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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:14 |
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ОАО "Хабаровский НПЗ": от роста к росту
- Виктор Геннадьевич, завод на протяжении предыдущих лет набрал высокие темпы роста, в том числе и по увеличению объемов переработки. Удалось ли вырасти и в 2013 году?
- Прошедший год мы закончили успешно. И по производственной деятельности, и по капитальному строительству. По темпам роста объемов переработки приросли на 11,6%. Всего переработано 4 млн 392 тыс. тонн нефти. Это третий результат за всю историю предприятия: 4 млн 397 тыс. тонн перерабатывали в 1989 году, 4 млн 471 тыс. тонн - в 1991-ом. Более того, в октябре 2013 года, несмотря на наводнение и прекращение отгрузки через затопленный причал хабаровской нефтебазы, нам удалось достичь исторически рекордного максимума месячной переработки - 421 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был в мае 1991 года - 418,5 тыс. тонн.
Согласно бизнес-плану, в 2014 году должны переработать 4 млн 400 тыс. тонн, что вполне подтверждается техническими возможностями предприятия. В минувшем году мы выполнили часть важных мероприятий, связанных с техническим перевооружением основных установок первичной переработки сырья, что позволило довести производственные мощности до 5 млн тонн в год. Эти действия, кстати, были осуществлены помимо мер реализации проекта большой реконструкции.
За год мы освоили четыре новых вида продукции. Начался выпуск автобензинов 5-го класса качества марки АИ-95 и АИ-92, Супер-98 с показателями ЕВРО-4, дизельного топлива ЕВРО-3. Всего ассортимент продукции сегодня насчитывает 18 наименований. С пуском комплекса гидроочистки дизельного топлива в 2014 году мы должны наладить выпуск еще 5 видов: дизельного топлива ЕВРО-5 летнего, зимнего и арктического; серы технической гранулированной; авиационного керосина Jet А-1, если последний будет востребован хабаровским аэропортом, наряду с ТС-1.
Сегодня 96% выпускаемых заводом автобензинов имеют наивысший уровень качества, что подтверждается победами в различных конкурсах, в частности золотой медалью регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока «Гемма-2013». Следующий уровень - международный, мы обязательно примем в нем участие в 2014 году. В ушедшем году мы также провели очередную процедуру ресертификации на соответствие требованиям международного стандарта качества ИСО-9001, получили сертификат единого образца от крупнейшей международной сети IQNet, являющийся гарантом качества во всем цивилизованном мире.
В 2013 году мы более чем на 30% увеличили объемы выпуска бензинов, что также стало одним из результатов реконструкции. С 300 тыс. тонн до 450 тыс. тонн нарастили мощность установки каталитического риформинга, до 108 тыс. тонн выросли возможности блока изомеризации, довели до 1 млн 100 тыс. тонн мощности блока стабилизации бензина, построили блок деизопентанизации, позволяющий дополнительно получать около 30 тыс. тонн бензиновых компонентов.
В первом полугодии 2014 года планируем завершить ввод в эксплуатацию комплекса гидрогенизации, предполагающего гидрокрекинг и гидроочистку дизельного топлива и авиационного керосина. Тогда продукты и этой группы будут соответствовать самым высоким требованиям международных стандартов качества.
- Сколько финансовых ресурсов вложено в реконструкцию предприятия?
- Объем инвестиций в 2013 году составил 13,8 млрд рублей, что на 11,7% больше показателей 2012 года. А введены в эксплуатацию объекты общей инвестиционной стоимостью в 27 млрд рублей. Вступили в строй азотная станция, факельная система закрытого типа, начали предпусковые работы на установке по получению гранулированной серы, водорода, сдан вакуумный блок, построенный по технологии Shell. В 2014 году ожидается ввод объектов на 22 млрд рублей, где 15 млрд рублей - вложения в комплекс гидрогенизационных процессов.
Вакуумный блок позволяет извлекать из мазута дизельное топливо и вакуумный газойль. После этого остается очень тяжелая и вязкая субстанция, не пригодная для дальнейшего использования. Нынешней осенью планируется завершить строительство установки висбрекинга, задача которой - снижение вязкости оставшегося продукта и доведение его до необходимых товарных кондиций.
В целом, в последние годы НК «Альянс» инвестировала в развитие завода более 64 млрд рублей.
