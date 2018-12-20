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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Января, 20:15 |
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Простая арифметика АО "Ургалуголь"
АО «Ургалуголь» - ведущее предприятие угольной отрасли Хабаровского края. Общий объем инвестиций его основного акционера - компании СУЭК - уже превысил 20 млрд рублей. Инвестиционная программа только этого года оценивается в 5 млрд рублей.
Эти деньги вложены в масштабное техническое перевооружение производства, современную проходческую технику, новые мощные экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, другую вспомогательную технику. Для успешной работы предприятия возводится новая инфраструктура - дороги, мосты, линии электропередачи, подстанции - все то, что обеспечивает ритмичную и бесперебойную работу компании сегодня и позволяет уверенно планировать производственный рост с горизонтом не менее 10 лет.
В соответствии с новым планом социально-экономичес- кого развития Хабаровского края, Верхнебуреинский центр развития определен в качестве одной из пяти точек экономического роста региона. Здесь планируется дальнейшее строительство мощностей по обеспечению угледобычи и углеобогащения. Комплексное развитие предусмотрено и для рабочего поселка Чегдомын. Эти планы правительства края выглядят вполне реальными во многом благодаря активному развитию предприятия «Ургалуголь», которое в последнее десятилетие переживает эпоху расцвета.
Новая страница истории старейшего угольного предприятия началась в 2004 году, когда на Дальний Восток пришла СУЭК - одна из крупнейших мировых угольных компаний, имеющая производственные и генерирующие мощности на территории России, и разветвленную международную сбытовую сеть. Второе дыхание «Ургалугля» началось с качественной модернизации всего предприятия. Инвестора поддержало и правительство Хабаровского края, подписавшее с руководством АО «СУЭК» соглашение о сотрудничестве.
Сегодня АО «Ургалуголь демонстрирует впечатляющие темпы роста добычи угля как подземным способом, так и на разрезах. С момента вхождения в Группу СУЭК на АО «Ургалуголь» добыто 52,8 млн тонн угля, из которых - 24,2 млн тонн поставлено на экспорт. За 10 лет рост реализованной продукции составил 189%.
Предприятие уверенно подошло к объему добычи в 7 млн тонн угля в год. Основной вклад в этот показатель вносит шахта «Северная», которая уже на протяжении нескольких лет входит в десятку крупнейших производственных предприятий угольной отрасли России по объемам добычи подземным способом. Сегодня здесь выдают на-гора 3,5 млн тонн угля в год. В двух очистных и десяти проходческих забоях шахты «Северная» трудятся до полутора тысяч человек. Они поддерживают в общей сложности 43 километра горных выработок. Уголь ленточными конвейерами подается прямо из-под земли на обогатительную фабрику.
«Благодаря современному высокопроизводительному оборудованию сегодня у нас есть приличный запас для наращивания объемов добычи. Это относится как к добыче открытым способом, так и подземным. А значит, впереди - большая, интересная работа», - говорит генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
Хорошие результаты демонстрирует крупнейший разрез предприятия - «Буреинский». Этот актив сегодня обеспечен передовой горной техникой и классными специалистами.
Здесь в течение последних семи лет добывают от 2,5 млн до 3 млн тонн угля в год, и эксперты обоснованно считают, что есть еще резервы для роста. Другой разрез - «Правобережный», хотя и характеризуется весьма сложными горно-геологическими условиями, уверенно подбирается по уровню добычи к выработке «Буреинского».
- Математика у нас на предприятии простая: если в первый год работы разрез «Правобережный» дал только 100 тыс. тонн угля, то в 2018 году - уже один миллион, и скоро выйдет на проектные 3 млн тонн угля в год. Столько же возьмем на разрезе «Буреинский». Шахта «Северная» дает 4 млн тонн. Ни одно предприятие до Забайкалья столько не добывает, - рассказывает Александр Добровольский. - Суммировать эти цифры нетрудно - к 10 000 000 тонн угля мы придем очень скоро. Техники, чтобы наращивать добычу, достаточно, постоянная модернизация оборудования идет постоянно, улучшаются условия труда людей.
Еще один миллион тонн угля в год сможет добавить разрез «Ургальский», который будет запущен в новом году. Сегодня идет активная работа над проектом строительства этого разреза. Перспективность этого разреза стала очевидной после того, как в 2013 году на предприятии была построена и запущена в эксплуатацию современная обогатительная фабрика «Чегдомын».
