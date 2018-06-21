ОАО "Хабаровский НПЗ": от роста к росту

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 19 Июля, 19:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5500 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
19.07 |
"Делойт" прописался во Владивостоке
19.07 |
Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
19.07 |
Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье
19.07 |
Приморским рыбакам не понравилось, как подели прибрежные квоты
19.07 |
Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
14 Февраля 2014, 17:30 | Компании

ОАО "Хабаровский НПЗ": от роста к росту

На вопросы "Дальневосточного капитала" об итогах работы в 2013-ом и перспективах 2014 года ответил управляющий ОАО "Хабаровский НПЗ" Нефтяной компании "Альянс" Виктор ЛЕМЕХА.

- Виктор Геннадьевич, завод на протяжении предыдущих лет набрал высокие темпы роста, в том числе и по увеличению объемов переработки. Удалось ли вырасти и в 2013 году?

- Прошедший год мы закончили успешно. И по производственной деятельности, и по капитальному строительству. По темпам роста объемов переработки приросли на 11,6%. Всего переработано 4 млн 392 тыс. тонн нефти. Это третий результат за всю историю предприятия: 4 млн 397 тыс. тонн перерабатывали в 1989 году, 4 млн 471 тыс. тонн - в 1991-ом. Более того, в октябре 2013 года, несмотря на наводнение и прекращение отгрузки через затопленный причал хабаровской нефтебазы, нам удалось достичь исторически рекордного максимума месячной переработки - 421 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был в мае 1991 года - 418,5 тыс. тонн.

Согласно бизнес-плану, в 2014 году должны переработать 4 млн 400 тыс. тонн, что вполне подтверждается техническими возможностями предприятия. В минувшем году мы выполнили часть важных мероприятий, связанных с техническим перевооружением основных установок первичной переработки сырья, что позволило довести производственные мощности до 5 млн тонн в год. Эти действия, кстати, были осуществлены помимо мер реализации проекта большой реконструкции.

За год мы освоили четыре новых вида продукции. Начался выпуск автобензинов 5-го класса качества марки АИ-95 и АИ-92, Супер-98 с показателями ЕВРО-4, дизельного топлива ЕВРО-3. Всего ассортимент продукции сегодня насчитывает 18 наименований. С пуском комплекса гидроочистки дизельного топлива в 2014 году мы должны наладить выпуск еще 5 видов: дизельного топлива ЕВРО-5 летнего, зимнего и арктического; серы технической гранулированной; авиационного керосина Jet А-1, если последний будет востребован хабаровским аэропортом, наряду с ТС-1.

Сегодня 96% выпускаемых заводом автобензинов имеют наивысший уровень качества, что подтверждается победами в различных конкурсах, в частности золотой медалью регионального этапа конкурса «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока «Гемма-2013». Следующий уровень - международный, мы обязательно примем в нем участие в 2014 году. В ушедшем году мы также провели очередную процедуру ресертификации на соответствие требованиям международного стандарта качества ИСО-9001, получили сертификат единого образца от крупнейшей международной сети IQNet, являющийся гарантом качества во всем цивилизованном мире.

В 2013 году мы более чем на 30% увеличили объемы выпуска бензинов, что также стало одним из результатов реконструкции. С 300 тыс. тонн до 450 тыс. тонн нарастили мощность установки каталитического риформинга, до 108 тыс. тонн выросли возможности блока изомеризации, довели до 1 млн 100 тыс. тонн мощности блока стабилизации бензина, построили блок деизопентанизации, позволяющий дополнительно получать около 30 тыс. тонн бензиновых компонентов.

В первом полугодии 2014 года планируем завершить ввод в эксплуатацию комплекса гидрогенизации, предполагающего гидрокрекинг и гидроочистку дизельного топлива и авиационного керосина. Тогда продукты и этой группы будут соответствовать самым высоким требованиям международных стандартов качества.

- Сколько финансовых ресурсов вложено в реконструкцию предприятия?

- Объем инвестиций в 2013 году составил 13,8 млрд рублей, что на 11,7% больше показателей 2012 года. А введены в эксплуатацию объекты общей инвестиционной стоимостью в 27 млрд рублей. Вступили в строй азотная станция, факельная система закрытого типа, начали предпусковые работы на установке по получению гранулированной серы, водорода, сдан вакуумный блок, построенный по технологии Shell. В 2014 году ожидается ввод объектов на 22 млрд рублей, где 15 млрд рублей - вложения в комплекс гидрогенизационных процессов.

