Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 21 Февраля, 06:54 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 61 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 840 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Денис ТИХОНОВ, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока": Бизнесу важно поверить в стабильность правил игры
свежий номер
Дальневосточный капитал № 2, 2017

Регион сегодня
20.02 |
Началось строительство железнодорожного моста для доставки грузов на Амурский газоперерабатывающий завод
20.02 |
На Камчатке каюры "Берингии-2017" сразятся за приз в номинации "За верность традициям севера"
20.02 |
В рамках реализации проекта ТОР "Камчатка" построят две новые дороги
20.02 |
С 20 февраля Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п
20.02 |
ФРДВ направит 6 млрд рублей на льготное кредитование получателей дальневосточного гектара
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:49
На Дальний Восток федеральные продуктовые сети так и не дошли Основные тенденции последних двух лет в продуктовом ретейле на Дальнем Востоке, очевидно, сохранят свою силу, и уже в ближайшее время стоит ждать заметных изменений на рынке и даже в некоторой степени обновления состава игроков, считают эксперты.
статьи раздела
Рынки
20 Февраля 2017, 09:40
Приморье устало продавать "Хаятт" Приморский край может избавиться от непосильной ноши в виде недостроенного отеля "Хаятт Владивосток Бурный" уже этим летом - торги назначены на 8 июня.
статьи раздела
Компании
20 Февраля 2017, 09:29
Порт Ванино: под завесой угольной пыли Докер Ванинского морского порта, крупнейшей в Хабаровском крае стивидорной компании, Александр ЕГОРОВ сегодня самая известная личность в одноименном портовом поселке. Он стал инициатором обращения к президенту РФ по поводу экологической ситуации в населенном пункте.
статьи раздела
Кадры
20 Февраля 2017, 09:15
В Приморье проектное управление поддержат кадрами В Приморье создан первый на Дальнем Востоке и в Забайкалье региональный центр сертификации проектного менеджмента "ПМ Стандарт". Он позволит подготовить квалифицированные кадры для новой модели управления, сообщается на сайте primorsky.ru.
статьи раздела
Компании
27 Января 2017, 10:12
Амурский ГПЗ: в России крупнейший В Амурской области уже практически началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода, который станет самым крупным современным предприятием в отрасли. Уже в этом году стройплощадка, развернувшаяся рядом с городом Свободным, обещает стать самой многолюдной. В сезон здесь будет задействовано более 3 тысяч строителей, а в пиковый год строительства их численность будет достигать 15 тысяч человек.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
20 Февраля 2017, 09:29 | Компании |

Порт Ванино: под завесой угольной пыли

Докер Ванинского морского порта, крупнейшей в Хабаровском крае стивидорной компании, Александр ЕГОРОВ сегодня самая известная личность в одноименном портовом поселке. Он стал инициатором обращения к президенту РФ по поводу экологической ситуации в населенном пункте.

В коротком видеоролике хорошо видна завеса из угольной пыли, плотно накрывшая Ванино. Дошла ли эта информация до главы государства, точно неизвестно, однако уже вскоре о проблеме с экологией в портовом поселке Хабаровского края, расположенном на берегу Татарского пролива, заговорили на всех уровнях. Правда, сам докер получил от руководства предприятия дисциплинарное взыскание и был лишен новогодней премии. Как было сказано в ответе администрации ОАО «Порт Ванино» жителям поселка, вставшего на защиту портовика, - за то, что в рабочее время вел «несанкционированную видеосъемку».

Забили тревогу жители Ванино в 2013 году. Казалось бы, что могло измениться, ведь перегрузка угля в Ванинском морском порту велась десятилетиями, и на экологию никто не жаловался? Причем технологии не менялись: перегрузка твердого топлива велась и ведется до сих пор открытым способом. Появление черных туч угольной пыли связывают с ростом грузооборота порта, который увеличился с приходом, в том же 2013 году, нового собственника - промышленного холдинга «Мечел».

Инфраструктура порта - причалы, сортировочные линии сеялок (дробилок), складированный уголь - находится в непосредственной близости к жилой застройке.

Весь 2016 год поселок напоминал встревоженный улей. Причем в борьбу за экобезопасность включились все его жители, а инициатором зачастую выступала администрация муниципалитета. Один за другим проходили сходы граждан, на которых ванинцы, обращаясь к руководству порта, настаивали на принятии кардинальных мер для устранения негативного воздействия угольной пыли. С подобными требованиями направлялись петиции в адрес краевых органов власти, в надзорные органы региона. Для координации действий и осуществления контроля за принимаемыми мерами жители создали инициативную группу.

