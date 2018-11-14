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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первый резидент Свободного порта в Совгавани приступил к реализации проекта
По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестор вложит в проект около 70 млн рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Современный производственный комплекс создается в поселке Майском Советско-Гаванского района. В настоящее время резидент готовит цехи к установке оборудования, выравнивает площадки, монтирует освещение.
В подготовленных помещениях разместятся лесопильная линия для производства круглой древесины мощностью 2250 куб. метров готовой продукции в месяц и оборудование по переработке тонкоствольной древесины мощностью 1700 куб. метров готовой продукции в месяц.
В декабре 2018 года ожидается поступление первой партии оборудования для цеха тонкоствольной древесины из города Кирова. Также, до конца года ООО «Гаваньлеспром» планирует принять на работу 18 человек, всего проектом предусмотрено создание 76 новых рабочих мест. Сотрудники совместно с руководством предприятия будут проходить обучение на новом оборудовании без отрыва от производства. Помощь в обучении окажут кировские специалисты.
ООО «Гаваньлеспром» планирует расширить производство топливных гранул. В рамках масштабирования производства в 2019 году будет приобретено дополнительное оборудование. К октябрю 2019 года планируется переоборудовать склад готовой продукции под теплый цех по производству топливных гранул.
Напомним, режим Свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.
«Мы постоянно развиваем набор услуг для резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, - рассказывает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов, - и оказываем их, в том числе, в электронном виде. В ближайшей перспективе в «десятке» наиболее востребованных резидентами консалтинговых услуг: юридические, бухгалтерские, таможенные, инжиниринговые, информационные, кадровые и иные».
На сегодняшний день резиденты Свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 45,8 млрд рублей, создав 5702 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 955. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 546,6 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 54,3 тысячи рабочих мест.
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