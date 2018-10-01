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15 Июля 2015, 18:30 | Компании
Polymetal может ввести ГОК на месторождении Светлом в Хабаровском крае к 2017 году
Polymetal планирует к 2017 году завершить строительство ГОКа мощностью 2 тонны золота в год для освоения золоторудного месторождения Светлого (Хабаровский край). Сегодня компания добывает 62% объема рудного золота и 70% серебра в Хабаровском крае.
На Светлом планируется построить открытый карьер производительностью 1 млн тонн руды в год с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания. Первоначальный срок эксплуатации месторождения составляет 8 лет. Ожидается, что производство начнется в третьем квартале 2017 года, и в первый же полный год проект выйдет на проектную производительность.
По подсчетам Polymetal, Светлое добавит к производству группы 70 тыс. унций золота в год при среднем уровне совокупных затрат (all-in sustaining cost) $750-800 за унцию. Рудные запасы Светлого составляют 7,3 млн тонн руды с содержанием золота 2,8 г/т (JORC), в общей сложности - 0,7 млн унций золота.
Теги: Светлое polymetal месторождение ГОК
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