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Компании
17 Марта 2017, 11:30 | Компании

"Полиметалл" в Хабаровском крае: точки роста

По итогам 2016 года "Полиметалл" произвел 27,7 тонны золота, увеличив этот показатель на 3% к уровню 2015 года. При этом производство серебра составило 908,2 тонны, снизившись в целом в компании на 9% по сравнению с 2015 годом.

Общее производство в золотом эквиваленте составило 1,269 тыс. унций, превысив план за счет результатов Омолонского хаба (Магаданская область), а также включения в производство новых предприятий - Светлое (Хабаровский край), Комаровское (Казахстан) и Капан (Армения). В текущем году компания планирует произвести 1,40 млн унций золотого эквивалента, в 2018 году - 1,55 млн унций. Рост производства в 2017 году будет обеспечен Варваринским (Комаровское), Охотским хабом (Светлое), Омолоном (Магаданская область) и Капаном (месторождение в Армении).

55 миллионов долларов - на модернизацию Амурского ГМК

На Амурском хабе (Албазино/Амурск) компании «Полиметалл» в 2016 году было произведено 8,5 тонны золота, рост к 2015 году составил 6%. «Это произошло благодаря повышению производительности на Амурском ГМК и росту извлечений на обогатительной фабрике «Ресурсы Албазино», - сообщается в отчетности компании. За прошлый год на Албазинском ГОКе добыто свыше 1,866 тыс. тонн руды, в том числе 267 тыс. тонн - с подземного рудника, где в текущем году объемы добычи планируют увеличить.

Прогнозируется, что Амурский ГМК станет перерабатывать больше стороннего концентрата - на увеличение его производственных мощностей «Полиметалл» планирует направить $55 млн. Сегодня реализуется проект увеличения производительности Амурского ГМК: заключены контракты на поставку основного оборудования, идут необходимые земляные работы. Компания намерена вывести модернизированное автоклавное отделение на полную увеличенную проектную производительность во второй половине 2018 года, что позволит перерабатывать первый концентрат с казахского месторождения Кызыл сразу после его запуска. Увеличение производительности комбината позволит перерабатывать на АГМК около 50% концентрата Кызыла вместо его продажи сторонним покупателям, сообщают в компании. Кызыл, как предполагается, начнет производство концентрата в третьем квартале 2018 года.

В настоящее время сырьевая база Амурского хаба - это флотационные концентраты из упорных руд месторождений Албазино (Хабаровский край) и Майское (Чукотский АО).

Золотые жилы Охотоморья

На предприятиях «Полиметалла» Охотского района в 2016 году было произведено 3,6 тонны золота и 40,4 тонны серебра, рост к 2015 году составил 15% и 13% соответственно. Это произошло в основном благодаря поступлению на Хаканджинскую золотоизвлекательную фабрику в Охотском районе руды с месторождения Авлаякан с более высокими содержаниями и лучшими металлургическими свойствами. Дополнительным источником роста производства стал недавно запущенный участок кучного выщелачивания на Светлом. На зимний период работа фабрики приостановлена. Отсыпка руды и выход фабрики на производственные мощности возобновятся во втором квартале этого года.

В планах компании - ввод в производство Кундуми и Киранкан (оба расположены вблизи Авлаякана Аяно-Майского района), а также Хоторчан (участок находится между Хаканджой и Светлым). Отработка участков планируется ко второму полугодию 2018 года. Новые разведанные ресурсы обеспечат стабильную эксплуатацию Хаканджинской фабрики.

Кадровые назначения

В ООО «Охотская ГГК» и ООО «Светлое» произошли кадровые изменения. Управляющий директор этих предприятий Александр АКАМОВ назначен директором якутского филиала АО «Полиметалл УК». Он будет курировать геологоразведочную деятельность и освоение месторождений Нежданинское и Прогноз. Новым управляющим директором ООО «Охотская ГГК» и ООО «Светлое» стал Константин ЛЕМАНОВ, который в свое время занимал должность главного инженера Хаканджинского ГМК.

Досье «Дальневосточного капитала»: По прогнозам компании «Полиметалл», денежные затраты в 2017 году составят $600-650 на унцию, а совокупные денежные затраты - в пределах $775-825 на унцию золотого эквивалента, что несколько выше прогнозных затрат на 2016 год в размере $525-575 на унцию и $700-750 на унцию соответственно. Рост затрат связан с увеличением цен на дизтопливо и укреплением российского рубля на фоне роста цен на нефть в четвертом квартале 2016 года. Капзатраты на 2017 год планируются в размере $370 млн, что на $30 млн превышает план предыдущего года. Дополнительные инвестиции будут направлены в новые проекты, включая Нежданинское, Прогноз и Викшу.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Полиметалл  золото  серебро 


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