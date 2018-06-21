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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Января 2014, 16:09 | Компании
Порт Ванино ждет новый угольный терминал
Очередной морской терминал для перевалки угля планируется построить в бухте Мучке (порт Ванино). В настоящее время ведутся проектные работы по терминалу и железнодорожной инфраструктуре, строительство планируется завершить в 2016 году.
В начале декабря 2013 г. ООО «Сахатранс» (89% принадлежит Volga Group, объединяющей активы предпринимателя Геннадия ТИМЧЕНКО) подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией Хабаровского края. Со стороны ООО «Сахатранс» документ подписал генеральный директор Юрий ТЯМУШКИН, со стороны администрации Хабаровского края - губернатор Вячеслав ШПОРТ. В церемонии также принял участие Геннадий Тимченко.
В начале октября в Хабаровском крае начались работы по проектированию отгрузочного комплекса «Сахатранс». Компании принадлежит порядка 200 га земли рядом с портом Ванино. Объемы перевалки сыпучих и навалочных грузов терминала к 2018 году планировались на уровне 15 млн тонн, к 2030 году - 30 млн тонн.
Теги: порт Ванино Сахатранс
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