Нельзя сказать, что власти не реагировали на запросы ванинцев. Депутаты Законодательной думы края направили обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру. Надзорный орган, после проверки порта, подтвердил «нарушение законодательства об охране окружающей среды при перевалке грузов, в том числе угля, глинозема» и, по сведениям, настаивал на возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» - за загрязнение окружающей среды вредными выбросами. После этого перевалку угля с высоким пылением перенесли максимально далеко от поселка, ввели в эксплуатацию подметальную машину для уборки территории порта, мобильную пылеподавляющую водяную пушку, ликвидирующую до 90% взвеси, снегогенератор и несколько единиц увлажняющей техники. По решению районного суда порт должен был еще возвести габаритные стенки вокруг складов угля, однако это предписание предприятие выполнило лишь частично.

В апреле 2016 года состоялась очередная встреча ванинцев с руководством порта. На ней был одобрен план со сроками исполнения, включающий 26 пунктов. Однако, как отмечали ванинцы на очередном сходе с участием представителей ОАО «Порт Ванино», большая часть из запланированного так и осталась на бумаге.

«Вместо 13 предписаний, которые администрация порта должна была исполнить по решению суда до 31 декабря 2016 года, выполнено только три», - сообщил в эфире федерального телеканала заместитель министра природных ресурсов края Виктор БАРДЮК. Он также предостерег, что в случае неисполнения указанных предписаний в новые установленные сроки встанет вопрос о приостановке работы пылящего порта.

В минприроды края также отмечали, что в 2016 году правительство региона совместно с руководством порта и надзорными органами утвердило план по снижению загрязнения. «Все мероприятия плана, которые были закреплены за краем или федеральными органами (Гидрометом, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, Ростехнадзором), были выполнены, - сообщалось в пресс-релизе ведомства. - В частности, внесены изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Так, например, появился пункт, запрещающий перегрузку сыпучих грузов, если есть прямой контакт с атмосферой. Однако порт не выполнил свои обязательства».

Одно время порт остановил работу открытых сортировочных линий (дробилок), от которых было наибольшее пыление, но затем портовики опять начали дробить смерзшийся уголь: заказчики (Корея, Япония) выставляли требования подавать им продукцию без посторонних включений (металла, камней). И пыление началось вновь.

Предвестники перелома

Сегодня ванинцы надеются, что наступивший 2017-й, объявленный президентом РФ Годом экологии, станет в какой-то степени переломным. Одним из предвестников этого, считают в поселке, стало внимание краевых властей. В середине января губернатор края Вячеслав ШПОРТ встретился в Москве с председателем совета директоров промышленного холдинга «Мечел» Игорем ЗЮЗИНЫМ и, как отметила пресс-служба правительства региона, провел с ним предметный разговор по поводу экологической ситуации в портовом поселке. Затем они вместе посетили Ванино, где встретились с его жителями.

Тогда же губернатор дал поручение создать рабочую группу. Она должна заняться экологическими вопросами и разработать дополнительные предложения, которые впоследствии должны быть оформлены в программу совместных действий. Как заверил глава региона, проект документа с финансовым обеспечением подготовят в ближайшее время. «Документ будет согласован с компанией «Мечел», которая перевозит уголь через Ванинский порт. Вместе будем следить за его исполнением», - уточнил губернатор.

В свою очередь, Игорь Зюзин сообщил, что холдинг «Мечел» имеет большой опыт работы со многими европейскими корпорациями, где уже решали проблему пыления, и компания совместно с «Портом Ванино» займется проработкой экологических мер.

Генеральный директор ОАО «Порт Ванино» Валерий БАЛАКИН сообщил, что ряд мер уже принят: «С прошлого года в порту работает снегогенератор для подавления пыли. Закуплены еще четыре аналогичные установки, в феврале они также будут запущены. Кроме того, в конце февраля компания приобретет вакуумный аппарат, предназначенный для очистки подъездных путей и складских площадок в порту, что существенно снизит уровень пыления. Следующий этап - установка специальных ограждений во всех местах, где хранится уголь».

По словам члена инициативной группы, депутата поселкового совета Анжелы БРЯНКИНОЙ, жители поселка возлагали большие надежды на встречу с главой региона и представителем холдинга «Мечел».

