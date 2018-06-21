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21 Октября 2015, 11:15 | Компании

"Полиметалл" восстановил Охотский порт

Золотодобывающая компания "Полиметалл" инициировала и профинансировала масштабный социально значимый проект на севере Хабаровского края.

«Охотская горно-геологическая компания» практически завершила реконструкцию старых и строительство новых узлов Охотского порта, расположенного на побережье северной части Охотского моря. Из 149 млн рублей, предусмотренных проектом реконструкции, за три года было освоено 132 млн, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

«Охотская горно-геологическая компания» (ОГГК) - дочерняя компания ОАО «Полиметалл» - несколько лет является арендатором причалов Охотского порта. Компания перегружает здесь руду Авлаяканского золотоносного месторождения (Аяно-Майский район Хабаровского края), чтобы доставить ее на Хаканджинскую золотоизвлекательную фабрику, расположенную в 118 км к северу от порта. Общее состояние пристани, пришедшей в упадок за годы перестройки, не устраивало компанию, так как не позволяло перевалить требуемый объем грузов. Кроме того, увеличения мощности порта требовал и новый золотодобывающий проект «Светлое», который компания начала развивать на севере края.

По словам заместителя управляющего директора ОГГК по капитальному строительству Александра ГОРОДИЦКОГО, охотские причалы достались «Полиметаллу» в плачевном состоянии. Из экспертного заключения Дальневосточного научно-исследовательского института морского флота (ОАО «ДНИИМФ») следовало, что для ввода в эксплуатацию причалов необходимо провести их капитальный ремонт. Согласно полученным рекомендациям был разработан проект реконструкции с капитальным ремонтом четырех причалов.

Подрядчиком стала компания ЗАО «Владморстрой» из Владивостока, которая три года вела реконструкцию причальных стенок и смогла сохранить темпы и стоимость работ даже в условиях экономической нестабильности, рассказал журналу «ДВ капитал» Александр Городицкий.

- Стояла глобальная задача - завершить ремонт до начала навигации, - вспоминает заместитель управляющего директора ОГГК по капитальному строительству. - Поэтому работы, в том числе бетонные, велись преимущественно в зимний период, в 40-градусные морозы. Несмотря на это, все было сделано качественно и в срок. От контролирующих государственных органов к нам не поступило ни одной претензии к качеству.

За годы реконструкции порта выполнена замена шпунтовой стенки выведенного из эксплуатации в 2009 году причала №2. Проведен восстановительный ремонт оголовков на всех четырех причалах порта, удалось существенно увеличить протяженность подкрановых путей причалов №3 и №4: они стали длиннее на 62,5 метра. Это позволило ускорить прием грузов. Гордостью предприятия стал полноповоротный кран «Сокол», установленный в июне 2014 года на четвертом причале.

- Теперь мы можем разгружать суда в два раза быстрее, экономя время и ресурсы компании, - отмечает Александр Городицкий. - Суда могут швартоваться на третий и четвертый причалы одновременно, избегая простоя во время разгрузки и выгрузки.

Компании предстоит освоить еще 9 млн руб. Эти средства пойдут на ремонт 30-метровой причальной стенки первого причала. Но, в целом, руководство ОГГК считает, что сегодня охотская морская гавань обустроена и адаптирована под нужды как «Полиметалла», так и охотчан.

Исполняющий обязанности главы администрации Охотского муниципального района Роман ПУХОВЕЦ высоко оценивает вклад ОГГК в восстановление Охотского порта. Рост грузооборота положительно отразится на социально-экономическом развитии Охотоморья, подчеркнул Пуховец. «Долгое время причал, да и сам порт оставляли желать лучшего. То, что сделано сейчас, сделано на долгие годы», - отметил глава района.


 

На ремонт причальной стенки предусмотрено 9 млн рублей.

Досье «Дальневосточного капитала»: В Охотском муниципальном районе располагаются два актива ОАО «Полиметалл»: Хаканджинское месторождение и проект «Светлое». Морской порт Охотск (население города составляет примерно 4 тыс. человек) расположен в 118 км к югу от Хаканджинского месторождения и в 240 км к северу от месторождения Светлое.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год. 

 

Теги: Полиметалл  Охотский порт 


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