- Одним из самых обсуждаемых является строительство заводом собственной ветки от магистрального нефтепровода ВСТО. В каком состоянии находится этот проект?
- Весь нефтеотвод состоит из нескольких частей. В 2014 году мы должны достроить приемо-сдаточный пункт отвода ВСТО. Он включает в себя резервуары и систему инспекции качества и количества передаваемой в отвод нефти. Согласно условиям «Транснефти», система учета должна примерно полгода работать в тестовом режиме, чтобы синхронизировать процессы и показания с оборудованием самой компании.
Другая часть - трубопроводная, призванная доставить сырье на завод. Она состоит из 3 участков. Примерно 18,5 км идут по незаселенной территории Хабаровского района. Это обычный трубопровод, диаметром 530 мм, уложенный траншейным способом. Второй отрезок в 6,1 км проходит в черте Хабаровска, где прокладывается по незастроенным землям, но трубы здесь уже закрываются в дополнительный защитный кожух. Последняя, самая тяжелая и дорогостоящая, часть, длиной всего в 2,6 км, проходит по заселенным районам города. Было очень трудно разработать специальные техусловия, чтобы пройти по застроенным землям, миновать дома, согласовать маршрут нефтетрассы с размещением всех существующих инженерных сетей. Прокладка здесь будет осуществляться методом микротоннелирования. Сначала построится разделенный на 8 камер герметичный монолитный железобетонный тоннель, диаметром 1200 мм. Внутри сооружения проляжет труба с защитным кожухом, между ними будет закачан под давлением инертный газ и установлена система датчиков, по чьему сигналу, в случае снижения давления газа, полностью перекрывается камера, внутри которой оказалось повреждение.
Присоединение к ВСТО, таким образом, очень сложный и дорогой проект - около 10 млрд рублей. Но это проект необходимый и эффективный. В истекшем году тонна нефтяного сырья обходилась нам в среднем в 17,5 тыс. рублей, из которых 4,5 тыс. рублей мы отдавали за доставку по железной дороге. А предварительные расчеты поставок трубопроводом показывают снижение транспортных расходов примерно на 35%. Труба окупается за 1,5-2 года.
Более того, ввод в эксплуатацию нефтеотвода, рассчитанного на прокачку 6 млн тонн, позволяет нам работать над тем, чтобы довести до этого уровня и производственные мощности предприятия.
- Нефть ВСТО отличается от получаемого сегодня предприятием западносибирского сырья? Не повлияет ли это на качество выпускаемой продукции?
- Да, качество нефти ВСТО отличается от западносибирской, в частности, в ней наблюдается повышенное содержание меркаптанов, ниже потенциал легких фракций. Потому с ее использованием особенную актуальность приобретают создаваемые сейчас процессы гидрокрекинга, позволяющие получать дополнительный бензин и дизельное топливо из мазута. Мы готовимся не только технически, но и с точки зрения постановки на производство, разработки эффективных технологий использования сырья ВСТО - заключаем договоры со специализированными научно-исследовательскими институтами. Могу заверить всех потребителей: качество продукции предприятия не ухудшится.
- Международное качество топлива значительно снижает вредное воздействие на окружающую среду при его использовании. А мировое качество современного оборудования предполагает улучшение экологических параметров производства?
- Техника и технологии, применяемые на нашем заводе, спроектированы таким образом, что сводят к минимуму экологические риски, имеют максимальный уровень защиты от негативного воздействия на окружающую среду. Содержание нефтепродуктов в сточных водах в 2010 году было 2,74 миллиграмма на литр, а в 2013-ом снизилось до 1,44 миллиграмма. В ближайшие годы мы намерены достичь результата в 0,7 миллиграмма. Это при том, что передаем стоки для дальнейшей обработки на очистных сооружениях городского водоканала. При росте объемов производства и количества производимых операций, удельные выбросы в атмосферу в 2013 г. снизились на 20% в сравнении с данными 2010 года, а в 2014 году снизятся еще на 6%. Наши достижения в области экологии в минувшем году были в очередной раз оценены общественностью и властями. По итогам всероссийского конкурса Союза промышленников и предпринимателей завод был признан победителем в номинации «За экологически ответственный бизнес».
Александр ЗУБОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2014 год.
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