- Мы ожидали услышать конкретные предложения по модернизации порта, сколько средств инвестор собирается вложить, к примеру, в 2017 году, в 2018 году, но в ответ прозвучало, что владелец только разбирается с ситуацией, - рассказала депутат. - Выходит, олигарх приобрел морской порт, извлекает из него прибыль, но до настоящего времени не имеет готового плана по его развитию и модернизации.

Между тем из достоверных источников известно, что за 2016 год компания «Мечел» на перевалке угля в Ванинском порту заработала не менее 3 млрд рублей прибыли.

По мнению Сергея ШАХРАЯ, специалиста по связям с общественностью ванинской администрации, у краевых властей нет особых рычагов воздействия на собственников порта: «Закрыть они его не могут по ряду объективных и субъективных причин. Во-первых, предприятие платит налоги в краевую казну. Во-вторых, нельзя оставить 1,2 тысячи работников морского порта без работы. В-третьих, наверняка у владельца порта есть экспортные договоренности, которые нужно выполнять. И, наконец, в-четвертых, все решает собственник, который является владельцем порта».

Но побудить или заставить пойти на преобразования, считает Сергей Шахрай, - это по силам краевым властям.

И в этом смысле встреча с первыми лицами региона и компании «Мечел» была важна для ванинцев. Они впервые за последние три года почувствовали внимание властей, что от их тревог и проблем не отмахиваются, как было прежде. А потому ванинцы верят, что ситуация должна измениться к лучшему.

Перспективы порто-франко

Зона ванинской акватории на сегодня в Хабаровском крае самая перспективная. Еще несколько лет назад порт перерабатывал около пяти миллионов тонн грузов, а сейчас у предприятия есть возможность повысить этот показатель до 30 млн тонн.

Сулит грандиозные перспективы и запущенный режим порто-франко: правительство планирует до 2021 года привлечь на побережье Татарского пролива не менее 60 млрд рублей.

УК «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали соглашение о строительстве объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино. Договоренность была достигнута в ходе проведения Восточного экономического форума осенью прошлого года. Стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей. Проект намерены реализовать в два этапа: до 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год, на втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

Есть надежда, что и компания «Мечел» также начнет вкладывать собственные инвестиции как в развитие порта, так и в портовый поселок.

Досье «Дальневосточного Капитала»: ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В ее состав наряду с универсальными причалами входят специализированные терминалы - паромный, контейнерный и глиноземный, а также портовый флот, выполняющий швартовые операции, перевозку пассажиров и снабжение судов водой. Инфраструктуру порта образуют 20 причалов, открытые и закрытые склады, оснащенные портовыми сооружениями и объектами, крановым оборудованием и перегрузочной техникой. Глубины у причалов и технические средства позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 45 000 тонн.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

 

Теги: порт  экология  Ванино  Ванинский морской торговый порт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:45
Евгения КРАВЧЕНКО, архитектор: Первая "скрипка" открытого города Человеку с рождения важно находиться в правильной атмосфере - семьи, человеческого окружения, пространства, энергетики, в конце концов. И только тогда он может гармонично развиваться, расти духовно и делать то, что ему предназначено.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
17 Февраля 2017, 17:35
Vladivostok Boat Show по традиции пройдет во Владивостоке в мае В этом году гостям и участникам мероприятия будут открыты новые форматы и возможности.
статьи раздела
Рынки
23 Января 2017, 19:31
Органическое земледелие пришло на Дальний Восток только в один регион - Приморский край Потенциал Приморья для выращивания экопродуктов инвесторами оценивается среди всех дальневосточных территорий наиболее высоко
статьи раздела
Среда обитания
23 Января 2017, 18:26
Почему Китай называют мировой фабрикой Шаньдун (в переводе на русский: "восток гор") - небольшая провинция Китая, занимающая по площади меньше квадратных километров, чем Приморский край. Но, несмотря на свои невнушительные размеры, Шаньдун впечатляет объемами производства. Кажется, что на каждом метре этой богатой провинции что-то выпускают: от произведений искусства из стекла до нефтедобывающего оборудования, пишет корреспондент "Дальневосточного капитала", вернувшийся из путешествия.
статьи раздела
Вкус жизни
23 Января 2017, 17:30
Чего ждут дальневосточники от 2017 года О том, какие планы и ожидания на 2017 год есть у дальневосточников, узнал деловой журнал "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика