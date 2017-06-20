|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 21 Июля, 14:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Дальгеофизика" продолжает поиск вольфрама в Хабаровском крае
В новом полевом сезоне геологам предстоит обследовать три перспективных участка в районе имени Лазо (юг Хабаровского края).
Специалисты АО «Дальгеофизика» (входит в государственный холдинг «Росгеология») продолжают поиски вольфрамовой руды в пределах Хорской площади сразу на трех участках — Арса, Кафэн и Светлый, сообщает пресс-служба компании.
В полевом сезоне 2017 года геологи рассчитывают пройти 20 тыс. куб. м поверхностных горных выработок и пробурить 1,5 тыс. м колонковых скважин.
Поиски вольфрама на Хорской площади ведутся в течение трех лет в рамках госконтракта между Росгеологией и Дальнедра. Планируется завершить их в текущем сезоне.
К настоящему времени геологи успели составить карты геофизических исследований, первичных и вторичных аномалий вольфрама, молибдена, золота и других элементов. Также построены объемные модели прогнозируемого оруднения. На участке Арса предварительно оценены прогнозные ресурсы вольфрама по категориям Р1 и Р2. На Светлом и Кафэне определены места заложения заверочных канав и скважин.
К концу года заказчик ждет от «Дальгеофизики» итоговый отчет об изучении перспективной площади. В документе нужно обозначить контуры выявленных залежей вольфрамовой руды с промышленными параметрами, оценить прогнозные ресурсы минерала по категориям Р1 и Р2, а также дать рекомендации по дальнейшей геологоразведке в пределах данной территории.
Вера КАЛИНИНА
- В Хабаровском крае достраивают новый вахтовый поселок для нефтяников
- "Дальгеофизика" продолжает поиск вольфрама в Хабаровском крае
- Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"
- "Аэрофлот" торжественно открыл новый офис продаж в Хабаровске
- В Хабаровске высадился "десант" Корпорации МСП
- "Полиметалл" в Хабаровском крае: точки роста
- Порт Ванино: под завесой угольной пыли
- Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка
- Логистический центр в ТОР "Хабаровск" начнут строить через год
- Экологическая безопасность
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.