«С вводом в строй обогатительной фабрики «Чегдомын» мы по-новому взглянули на наши активы. От будущего разреза до обогатительной фабрики - рукой подать. Фабрика, вообще, одна из самых важных наших побед. Если бы ее не было, весь годовой объем продукции, необходимый отечественной энергетике, мы выполняли бы за два-три месяца мощностями одного только разреза «Буреинский». Все остальное пришлось бы попросту закрыть, поскольку производить угольный концентрат экспортного качества мы тогда не могли, - делится Александр Иванович.
Решая вопросы сбыта своей продукции, по его словам, на предприятии озаботились, прежде всего, ее качеством. Именно новая обогатительная фабрика позволила вывести труднообогатимый ургальский уголь с высокой степенью зольности на новые, весьма требовательные зарубежные рынки сбыта. Тогда была поставлена цель - превращать рядовой уголь в концентрат зольностью не более 20% и теплотой сгорания 6000 ккал/кг. И эта задача была решена.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Ургалуголь» - предприятие по добыче угля на Ургальском месторождении Хабаровского края. Входит в состав группы СУЭК с 2004 года. В активы акционерного общества входят шахта «Северная», разрезы «Буреинский», «Правобережный», «Мареканский» (Охотский район), обогатительная фабрика «Чегдомын» и обогатительная установка ОУ-22.
На предприятии трудятся более 2,5 тысяч специалистов. Общая численность сотрудников и членов их семей более 7,3 тысячи человек, что составляет примерно 57% от всех жителей рабочего поселка Чегдомын.
Сегодня на обогащении задействованы две производственные линии, которые могут перерабатывать по 10 тыс. тонн угля в сутки каждая, но с учетом перспективной потребности рынка, на предприятии уже проектируют еще одну, чтобы перерабатывать до 30 тыс. тонн угля ежесуточно.
Капитальные вложения в проект по строительству ОФ «Чегдомын» превысили 7 млрд рублей. Но, по мнению большинства специалистов, он стал определяющим для всего «Ургалугля», поскольку гарантировал стабильное будущее на долгие годы. С повышением качества существенно вырос спрос на продукцию ургальских шахтеров, свою роль в его продвижении сыграла международная сбытовая сеть СУЭК. Сегодня почти три четверти продукции поставляется за рубеж, и ее качество не вызывает вопросов у потребителей из Японии, Китая, Малайзии, Республики Корея, Тайваня, Гонконга, Индии.
В угле Ургала нуждается и экономика Дальневосточного региона. Генерирующие предприятия Хабаровского края, Приморья, ЕАО потребляют более миллиона тонн энергетического угля ежегодно. Как следствие - развиваются смежные межрегиональные и международные инфраструктурные проекты. Ежедневно в среднем 226 вагонов с углем уходит мощными составами из Чегдомына на Восток, обеспечивая работой железнодорожников, портовиков и моряков региона.
Существенную поддержку инвестору оказывает и государство, субсидируя затраты на строительство отдельных объектов инфраструктуры - линий электропередачи, мостов и дорог. В октябре 2015 года компания заключила инвестиционное соглашение с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока. И тут СУЭК выступает надежным партнером, проводя социально-ответственную политику в отношении трудового коллектива, территории, где работает угледобывающее предприятие, ставя в приоритет вопросы промышленной и экологической безопасности.
- За несколько лет мы стали одним из крупнейших налогоплательщиков в Хабаровском крае. И ставим перед собой новые амбициозные задачи, - делится планами Александр Добровольский. - Видим, как наша работа влияет на развитие рабочего поселка, на весь район, на Хабаровский край, на жизни тысяч людей. Благодаря нам и Группе СУЭК Чегдомын включен в федеральную программу развития моногородов.
Но и наши собственные проекты оказывают существенное влияние. В Чегдомыне мы строим жилье, детские площадки, спортивные объекты. Создаем условия для полноценного отдыха, помогаем благоустраивать поселок.
АО «Ургалуголь» - одно из немногих предприятий региона, где успешно реализуется собственная программа подготовки кадров. Неотъемлемой частью предприятия стал Чегдомынский горно-технологический техникум. В этом году он впервые выпустил 150 человек по новой программе обучения, и молодые обогатители, механики, технологи пришли работать в «Ургалуголь». Сегодня у жителей Чегдомына есть хорошие рабочие места, а главное - появилась уверенность в завтрашнем дне.
Верхнебуреинский район и его административный центр Чегдомын, благодаря новым подходам к бизнесу и высокой социальной ответственности градообразующего предприятия АО «Ургалуголь», не на словах, а на деле становится мощной точкой роста экономики Хабаровского края.
Фото Ильи Смирнова.
Ирина СЕРГЕЕВА.
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