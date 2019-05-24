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"Новый лес" заблудился в старых проблемах
Турбулентность в лесной сфере Хабаровского края достигла нового пика. На улице оказались около тысячи работников лесоперерабатывающего предприятия «Новый лес» (бывший «Аркаим»). На пороге банкротства оказался другой флагман отрасли - компания «Азия-лес». Не пошел проект строительства Амурского целлюлозо-бумажного комбината, анонсированный как крупнейший российско-китайский проект в лесопереработке. Что происходит в одной из ведущих отраслей экономики региона?
Лакмусовой бумажкой проблем в отрасли является ситуация с компанией «Новый лес», которая попыталась восстановить производство на обанкротившемся «Аркаиме». По информации на 1 мая, были уволены 734 работника из 886. Производственная деятельность ООО «Новый Лес» приостановлена с 01.03.2019 г.
«По состоянию на 10.04.2019 г., 696 работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате и расчету при увольнении на общую сумму свыше 57 млн рублей. Еще перед 190 работниками задолженность за февраль погашена частично», - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Также прокурор района в отношении как предприятия, так и его руководителя возбудил дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
Напомним, «Аркаим», который начал свою деятельность в поселке Октябрьский Ванинского района еще в 1993 году, громко заявил о себе в начале двухтысячных, анонсировав самый передовой в отрасли инвестиционный проект по добыче и полному циклу переработки леса. Идея его принадлежала учредителю и собственнику предприятия Александру ЛЕПИХОВУ. Проект лесоперерабатывающего комбината «Аркаим» стартовал в 2007 году и сразу вошел в число приоритетных инвестпроектов региона.
Строительство ЛПК было осуществлено в три этапа. Сначала были запущены первая очередь лесопильного производства и завод ДСП. Их финансирование осуществляли Сбербанк и ВТБ. Затем при поддержке банка «Возрождение» были смонтированы завод строганых пиломатериалов, вторая очередь лесопильного производства и пеллетное производство. Третий этап осуществлялся при финансовой помощи Внешэкономбанка - строились заводы по выпуску клееной балки и клееного бруса. В итоге, на территории деревообрабатывающего комбината, занимающей площадь в 100 га, расположились шесть самостоятельных производств, осуществляющих полный цикл переработки древесины.
Проектная мощность комбината составляла переработку 1,2 млн кубометров круглого леса в год, заявленная численность работников достигала трех тысяч человек, потребителями продукции комбината должны были стать компании из Японии, Китая, Кореи и Европы. Идея была столь же грандиозная по замыслу и первоначальному исполнению, как, наверно, и преждевременная. Российский и зарубежный рынки оказались не в состоянии ее переварить. И «колосс на глиняных ногах», набравший 20 млрд рублей кредитов под залог акций и имущества, начал с грохотом падать.
В 2014-м ООО «СП «Аркаим» вступило в процедуру банкротства, а долги по зарплате перед работниками стали поводом для возбуждения уголовного дела. Мощностями комплекса стала пользоваться другая компания - ООО «ЛАН», подконтрольное все тому же Лепихову. История с невыплатой зарплат повторилась. Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО «Лан» (бывший «Аркаим») Александра Лепихова. По версии следствия, А. Лепихов, являясь генеральным директором ООО «Лан», с декабря 2017 года по апрель 2018 года не выплачивал заработную плату работникам указанного лесозаготовительного предприятия.
В августе 2018 года в отношении генерального директора ООО «Аркаим» Следственным комитетом РФ по Хабаровскому краю было завершено расследование еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, на сумму свыше 2 млрд рублей.
В 2018 году на предприятие зашло ООО «Новый лес» - оператор, созданный кредиторами для работы на имущественном комплексе бывшего «Аркаима». Компания взяла в аренду основное имущество, приняло в штат бывших сотрудников и запустило производство. Однако спустя 4 месяца работы оно вновь остановилось. Причиной остановки новый собственник назвал недостаточность лесосырьевой базы.