Вакуумный блок позволяет извлекать из мазута дизельное топливо и вакуумный газойль. После этого остается очень тяжелая и вязкая субстанция, не пригодная для дальнейшего использования. Нынешней осенью планируется завершить строительство установки висбрекинга, задача которой - снижение вязкости оставшегося продукта и доведение его до необходимых товарных кондиций.

В целом, в последние годы НК «Альянс» инвестировала в развитие завода более 64 млрд рублей.

- Одним из самых обсуждаемых является строительство заводом собственной ветки от магистрального нефтепровода ВСТО. В каком состоянии находится этот проект?

- Весь нефтеотвод состоит из нескольких частей. В 2014 году мы должны достроить приемо-сдаточный пункт отвода ВСТО. Он включает в себя резервуары и систему инспекции качества и количества передаваемой в отвод нефти. Согласно условиям «Транснефти», система учета должна примерно полгода работать в тестовом режиме, чтобы синхронизировать процессы и показания с оборудованием самой компании.

Другая часть - трубопроводная, призванная доставить сырье на завод. Она состоит из 3 участков. Примерно 18,5 км идут по незаселенной территории Хабаровского района. Это обычный трубопровод, диаметром 530 мм, уложенный траншейным способом. Второй отрезок в 6,1 км проходит в черте Хабаровска, где прокладывается по незастроенным землям, но трубы здесь уже закрываются в дополнительный защитный кожух. Последняя, самая тяжелая и дорогостоящая, часть, длиной всего в 2,6 км, проходит по заселенным районам города. Было очень трудно разработать специальные техусловия, чтобы пройти по застроенным землям, миновать дома, согласовать маршрут нефтетрассы с размещением всех существующих инженерных сетей. Прокладка здесь будет осуществляться методом микротоннелирования. Сначала построится разделенный на 8 камер герметичный монолитный железобетонный тоннель, диаметром 1200 мм. Внутри сооружения проляжет труба с защитным кожухом, между ними будет закачан под давлением инертный газ и установлена система датчиков, по чьему сигналу, в случае снижения давления газа, полностью перекрывается камера, внутри которой оказалось повреждение.

Присоединение к ВСТО, таким образом, очень сложный и дорогой проект - около 10 млрд рублей. Но это проект необходимый и эффективный. В истекшем году тонна нефтяного сырья обходилась нам в среднем в 17,5 тыс. рублей, из которых 4,5 тыс. рублей мы отдавали за доставку по железной дороге. А предварительные расчеты поставок трубопроводом показывают снижение транспортных расходов примерно на 35%. Труба окупается за 1,5-2 года.

Более того, ввод в эксплуатацию нефтеотвода, рассчитанного на прокачку 6 млн тонн, позволяет нам работать над тем, чтобы довести до этого уровня и производственные мощности предприятия.

- Нефть ВСТО отличается от получаемого сегодня предприятием западносибирского сырья? Не повлияет ли это на качество выпускаемой продукции?

- Да, качество нефти ВСТО отличается от западносибирской, в частности, в ней наблюдается повышенное содержание меркаптанов, ниже потенциал легких фракций. Потому с ее использованием особенную актуальность приобретают создаваемые сейчас процессы гидрокрекинга, позволяющие получать дополнительный бензин и дизельное топливо из мазута. Мы готовимся не только технически, но и с точки зрения постановки на производство, разработки эффективных технологий использования сырья ВСТО - заключаем договоры со специализированными научно-исследовательскими институтами. Могу заверить всех потребителей: качество продукции предприятия не ухудшится.

- Международное качество топлива значительно снижает вредное воздействие на окружающую среду при его использовании. А мировое качество современного оборудования предполагает улучшение экологических параметров производства?

- Техника и технологии, применяемые на нашем заводе, спроектированы таким образом, что сводят к минимуму экологические риски, имеют максимальный уровень защиты от негативного воздействия на окружающую среду. Содержание нефтепродуктов в сточных водах в 2010 году было 2,74 миллиграмма на литр, а в 2013-ом снизилось до 1,44 миллиграмма. В ближайшие годы мы намерены достичь результата в 0,7 миллиграмма. Это при том, что передаем стоки для дальнейшей обработки на очистных сооружениях городского водоканала. При росте объемов производства и количества производимых операций, удельные выбросы в атмосферу в 2013 г. снизились на 20% в сравнении с данными 2010 года, а в 2014 году снизятся еще на 6%. Наши достижения в области экологии в минувшем году были в очередной раз оценены общественностью и властями. По итогам всероссийского конкурса Союза промышленников и предпринимателей завод был признан победителем в номинации «За экологически ответственный бизнес».  

Александр ЗУБОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль,  2014 год.

 

Теги: итоги-2013  ХНПЗ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика