосредственно на производственных участках.

Кстати, как отмечают на предприятии, отбоя от желающих нет. В 2017 году, например, в профессиональном конкурсе участвовали 120 человек, в этом, как уже говорилось, 130. Выгодно это и для завода, потому что позволяет повышать профессионализм работников, выявлять ответственных и инициативных сотрудников, которые могут успешно продвигаться по карьерной лестнице.

- Конкурс дает возможность участникам получать профессиональные знания, совершенствоваться, способствует распространению передового опыта работы, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу, - рассказала «Дальневосточному капиталу» заместитель начальника отдела мотивации и трудовых отношений АО «ННК - Хабаровский НПЗ» Ольга САЛЬНИКОВА.

Сами участники конкурса профессионального мастерства с удовольствием делятся своими впечатлениями о конкурсе.

Оператор технологических установок 5-го разряда из цеха № 15 гидрогенизационных процессов Дмитрий МЕЛЬНИЧЕНКО принимает участие в конкурсе третий раз. В 2016 году он победил в нем, на следующий год стал вторым, а в нынешнем - снова вернул себе «золото». Эта категория профессионального конкурса - «оператор технологических установок» - одна из наиболее конкурентных, в ней принимают участие представители сразу трех цехов: №№ 8, 15 и 16. В этом году соревновались порядка 60 человек. Так что определить здесь лучшего из лучших было непросто, а призовое место в данной номинации весьма почетно.

Дмитрий устроился на завод в 2014 году, поработав до этого на предприятиях газовой отрасли Хабаровского края. Его сразу приняли в цех № 15, введенный в эксплуатацию в ходе масштабной реконструкции предприятия. За своими плечами он имел диплом Хабаровского индустриального колледжа, а уже работая на НПЗ, заочно отучился в Тихоокеанском государственном университете по специальности «Нефтегазовое дело».

- На Хабаровский нефтеперерабатывающий завод я пришел, ничего не зная о производстве, - рассказывает Дмитрий Мельниченко, - но мне изначально было очень интересно здесь работать. На заводе создана эффективная система подготовки и переподготовки кадров, я учился, сдавал экзамены по различным квалификациям, много времени занимался самостоятельно, чтобы досконально знать технологию и оборудование. Помогали наставники - на предприятии созданы все условия для самосовершенствования. На заводе, к тому же, очень хорошие отношения внутри коллектива, в этом общении всегда получаешь новые знания. Само предприятие - интересное, сложное, стимулирующее профессиональное и личностное развитие работников.

Теперь у Дмитрия уже есть собственные рецепты, позволяющие ему побеждать в профессиональном конкурсе на протяжении нескольких лет, обходя многочисленных соперников.

- Просто нужно иметь большое желание победить, - делится рабочий. - А чтобы это желание осуществить, необходимо постоянно совершенствовать производственные навыки, учиться и тщательно готовиться непосредственно к конкурсу. Вопросы теста раздаются заранее всем, и нужно хорошо их проштудировать. Ну, а успех в практической части конкурса зависит от того, чему ты научился за время работы.

Лаборант 5-го разряда цеха № 6 (заводская лаборатория) Виктория СИДОРОВА заняла второе место в категории «лаборант химического анализа». Путь в профессию для нее начался в школе, она хорошо училась, любила химию. Затем окончила Благовещенский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. После переезда в Хабаровск училась в ТОГУ на экономической специальности, работала в нескольких организациях, но очень хотела попасть на нефтеперерабатывающий завод. Несколько раз писала резюме, приходила на собеседования в отдел кадров. Настойчивость была вознаграждена. В 2014 году ее приняли контролером по качеству нефти и нефтепродуктов в заводскую лабораторию, в начале нынешнего года ее перевели на должность лаборанта. Это позволило Виктории принять участие в конкурсе профессионального мастерства, в котором она среди шести участников стала второй.

- На заводе работать интересно, - говорит Виктория Сидорова. - Здесь постоянно узнаешь много нового, и просто невозможно не учиться, настолько быстро развиваются технологии.

Для прибориста 5-го разряда цеха № 2 (эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики) Александра БИСИКА, который занял второе место в категории «приборист», Хабаровский нефтеперерабатывающий завод является первым местом работы. Он пришел на предприятие в 2013 году после окончания Хабаровского ПТУ № 4 и устроился по полученной профессии.

Молодого специалиста, имевшего после выпуска из проф- техучилища третий разряд, приняли сразу по четвертому, увидев в нем большой потенциал. Через несколько лет, после прохождения переподготовки в заводском учебно-курсовом центре, ему присвоили 5-й разряд.

- Я очень благодарен наставнику Александру Андреевичу КОРОТКОВУ, - делится Александр. - Он научил меня секретам профессии, помог профессиональному становлению. Это - опытный и заслуженный работник, который отдал заводу всю свою жизнь, и очень хороший человек.

Категория, в которой принимал участие Александр Бисик, оказалась тоже непростой. На участие в конкурсе заявились 15 человек. После прохождения тестового задания комиссия приняла решение допустить к практической части трех лучших, в числе которых оказался и Александр.

В следующем году все работники завода, которые дали эти интервью, намерены снова принять участие в конкурсе профессионального мастерства. По их мнению, конкурс способствует самосовершенствованию, улучшению профессионального мастерства и грамотности, а победа в нем позволяет претендовать на более высокие и ответственные позиции. 

Клим ПАВЛОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: ХНПЗ  профессия  кадры 


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