«Для стопроцентной загрузки предприятия необходимо порядка 1,3 млн куб.м леса. Однако мы получили только 716 тыс. куб.м, из которых выпиливать можем только половину. Это ошибка, которую сейчас нужно исправлять, для того чтобы перезапустить производство. Мы настроены на работу в Хабаровском крае», - объяснил председатель совета директоров компании-учредителя, инвестор Максим СЕВРЮКОВ.
Спасать тонущее предприятие взялся новый губернатор Сергей ФУРГАЛ. «Мы выработали несколько предложений, которые позволят возобновить производство на бывшем заводе «Аркаим» и решить проблему с выплатой зарплат», - сообщил он несколько месяцев назад журналистам. Во время недавнего отчета в Закдуме Хабаровского края губернатор информировал, что в настоящее время «Новый лес» ушел из «Аркаима», идут поиски нового оператора проекта.
«Ситуация сложная, - сообщил губернатор. - Предыдущий пользователь привел в негодность часть оборудования. Сейчас вместе с основным акционером ведется поиск новой управляющей компании, которая сможет потянуть проект. Со своей стороны, правительство обещает выделить лесосеку в полном объеме для обеспечения сырьем деятельности предприятия».
Фургал также рассказал, что ООО «Азия лес» входит в процедуру банкротства. Долгое время предприятие поддерживалось за счет краевого бюджета, незаконных налоговых вычетов. Однако на этом в конце-концов и погорело. Речь зашла о мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем ущерб бюджету на сумму свыше 10,5 млрд рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК о превышении полномочий в отношении экс-министра Василия ШИХАЛЕВА и по ст. 159 о мошенничестве в отношении совладельца холдинга «Бизнес маркетинг», фактического хозяина компании «Азия-лес» Александра ПУДОВКИНА. Оба фигуранта дела задержаны и взяты под стражу.
Суть обвинения сводилась к тому, что Шихалев, будучи должностным лицом в краевом правительстве, лоббировал интересы одной из компаний холдинга Пудовкина - «Азия-лес», планировавшей существенно расширить мощности лесоперерабатывающего завода в п. Березовом Хабаровского края. Проекту был придан статус приоритетного инвестпроекта, выделены субсидии и участки под лесосеки без аукциона. Однако проект провалился, бюджетные средства, выделенные компании «Азия-лес» на компенсацию оплаты за транспортировку его продукции на экспорт, канули в безвестность, продукция на экспорт не пошла.
После проведенной силовиками операции по декриминализации лесной сферы дела у «Азии-лес» пошли в упадок. Работники компании даже провели в Хабаровске пикет, призывая помочь компании сохранить производство и рабочие места для жителей поселка Березовый, которым больше некуда устроиться на работу. Однако результатов этого не принесло.
Губернатор заявил, что единственное, чем сейчас правительство может помочь компании, так это позаботиться о том, чтобы «Азию-лес» банкротили местные конкурсные управляющие, а не заезжие, которые могут привести ее к полному уничтожению. А так есть надежда сохранить имущественный комплекс и впоследствии возобновить работу предприятия.
Ситуация в лесопромышленном комплексе края сегодня выглядит нездоровой. В ходе комплексной проверки, проведенной краевой прокуратурой, выявлены сотни крупных и мелких нарушений в организации лесопользования.
«Факты непринятия лесничествами мер к арендаторам лесных участков, в связи с невыполнением в 2017 и 2018 годах обязанностей, предусмотренных договорами аренды, установлены прокурорами Хабаровского, Вяземского, Ванинского, Верхнебуреинского районов, Бикинским и Советско-Гаванским городскими прокурорами. В деятельности управления лесами правительства края выявлены нарушения порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях», - говорится в официальном сообщении краевой прокуратуры.
Всего в ходе проверки органами прокуратуры края вскрыто 119 нарушений закона, по которым принесено 22 протеста, внесено 51 представление, подано 2 иска в суд, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях, объявлено 35 предостережений. Что ждет лесную отрасль края дальше, неизвестно. Пока на нелегальных лесосеках «правят бал» черные лесорубы, поставляющие «кругляк» на лесоперерабатывающие предприятия Китая, процветают коррупция и мздоимство.
Олег КУЛЬГИН
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2019 год.
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