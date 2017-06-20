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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Аэрофлот" торжественно открыл новый офис продаж в Хабаровске
Новый офис продаж авиакомпании «Аэрофлот» открылся в центре Хабаровска.
Как сообщили в дальневосточном филиале ПАО «Аэрофлот», переезд в новое помещение приурочен к 20-летию работы офиса продаж в Хабаровске: в 1997 году здесь был открыт первый собственный пункт продажи авиабилетов.
Напомним, «Аэрофлот» выполняет рейсы в Хабаровск с 1995 года: регулярный рейс Хабаровск - Москва стал третьим по счету в новейшей истории компании. Именно в этот период «Аэрофлот» стал активно развивать маршрутную сеть внутри России.
Новый офис Аэрофлота расположен по ул. Ленина, 85, в непосредственной близости от ключевых транспортных узлов, торговых и бизнес-центров. Это просторное, комфортное помещение, где посетители могут забронировать или приобрести билеты, а также узнать об услугах авиакомпании.
График работы – ежедневный с 09.00 до 20.30, здесь расширена зона ожидания, а обслуживание клиентов ведут одновременно три диспетчера, при этом отдельно выделена зона для обслуживания VIP-клиентов и полноценного продвижения продукта SKY-priority.
Также установлена электронная система управления очередью, информационные стенды для настоящих и будущих клиентов авиакомпании, киоск для продажи сувенирной продукции. Для самых маленьких пассажиров оборудован детский уголок. И что немаловажно, здесь есть парковка для сотрудников и вместительный подземный паркинг для посетителей.
«По сравнению с прежним офисом продаж это более удобное во всех отношениях помещение - как для посетителей, так и для работников отделения. Здесь мы смогли реализовать решения в соответствии с Правилами оформления экстерьера и интерьера офисов собственных продаж ПАО «Аэрофлот». Безусловно, в первую очередь мы заботимся о комфорте наших пассажиров – и в небе, на земле. И я хочу пожелать отделению нашего филиала в Хабаровске развития и долгих лет успешного труда на благо Аэрофлота и его клиентов», - подчеркнула директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрфолот» Ирина Лапицкая на церемонии открытия.
Отметим, отделение дальневосточного филиала Аэрофлота в Хабаровске занимает одну из лидирующих позиций в регионе по объему продаж (второе место после Владивостока). По итогу 2015 года объём собственной продажи отделения составил более 458 миллионов рублей. Смена офиса позволила достойно позиционировать ПАО «Аэрофлот» в Хабаровском крае.
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