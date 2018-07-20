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Вторник| 07 Августа, 19:11 |
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Чистая вода для жителей Хабаровска - важнейшая экологическая задача
Водозабор Тунгусского месторождения подземных вод - один из наиболее значимых инфраструктурных объектов Хабаровского края. Река Амур из-за неблагоприятного экологического состояния, вызванного хозяйственной деятельностью сопредельных государств, является незащищенным источником воды для населения. Вследствие этого было принято решение о модернизации системы питьевого водоснабжения Хабаровска и строительстве водозаборного сооружения Тунгусского месторождения. С помощью данного проекта предполагалось решить ряд очень важных задач, а именно: обеспечить краевой центр резервным источником водоснабжения, улучшить качество воды благодаря применению инновационных технологий, повысить надежность водопроводных сетей Хабаровска и, в конечном счете, повысить уровень жизни и здоровья населения края. Тунгусское месторождение уникально как по запасам подземных вод, так и по химическому составу; выбранная технология водоподготовки не предполагает использования реагентов, т. к. процесс очистки от примесей осуществляется под землей с помощью кислорода (обезжелезивание и деманганация в пласте). В июле 2012 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс мощностью 25 тысяч кубометров в сутки, обеспечивший чистой водой северные районы Хабаровска. После запуска второй секции водозабора в апреле 2015 года мощность удвоилась. В будущем после окончания строительства и пуска остальных секций планируется выход на проектную мощность, который позволит переориентировать водоснабжение Хабаровска с реки Амур на подземный источник и обеспечить 150 тысяч жителей ряда районов Хабаровска питьевой водой.
Для перекачивания больших объемов чистой воды насосная станция первого подъема была оснащена одноступенчатыми насосами серии Omega с рабочим колесом двухстороннего входа производства концерна KSB. Благодаря особенностям конструкции, агрегаты обеспечивают надежную работу системы в течение долгого времени. Оптимизированная гидравлика рабочего колеса двустороннего входа гарантирует наивысший КПД (более 90%) и низкие значения NPSH (требуемого кавитационного запаса), что уменьшает риск возникновения кавитации и делает работу насоса более стабильной и надежной. Коэффициент срока службы подшипников L10 = 100 тыс. часов (более 12 лет эксплуатации).
Каждый насос Omega индивидуален. Рабочее колесо агрегата обтачивается до требуемого диаметра под заданную рабочую точку, чтобы избежать ненужного перерасхода электроэнергии. Материальное исполнение подбирается индивидуально в зависимости от перекачиваемой среды, условий эксплуатации и с учетом требований объекта. Защитные втулки полностью изолируют вал насоса от контакта с перекачиваемой средой - повышается его коррозионная защита. Размеры самих агрегатов оптимально компактны. Жесткий подшипниковый узел и жесткий на изгиб вал обеспечивают плавный пуск и минимизируют возможность появления нежелательной вибрации, что значительно продлевает срок службы оборудования. Монтаж и демонтаж деталей корпуса и ротора максимально прост и удобен - не требуется выполнение дополнительных регулировочных работ.
Концерн KSB (Франкенталь, Германия), мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры для различных отраслей промышленности, энергетики, включая атомную, объектов ЖКХ и гражданского строительства, уже более 140 лет поставляет надежное оборудование для самых важных мировых объектов. ООО «КСБ», дочернее предприятие концерна, имеет филиалы во всех федеральных округах РФ, а также дочерние компании в Беларуси, Казахстане и на Украине. Учитывая современную тенденцию к импортозамещению, концерн KSB ведет масштабную локализацию производства в России. На базе производственно-монтажного комплекса ООО «КСБ» в Московской области осуществляется сборка и агрегатирование самых продаваемых моделей насосов и установок повышения давления.
Наши технологии. Ваш успех.
ООО «КСБ», 123022, Москва, Россия,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел. +7 495 980 1176
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