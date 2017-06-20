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В Хабаровском крае достраивают новый вахтовый поселок для нефтяников
В Амурском районе Хабаровского края в пределах нефтеперекачивающих станций «Санболи» и «Эльбан», принадлежащих ООО «Транснефть-Дальний Восток», завершается строительство домов для рабочего и инженерно-технического персонала. По контракту производством и строительством домов занимается российская ГК «Ависта Модуль Инжиниринг», -- сообщают NEDRADV.
По словам руководителя проекта Сергея Нестерова, сдать вахтовый поселок планируют уже к концу июля. В общей сложности будет построено восемь зданий. Четыре из них предусматривают размещение по 140-160 человек рабочего персонала в каждом здании, еще четыре модульных дома на 64 места каждое возводятся для инженерно-технического персонала.
В домах для рабочих имеются комнаты, большая душевая, туалеты. Общежитие для инженерно-технического персонала выглядит как квартира, в нем есть личная комната с санузлом и душем, кухня, рабочая зона.
Уникальность зданий в том, что они полностью автономны и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Жилье предусмотрено для круглогодичного проживания.
Проживать в благоустроенных домах будут более 800 человек.
Вера КАЛИНИНА
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