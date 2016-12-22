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18 Ноября 2016, 15:11 | Компании |

Экологическая безопасность

Хабаровский нефтезавод: с прозрачностью горного воздуха

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ННК-ХНПЗ) открыл свои двери для представительной делегации местной общественности, которая искала на предприятии источник городского зловония, а нашла современные технологии с самыми высокими экологическими требованиями, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

В экскурсии по заводу и экспресс-знакомстве с экологически безопасными технологиями переработки нефти приняли участие сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, председатель хабаровской «ОПОРЫ России» Сергей МАЗУНИН, руководитель «фронтовой» экологической группы и председатель хабаровской организации Всероссийского общества охраны природы Владимир СИДОРОВ и другие общественники, депутаты городской думы, жители жилых домов из прилегающих к заводу микрорайонов и местные журналисты.

- Хабаровский НПЗ относится к режимным объектам, но мы сегодня пошли на беспрецедентный шаг - открыли двери завода для представителей общественности, ознакомили хабаровчан с технологией производства и дали им возможность лично убедиться в том, что он не представляет для города никакой экологической опасности. Призываем все предприятия, расположенные в Кировском и Железнодорожном районах, поступить так же, - заявил генеральный директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Сергей СКУРИДИН в ходе тура по объектам одного из крупнейших на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающих предприятий и первого в России - подключившегося к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО).

Миллиарды на чистый воздух

ННК-ХНПЗ перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской областей и Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На заводе работает 1269 человек.

В 2015 году на предприятии завершена генеральная реконструкция, позволившая увеличить мощность переработки, перейти к производству топлива класса «Евро-5» и снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе благодаря присоединению завода к нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан).

- Все системы на предприятии целиком и полностью герметизированы, включая агрегаты оборота воды, пара и газа: 96% выбросов, которые сжигались раньше на открытом факеле, сейчас утилизируются на закрытой установке - для этого специально был построен факел бездымного горения, который не дает никаких выбросов в атмосферу, - рассказал начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности нефтезавода Владимир ЦВЕТКОВ.

С 2008 года проводится поэтапная модернизация завода: построен ряд технологических установок, которые обеспечивают надежную защиту экологии по всем направлениям и минимизируют какие-либо выбросы в атмосферу. В 2015 году был введен в эксплуатацию комплекс гидрогенизационных процессов, который позволил снизить выбросы серы за счет полной утилизации вредных газов; сократить выбросы углеводородов (включая ароматические - бензол и его производные). Из сероводородов на НПЗ делают серу, которую продают как российским, так и китайским предприятиям.

На реконструкцию завода было затрачено почти 29,5 млрд рублей. Все новое оборудование значительно снизило выброс углеводородов. Так, ввод в эксплуатацию резервуаров, обрудованных алюминиевыми понтонами фирмы «Ультрафлоут», обошелся в сумму более 1 млрд рублей, экологический эффект - снижение выбросов на 87,61 тонны в год. Еще 224 млн потрачено на оборудование других резервуаров азотной «подушкой», выброс углеводородов - минус 2,68 тонны в год.

Еще один дорогостоящий объект (1,1 млрд рублей) - узел улавливания паров углеводородов, работающий с эффективностью 97 процентов, - снизил выбросы все той же линейки от С до бензолов на 305 с лишним тонн в год. Из таких объектов и состоит практически отстроенный наново с 2008 года нефтезавод.

Еще один плюс дало присоединение к ВСТО, завершенное в августе прошлого года (9,8 млрд рублей): ликвидированы вагоны-цистерны слива нефти и оборудование сырьевой насосной эстакады слива нефти.

Как отметил в ходе объезда территории завода генеральный директор ННК-ХНПЗ Сергей Скуридин, с сентября для оперативного реагирования на жалобы на заводе сформирована группа экологического контроля. На «горячую линию» поступило 19 обращений, большинство анонимного характера. При выездах на места неприятного запаха присутствие углеводородов и сероводорода не обнаружено.

Скуридин подчеркнул, что использование меркаптана (вещество, обладающее неприятным запахом, которое используют в качестве одоранта в нефтегазохимической промышленности) не предусмотрено технологическими регламентами завода.

