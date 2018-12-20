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18 Декабря 2018, 14:34 | Компании |

Золотое правило экономии

Как энергоресурсосбережение превратить в корпоративный стандарт

Что общего между установкой фотодиодов в вахтовом поселке золотодобытчиков и строительством первой в стране солнечной станции, снабжающей электроэнергией удаленное месторождение? Все это - ресурсосберегающие проекты, которые реализует компания «Полиметалл» в Хабаровском крае. О линии поведения горнорудной компании в непрофильной для нее энергетике читайте в нашем материале.

Чистая энергия солнца и ветра

Близок к завершению масштабный проект по вводу энергетических мощностей на месторождении Светлое в Охотском районе Хабаровского края. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы солнечной электростанции (СЭС) с установленной мощностью 1 МВт. Она станет первой в России СЭС, которая будет снабжать электроэнергией удаленное месторождение. 

Для «Полиметалла» это пилотный проект, который планируется реализовать до конца года. Решение об использовании альтернативных источников энергии укладывается в стратегию инновационного и экологического развития компании. «Ввод СЭС позволит заместить около 20-25% выработки электроэнергии на существующем энергокомплексе, использующем дизельные установки, - комментирует руководитель дирекции проектов Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Станислав ТИМОХОВСКИЙ. - Расход топлива на производство необходимого предприятию объема электроэнергии может снизиться на 250 тонн.»

Территория солнечной станции компактно вписана в инфраструктуру предприятия. Площадка, где установлены 2800 модулей, находится в непосредственной близости к производственным объектам и действующему на Светлом энергокомплексу. А в ста километрах от месторождения, на берегу Охотского моря, в октябре установили ветряк. Это еще один проект возобновляемых источников энергии (ВСЭ), реализуемый «Полиметаллом». Ветроустановка будет обеспечивать электроэнергией входную базу «Унчи», через которую ведутся поставки грузов на Светлое.

Как солнечную станцию, так и ветроустановку интегрируют в действующие генерирующие мощности через модули управления. «В целом мы видим работу этой системы как сообщающийся поток энергии», - отмечает Станислав Тимоховский. Она предполагает автоматически, при уменьшении солнечного потока или в период безветрия, включать ресурсы дизельных станций.

Инструменты энергоменеджмента

Энергетическая составляющая бизнеса «Полиметалла», ведущего разработку золоторудных месторождений на труднодоступных территориях, выглядит весьма специ- фично. Например, в прошлом году три добывающих предприятия хабаровского куста - «Ресурсы Албазино», ОГГК и «Светлое» использовали более 135 млн кВт/ч электроэнергии, которую сами и произвели на дизельных станциях. (Единственным покупателем электроэнергии у внешних поставщиков стал Амурский гидрометаллургический комбинат. На его долю пришлось 47 млн кВт/ч). К тому же, все без исключения предприятия «Полиметалла» в крае полностью обеспечивают себя теплом.

Учитывая цены на нефтепродукты и сложную логистику доставки топлива на месторождения, вопрос бережного отношения к энергоресурсам для предприятий «Полиметалла» не перестает быть актуальным.

Планируй, выполняй, проверяй, действуй. Этот известный алгоритм заложен в системе энергоменеджмента, работающего в компании. «Наша энергоэкономия переросла в энергоменеджмент - управление экономией энергоресурсов. Это распространяется не только на тепло и электроэнергию, а еще - на воду и газы, которые используем в технологическом процессе», - рассказывает главный специалист по энерго-механическому оборудованию Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Павел ТОРОПКИН.

- В программе энергоменеджмента мы стараемся рассмат- ривать технические вопросы, на которые может повлиять наш персонал. Причем повлиять по-разному - придумать новое решение, внедрить уже испробованное на других предприятиях, попытаться довести до совершенства какой-то процесс, - отмечает наш собеседник и приводит пример:

- У нас работает программа рацпредложений. Экономический эффект от энергоэффетивности - один из параметров оценки идей наших сотрудников по улучшению производства. На «Ресурсах Албазино», в частности, наши рационализаторы работают над организацией утилизации тепла от сушильных камер золотоизвлекательной фабрики. Речь идет об использовании отходящих газов. А ребята придумали, как забрать это тепло и запустить на отопление того же сушильного отделения. При определенных затратах мы получим материальный эффект, который обеспечит экономическую окупаемость проекта.

Автоклав обогреет

На Амурском гидрометаллургическом комбинате, после завершения в октябре 2018 года мероприятий этапа модернизации и увеличения производительности автоклава, возрастет потребление электроэнергии. На это обстоятельство рассчитывали на АГМК, производя замену трансформаторов. «У нас была установленная мощность 6 МВт, сегодня - 10,5 МВт», - рассказывает главный энергетик комбината Евгений НИКИТАНОВ. В таком качестве АГМК с 1 января 2019 года начнет получать электроэнергию с оптового рынка, что позволит, по предварительным данным, экономить на энерготарифе до 15%.

«Между тем, в связи с завершением реконструкции, потребление газа на АГМК не изменилось, несмотря на то, что в периметре производственной площадки появились новые объекты», - уточняет Евгений Никитанов. Он связывает это с модернизацией теплообменников, которая ведется в рамках программы энергосбережения. На территории комбината построена собственная газовая котельная. До последнего времени существовало два вида выработки тепла - газовая генерация и система утилизации тепла от автоклава.

- Мы понимаем, что чем больше греемся от автоклава, чем эффективнее наша система утилизации тепла, тем меньше потребляем газа, - говорит главный энергетик. - В автоклаве идет экзотермическая реакция. Для того, чтобы это тепло не выбрасывать в атмосферу, мы его используем.
На тот момент, когда состоялся наш разговор с Евгением Никитановым, несколько дней подряд все помещения комбината теплом полностью обеспечивал автоклав.

- У нас теплообменники и раньше стояли, они выполняли свою функцию. Однако мы решили увеличить площадь пластин теплообменников, - рассказывает Евгений Никитанов. - Работы были задуманы в начале 2018 года. На подготовительные мероприятия ушло 6-7 месяцев. В остановочный ремонт мы их реализовали. Результат окончательно поймем в самые холодные месяцы года - в декабре-январе.

По словам главного энергетика, мероприятия по модернизации теплообменников АГМК «ничего не стоили».

 


 

В эффективном поиске

Разумное потребление - часть корпоративной культуры «Полиметалла». Она формируется из мелочей. И ее ценности разделяются сотрудниками. «Сегодня уже, например, никого не удивляет требование во всех проектах компании об установке исключительно светодиодных ламп. Это принимается по умолчанию, будто других ламп и нет вовсе», - констатирует Павел Торопкин.

В прошлом году предприятия «Полиметалла» провели аудит и нашли резервы для сокращения ресурсопотребления. «У нас в руках появился инструмент, который позволяет это делать системно, концентрируясь, в том числе, на вещах, кажущихся кому-то незначительными, - отмечает Павел Торопкин. - Например, на Светлом решили заняться экономией воды и установили на умывальниках смесители с инфракрасными датчиками».

Установка современных приборов учета, фотодиодов, бачков с двойным сливом, поверка счетчиков, замена ламп на светодиодные. «То, что не только дающие осязаемый экономический эффект проекты, но и мелкие мероприятия пополняют программы энергосбережения наших предприятий, показывают культуру поведения сотрудников», - подчеркивает Павел Торопкин. А энергоресурсо- сбережение превращается в корпоративный стандарт.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2018 год. 

Теги: энергоресурсосбережение 


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