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20 Июля 2018, 17:15 | Компании

Русский лес: КПД и национальное достояние

В конце июня Хабаровск принимал участников Третьего этапа Национального лесного форума

На Дальнем Востоке он прошел впервые по инициативе Минприроды России, под эгидой Государственной Думы и Правительства Хабаровского края, сообщается на сайте khabkrai.ru.

В мероприятии приняли участие более 300 специалистов: представителей федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, экологи, лесопользователи, недропользователи, ученые, общественные организации со всей страны..

На четырех площадках обсуждались вопросы развития лесного комплекса, охраны лесов, а также сбора дикоросов и ведения охотничьего хозяйства. В Хабаровском крае находится четверть всего лесного фонда Дальнего Востока. При этом 40 % всей заготавливаемой древесины отправляется на глубокую переработку.

По словам председателя Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая НИКОЛАЕВА, результаты, полученные на хабаровской площадке, будут учтены на итоговом заседании Национального форума в Москве.

«По итогам Национального лесного форума мы составим план законотворческой деятельности, чтобы потом предложения можно было реализовать в виде нормативных документов и поправок в действующие законы. За последние два года уже сделано многое: выделены дополнительные средства на тушение лесных пожаров, принят закон об обязательной публикации информации о лесе, о создании дополнительных рабочих мест для лесных инспекторов. Внесены поправки в уголовный кодекс, в том числе, ответственность за контрабанду частей и дериватов диких животных. В начале июля в третьем чтении рассмотрят закон о лесовосстановлении», - сказал Николай Николаев.

Один из вопросов Форума - внесение изменений в Лесной кодекс РФ. Он ограничивает доступ граждан в лес для сбора дикоросов. Согласно правовому документу, для этих целей необходимо оформлять лесные участки в долгосрочную аренду. Осенью в Госдуме планируется рассмотрение поправок в нормативные акты, регулирующие этот вопрос.

«Эта тема - чрезвычайно важная для людей, живущих в отдаленных деревнях. Мы прекрасно понимаем, что раньше целые населенные пункты жили на этом, и сейчас нужно дать возможность людям зарабатывать. Государство предоставляет на Дальнем Востоке бесплатные гектары, а с ними мы должны предоставить и условия для развития на этой земле», - добавил парламентарий.

Главная цель Национального лесного форума - повысить эффективность использования лесов как национального богатства России на благо страны и граждан. Хабаровск стал третьей площадкой, до этого вопросы развития лесного комплекса страны обсуждали в Ижевске и Ханты-Мансийске. Следующий этап состоится 15-16 июня в Барнауле, затем в Петрозаводске. Итоги будут подведены в сентябре в Москве.

Вопросы и предложения, озвученные на площадках, могут послужить основанием для внесения изменений в нормативные документы на федеральном уровне.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год. 

Теги: Национальный лесной форум 


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