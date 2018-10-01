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"Аэрофлот" получил самолет, построенный в Комсомольске-на-Амуре
20 января 2016 года двадцать пятый Sukhoi Superjet 100 пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот - российские авиалинии», выполнив перелет из центра поставки компании «Гражданские самолеты Сухого» к месту своего базирования в «Международный аэропорт Шереметьево».
Лайнер с бортовым номером RA-89056 назван в честь летчика, почетного работника транспорта Российской Федерации - Николая Ивановича Рубцова.
Sukhoi Superjet 100 поставлен авиакомпании в рамках договора лизинга между АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».
Самолеты Sukhoi Superjet 100 представлены в парке российского национального перевозчика в двухклассной компоновке на 87 пассажирских мест: 12 бизнес- и 75 эконом-класса.
В настоящее время «Аэрофлот» выполняет полеты на Sukhoi Superjet 100 по нескольким десяткам направлений в города России и Европы.
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