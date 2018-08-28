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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Сентября, 10:51 |
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На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе идет техническая и технологическая модернизация
Запуск этого блока станет хорошим годовым итогом технических и технологических преобразований, идущих на заводе в рамках программы масштабной реконструкции, завершение которой ожидается в 2013 году с началом эксплуатации комплекса гидрогенизационных процессов.
Из объектов, также сданных во второй половине 2012 года, можно выделить окончание строительства трансформаторной подстанции 110/6 кВ «НПЗ-2», ставшего одним из наиболее масштабных и дорогостоящих мероприятий, реализуемых собственником предприятия - компанией «Альянс» в рамках программы повышения надежности электроснабжения Хабаровского НПЗ.
Новая подстанция оснащена современным электрическим оборудованием. Здесь установлено комплектное распределительное устройство КРУЭ-110 кВ с элегазовым заполнением, изготовленное в Германии компанией АВВ. Кроме высокой эксплуатационной безопасности и надежности работы КРУЭ, явным преимуществом этого оборудования является его компактность. Применение КРУЭ позволило построить подстанцию закрытого типа и разместить ее на ограниченной площади земельного участка, не создавая помех планам строительства городской автотрассы в районе завода.
Включению подстанции в технологическую цепочку предшествовало введение в строй новой двухцепной воздушно-кабельной ЛЭП 110 кВ. Общая сумма затрат на данные энергообъекты превысила 720 млн рублей. Их ввод в эксплуатацию создаст запас мощности, необходимый не только для электроснабжения объектов реконструкции завода, но и даст дополнительные возможности для развития промышленности и инфраструктуры города, позволив выдать мощности Хабаровской ТЭЦ-3 потребителям северного округа Хабаровска.
В преддверии появления новых технологических процессов развиваются возможности заводской лаборатории. Здесь установлены более 30 новых приборов, способных обеспечить контроль качества сырья и готовой продукции строящегося комплекса гидрогенизации. По заведенной традиции приобретается лучшее из имеющегося на мировом рынке. Как рассказала начальник Центральной заводской лаборатории Марина ОРЛОВА, в ее распоряжение поступили приборы производства компаний Herzog, ISL и других ведущих производителей из Германии, Голландии, Великобритании, США. Приборы предназначены для контроля качества авиационного топлива Джет А-1, дизельного топлива классов Евро 4 и Евро 5, автомобильного бензина классов Евро 4 и Евро 5, других нефтепродуктов. В лаборатории появилась новая линейка автоматических аппаратов для определения низкотемпературных свойств авиационного и дизельного топлива. Новый аппарат вакуумной дистилляции мазута позволит более точно оценивать степень отбора светлых нефтепродуктов на технологических установках. Установка для определения цетанового числа значительно повысит точность анализа дизельных топлив.
К экологическому состоянию расположенного в черте города нефтеперерабатывающего завода всегда предъявлялись особые требования. Чтобы у жителей Хабаровска не возникло сомнений в надежности местного НПЗ, управляющий предприятия Виктор ЛЕМЕХА пригласил на день открытых дверей депутатов хабаровской городской думы. В числе объектов, обеспечивающих экологическую чистоту производства, депутаты осмотрели и построенные в октябре резервуары для хранения бензина и тяжелого вакуумного газойля, оборудованные плавающими «крышами». Эти алюминиевые понтоны типа «Ультрафлоут» позволяют исключить выбросы паров углеводородов в атмосферу. Готов к эксплуатации промежуточный парк из 10 резервуаров емкостью 4000 м3, предназначенный для хранения дизельного топлива и мазута. Резервуары оснащены азотной подушкой, которая не позволяет парам углеводородов улетучиваться в атмосферу. С учетом жестких экологических стандартов ведется вся реконструкция на заводе, потому после ее завершения выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся на 40%, остаточное содержание нефтепродукта в сточных водах снизится в 4 раза.
В этом материале рассказано лишь о нескольких наиболее значимых объектах, введенных на заводе во второй половине 2012 года. Уже в первые месяцы 2013 года начнется сдача установок, строительство которых завершается на заводе сейчас, а к концу будущего года Хабаровский НПЗ должен окончательно превратиться в нефтеперерабатывающий комплекс, соответствующий передовым мировым стандартам.
Александр НИКОЛАЕВ, "Дальневосточный капитал"
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