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20 Октября 2017, 10:15 | Компании |

По пути с "Евро-5"

Дальневосточный рынок нефтепродуктов подтянулся под требования евростандарта

Еще недавно качество российского бензина и дизтоплива было априори хуже японского, европейского и американского. Поэтому, когда выходили из строя топливные системы и двигатели автомобилей, владельцы привычно махали руками: а что вы хотели?! Но времена меняются, и на самые застарелые болячки находятся современные лекарства.

Не остался в стороне от этого процесса и сектор нефтепереработки. Правительство страны подписалось под европротоколом о переходе с 1 июля 2016 года на выпуск автомобильного топлива по требованиям евростандарта и обязало профильные предприятия осуществить эту работу. Что по итогу мы имеем на Дальнем Востоке?

По словам начальника отдела контроля экономической концентрации Хабаровского УФАС России Елены БЕЛЯЕВОЙ, лидеров этого рынка в регионе отличает взвешанный подход к качеству, цене и объему реализации автомобильного топлива. УФАС Хабаровского края, по ее словам, внимательно следит за рынком нефтепродуктов в регионе. Недавно в управлении прошло большое совещание по вопросу о ситуации на рынках оптовой и розничной реализации нефтепродуктов в Хабаровском крае и Сахалинской области, на котором основными спикерами выступили представители АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», продающего продукции Хабаровского НПЗ, и ООО «РН-Востокнефтепродукт», реализующего топливо Комсомольского НПЗ.

- Эти компании занимают основную долю рынка, - сказала в интервью «Дальневосточному капиталу» Елена Беляева, - однако реализацией нефтепродуктов в Хабаровском крае занимаются еще порядка десяти хозяйствующих субъектов, которые продают и продукцию других производителей.

По оценке специалиста, ведущие компании на рынке нефтепродуктов занимают ответственную позицию. В частности, как говорится в итоговом документе этого совещания, АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» отличает взвешенная ценовая политика, учитывающая экономические интересы и покупателей, и свои собственные. Цены розничной реализации нефтепродуктов росли более низкими темпами относительно роста закупочных цен, при этом рост цен был ниже уровня инфляции. У компании имеются необходимые объемы нефтепродуктов, позволяющие осуществлять и оптовые поставки независимым нефтетрейдерам, и розничную продажу. АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» имеет передвижную лабораторию, постоянно осуществляющую контроль за качеством нефтепродуктов. Не менее оснащено и ООО «РН-Востокнефтепродукт», отметили в УФАС.

Основными поставщиками нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока являются два нефтеперерабатывающих завода - Комсомольский и Хабаровский. Предприятия вошли в процесс реконструкции, которая позволила им наладить выпуск качественной и востребованной продукции в начале XXI века. Собственники вложили в модернизацию десятки миллиардов рублей.

Первым о переходе на евростандарт отчитался Комсомольский НПЗ, который раньше ее и начал. В 2014 году ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (дочернее предприятие НК «Роснефть») начало производство бензина Аи-98 в соответствии с высшим экологическим классом 5 технического регламента Таможенного союза («Евро-5») и, таким образом, завершило полный переход на выпуск автомобильного топлива стандарта «Евро-5». Сегодня Комсомольский НПЗ выпускает в соответствии с этим стандартом бензины Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98, а также дизельное топливо разновидностей «зимнее» и «летнее». Всего 17 видов продукции, включая авиакеросин, нафту и маловязкое судовое топливо, мазуты, сжиженный газ, кокс, серу, а также бензин и дизельное топливо. После завершения модернизации завод перерабатывает в среднем 7,5 млн тонн сырой нефти в год.

Надо сказать, что вход на этот рынок у предприятия был не всегда гладким. В начале 2017 года потребители обвинили комсомольских нефтепереработчиков в производстве некачественной партии бензина, из-за которой вышли из строя двигатели десятков машин, заправлявшихся комсомольским бензином по всему региону. Однако комиссия, приехавшая на берега Амура из материнской компании, брака не выявила и все списала на происки конкурентов. Тем не менее после этого случая вопросу качества продукции на КНПЗ уделили еще больше внимания.

