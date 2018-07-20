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20 Июля 2018, 18:15 | Компании
Новый Хабаровский аэропорт уже в фундаменте
АО "Международный аэропорт Хабаровск", реализующее инвестиционный проект по строительству терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны коммерческого развития AirCity, в том числе гостинично-делового центра, завершает закладку фундамента нового терминала внутренних линий аэропорта Хабаровск (Новый).
Это будет пятиэтажное здание общей площадью 26 000 кв. метров с пропускной способностью 1200 человек в час и до 3,5 млн пассажиров в год, сообщили в Минвосторазвития.
Все работы ведутся в соответствии с инженерными изысканиями, проектной документацией, которая получила положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза России, и разрешением на строительство. Генеральным подрядчиком выступил турецкий консорциум Limak-Marashstoy. Строительство пассажирского терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск идет по графику, работы завершатся к концу августа 2019 года.
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