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Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
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В Хабаровском крае к оздоровлению "Амурметалла" планирует присоединиться ТМК
ОАО «Трубная металлургическая компания», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, обратилась во Внешэкономбанк (ВЭБ) с предложением поучаствовать в оздоровлении ОАО «Амурметалл». В конце марта ВЭБ провел переговоры с представителями ТМК, на которых компания подтвердила свою заинтересованность в подготовке детальных предложений об условиях участия компании в оздоровлении предприятия. ТМК намерена провести аудит организации управления предприятием, а также состава и технического состояния его активов. После этого ТМК готова предложить план спасения предприятия.
По мнению аналитиков, компания вряд ли возьмет на себя риск выкупить «Амурметалл», а выступит в качестве внешнего управляющего и поможет ВЭБу в финансовом оздоровлении предприятия за вознаграждение.
В ТМК не комментируют переговоры с ВЭБом. Впрочем, на годовом собрании кредиторов ОАО «Амурметалл» рассматривался вопрос введения на предприятии внешнего управления. По мнению экспертов, вполне возможно, что в качестве внешнего управляющего ВЭБ может привлечь ТМК - как одно из ведущих предприятий в металлургической отрасли.
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