Представители завода рассказали, что на предприятии действует строжайшая система экологического контроля. В частности, за параметрами атмосферного воздуха следит аккредитованная центральная заводская химлаборатория. Замеры 12 точек санитарно-защитной зоны (а НПЗ - это более 80 гектаров площади, расположенной на границах Кировского и Железнодорожного районов в 15-20 минутах езды до исторического центра Хабаровска) производятся три раза в неделю. На контроле - как раз те самые серо- и углеводороды, которые могут досаждать горожанам, в том числе дополнительно к утвержденным параметрам - углеводороды С1-С5 и С6-С10.

- Программа модернизации завода в экологических целях будет реализовываться до 2020 года. Десятки миллионов рублей тратились и будут тратиться нами в ближайшие годы на экологическую безопасность, - отметил гендиректор завода.

Нефтяники в союзе с экологами

Тем временем экологи хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе совместного осмотра НПЗ заявили о намерении использовать его химическую лабораторию для выявления источников неприятно пахнущих выбросов в Кировском и Железнодорожном районах города.

- Мы побывали на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе для того, чтобы ознакомиться с положением дел на месте. Это первое предприятие, которое мы осмотрели в промышленной зоне на границах Кировского и Железнодорожного районов, откуда с июля поступают жалобы на неприятный запах газа или нефтепродуктов. На ХНПЗ самая мощная химическая лаборатория, и мы намерены использовать ее возможности для определения источника выбросов неприятных запахов, - сказал руководитель региональной экологической группы ОНФ и председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, член краевой Общественной палаты Владимир Сидоров.

- В ближайшее время мы решили подвергнуть мониторингу еще несколько предприятий, расположенных вблизи нефтезавода, которые могут также служить источниками неприятных запахов, вызывающих беспокойство у горожан, - отметил эколог, добавив, что предприятия, которые используют нефте- и газопродукцию в своей деятельности, - это, в частности, производственная база газовиков, где меркаптан используется в качестве одоранта, ТЭЦ-2, депо Дальневосточной железной дороги и другие. Они также могут быть источниками выбросов, беспокоящих горожан.

- В рамках коалиционной работы с руководством завода мы будем проводить совместные выезды к горожанам, жалующимся на неприятные запахи различного характера, делать заборы воздуха в указанных ими точках и приложим все усилия к тому, чтобы найти и ликвидировать источники неприятных запахов, беспокоящих людей, - резюмировал Владимир Сидоров.

Оценивал обстановку на НПЗ народнофронтовой эколог не на глазок, а газоанализатором последнего поколения - фотоионизационным детектором. «Этот прибор позволяет определить удельную концентрацию химических веществ в атмосфере. На сегодняшний день на территории завода показатель составляет 0,2 частицы на миллион: фактически - показатель чистого горного воздуха. На любой оживленной городской магистрали эти показатели были бы в десятки раз больше», - заявил после посещения химлаборатории завода Владимир Сидоров.

Для пущей убедительности он поднес газоанализатор к выхлопной трубе работающего экскурсионного автобуса: показатели на экране существенно изменились. Но даже на открытом пруду-отстойнике, куда собирается флоктационная пена и заводские стоки, прибор показывал какие-то единицы десятитысячных дробей.

Забор - прозрачный, пруд - закрытый

Пруд-отстойник, где стоки перерабатывают в твердый шлам, который утилизируют на аутсорсинге (то есть прибегают к помощи «чужой» организации), в одной части и отправляют технической водой для использования на заводе - в другой, стал единственным местом, где гендир ХНПЗ решил покаяться в нестрашном, но все-таки околоэкологическом грехе.

Напомним, что в начале сентября Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам собственной проверки завода объявила, что источником неприятных запахов в городских кварталах мог быть именно пруд-отстойник.

- Да, в результате проверки, проведенной по обращениям граждан, прокуратура выдала заводу предписание. Мы с ним согласились, так как мы - компания, серьезно относящаяся к экологической безопасности. Нам были сделаны два замечания. Одно из них касалось невнесения линии трубопровода в технологическую схему, которая вывешена в общедоступных местах. Это была ошибка технолога, и он был за нее наказан. В рамках устранения второго замечания мы пошли навстречу прокуратуре и населению - поставили дополнительные датчики для установления предельно допустимой взрывной концентрации по периметру пруда-отстойника, - пояснил генеральный директор Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Сергей Скуридин дотошным журналистам.

Он также сообщил, что пруд-отстойник может в скором времени претерпеть изменения, которые будут зависеть от проектных решений. 

На фото: На реконструкцию завода было затрачено почти 29,5 млрд рублей.

Виктор Оратай.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: ННК-ХНПЗ  экология 


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