В 2016 году, в полном соответствии со сроками, установленными российским правительством, на выпуск продукции по стандарту «Евро-5» полностью перешел и Хабаровский НПЗ. Этому предшествовала большая работа по модернизации всего производственного комплекса, рассказал «Дальневосточному капиталу» главный технолог завода Роман ПАК. Вот одна из показательных цифр. В 2000 году, когда Хабаровский нефтеперерабатывающий завод приступил к реконструкции, стоимость его основных фондов составляла 419 млн рублей, сегодня она оценивается в 50,6 млрд рублей.

Хабаровский НПЗ приступил к выпуску автомобильного бензина марки АИ-98 стандарта «Евро-5» в начале 2016 года. Этот переход на бензин высшего экологического класса стал возможным после завершения в 2015 году заключительного этапа масштабной реконструкции завода, в рамках которого была проведена реконструкция блока гидроочистки сырья установки каталитического риформинга и сырья секции изомеризации.

Отметим, что выпуск автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5» Хабаровский НПЗ начал еще в 2013 году. И последовательно продолжил работу над улучшением качества продукции, в результате чего и была внедрена технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока.

Важным этапом в работе завода стало подключение в 2015 году к ВСТО, что позволило отказаться от поставок западносибирской нефти железнодорожным транспортом и перейти на переработку сырой нефти с месторождений Восточной Сибири. Это обеспечило стабильные поставки нефти. В итоге годовой объем переработки увеличился с 4 до 5 млн тонн и может еще расти до 6 млн тонн - именно такой объем способно перекачать ответвление от ВСТО, ведущее на завод.

- Основные цели реконструкции - строительство комплекса гидрогенизационных процессов: техническое переоснащение и перевооружение предприятия были выполнены в срок и с высоким качеством, - говорит Роман Пак. - Это позволило наладить выпуск новых видов товарных нефтепродуктов, отвечающих мировым стандартам качества «Евро-5». Сегодня завод выпускает продукцию 32 наименований.

Главное, чего удалось добиться предприятию, по словам Романа Пак, - это производство качественного и безопасного автомобильного топлива экологического класса К-5 в полном соответствии с техническим регламентом таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» - ТР ТС 013/2011.

Реконструкция предприятия и тесное сотрудничество со специалистами компании BASF - мирового лидера в разработке инновационного топлива - позволили Хабаровский НПЗ выпустить на рынок и собственный бренд автомобильного топлива - GreenEco NEO. Под этой маркой выпускается как бензин, так и дизельное топливо. Это, по словам главного технолога, вид топлива с улучшенными свойствами. Специальные присадки обеспечивают стабильный запуск и щадящую работу двигателя в условиях морозов и наоборот - форсирование возможностей двигателя в летних условиях. Таким образом достигается увеличение продолжительности работы двигателей и топливных систем, соответственно, уменьшаются затраты на ремонт. И еще одна важная особенность продукции завода: в ассортименте наличествуют зимние и летние виды бензина и дизтоплива.

Сегодня выпуск автомобильного топлива на заводе составляет треть от общего объема. Испанская компания Tecnicas Reunidas, которая осуществляла реконструкцию завода «под ключ» в рамках контракта, провела обучение специалистов Хабаровского НПЗ в Испании с тем, чтобы они смогли в полной мере освоить новые передовые технологические процессы, а также сложное оборудование и работать на нем производительно и безопасно. За качеством продукции на всех его этапах следит и заводская испытательная лаборатория, которая аккредитована в 2015 году Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) и внесена в реестр аккредитованных лиц 30.10.2015 г. Она имеет на вооружении самое современное оборудование и штат квалифицированных специалистов. Заводская лаборатория позволяет отследить не только соответствие производственных процессов и качество конечного продукта непосредственно на заводе, но и проверить, например, каким оно доходит до потребителей.

По мнению главного технолога Хабаровского НПЗ Романа Пака, на дальневосточном рынке автомобильного топлива, несомненно, есть место, пусть и небольшое, для производителей из западных регионов. Но это, в принципе, не меняет ситуации. Сейчас вся продукция на АЗС должна, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011, соответствовать регламентированным параметрам, в частности «Евро-5», иначе она просто не допускается на рынок. Другое дело, что потребителям безопаснее приобретать продукцию дальневосточных нефтепереработчиков. На местных заводах недавно завершена реконструкция, налажен оперативный и строгий контроль качества, службы оперативно реагируют на обращения потребителей. Во всяком случае, по его словам, именно так обстоит дело на Хабаровском НПЗ. 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: ННК-Хабаровскнефтепродукт  Хабаровский НПЗ  РН-Востокнефтепродукт 


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