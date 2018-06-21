|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Июля, 22:03 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Строительство Малмыжского ГОКа оценивается в 6 млрд руб
Годовая производительность будущего ГОКа составит 113 тысяч тонн меди в концентрате и 2,2 тонны золота в концентрате. «Амур Минералс» владеет лицензией на геологическое изучение и добычу рудного золота и сопутствующих компонентов на Малмыжском рудном поле с 2006 года сроком на 20 лет, с 2010 года - лицензией на участок Северный Малмыж, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В апреле 2015 года предприятие защитило запасы Малмыжского месторождения: 5,1 млн тонн меди и 273 тонны золота.
Как сообщалось, «Амур Минералс» намерено еще вложить до 1,5 млрд рублей в ГРР и освоение Малмыжского месторождения. Но, согласно закону «О недрах», по объемам запасов меди и золота оно относится к участкам федерального значения. В этом случае решение о выдаче разрешения на дальнейшее его освоение принимает правительство РФ. В связи с этим компания попросила власти региона поддержать проект и оказать содействие в получении разрешительной документации.
Малмыжское месторождение - первое крупное открытие месторождения золото-медно-порфирового типа на Дальнем Востоке России в северной части складчатой системы Сихотэ-Алиня, ранее считавшейся малоперспективной на выявление таких объектов и выполненное практически с нуля в сжатые сроки. Поисковые и оценочные работы, проведенные компанией «Амур Минералс» в 2007-2014 годах на объекте, включали геологическое картирование, геохимические поиски, магнитную съемку, целевое шнековое и картировочное бурение и 70,5 км алмазного бурения (211 скважины) по заверке выявленных аномалий и оценке рудоносности перспективных участков.
ООО «Амур Минералс» учреждено компанией Khabarovsk Minerals («Хабаровск Минералс»), зарегистрированной в США. «Амур Минералс» также владеет лицензией на Бухтянский рудный узел (Таракановское рудное поле).
- В Хабаровском крае Ургалуглю субсидируют затраты
- Сергей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор компании "ТОРЭКС-Хабаровск": Свои силы мы оценивали фактически
- Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом
- "Полиметалл" построит автоклав для замещения китайской переработки
- По пути с "Евро-5"
- На площадке ТОР "Хабаровск" появится современный AirCity
- Евгений КОЛЕСОВ, генеральный директор ПАО "Русолово": Мы вернем былую славу России как ведущей оловодобывающей страны мира
- Хабаровский НПЗ держит марку
- Константин БАСЮК, председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт": Четкие правила - основа для принятия инвестрешений
- Инвестиции в экологию - инвестиции в развитие
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.