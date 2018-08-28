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13 Февраля 2013, 20:09 | Компании
Хабаровский НПЗ переходит на производство топлива Евро-5
С начала нового года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к выпуску автомобильных бензинов стандарта Евро-5. Теперь весь объем производства автобензинов Аи-92, Аи-95 и АБ-80 соответствует 5-му классу. Лишь Аи-98 будет производиться по нормам Евро-4.
Переход на выпуск бензинов высокого класса стал возможным благодаря осуществленным в 2012 году работам по реконструкции. На установке АГФУ построен дополнительный блок - деизопентанизатор, а на секции изомеризации установлен дополнительный блок стабилизации, увеличена мощность реакторного блока, заменен катализатор.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
Теги: бензин Евро-5 Хабаровский НПЗ топливо
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