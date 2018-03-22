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Эфемерное "Счастье", Или Левиафан всегда рядом
Арбитражный суд Хабаровского края принял решение о сносе 15-этажного здания с торговым комплексом и подземной парковкой, мэрия и застройщик категорически не согласны с вердиктом, горожане возмущены, представители региональной и федеральной власти безмолвствуют. Давайте разбираться, что произошло.
Шесть лет назад на этом пятачке догнивали несколько полуразрушенных от старости бараков с весьма сомнительными обитателями. Двор был завален мусором, который летом скрывал обильно разросшийся бурьян, а зимой снег. В углу двора постоянно кучковались подозрительные личности, которые перекидывали за тюремный забор какие-то свертки. Горожане шарахались от этого пустыря, как черт от ладана. Поэтому, когда на этом месте развернулось строительство торгового центра, жители окрестностей обрадовались: наконец-то здесь наведут порядок. Жилому району, который расположился между зданиями тюрьмы с одной стороны, и психушки с другой, требовался какой-то светлый культурный очаг. В мэрии решили, что им должен стать муниципальный торговый центр «Счастье».
После получения участка УИП проделал большую работу. Во-первых, создал пул из 30 хабаровских инвесторов, которые инвестировали в проект один миллиард рублей. Во-вторых, переселил жителей убогих бараков из лачуг в новые квартиры. В третьих, быстро и качественно построил объект, отвечающий современным требованиям с точки зрения дизайна, функциональности и целесообразности. Однако, как оказалось, не сумел соблюсти главное для данного места условия: безопасности заключенных в СИЗО. Это и явилось основой для конфликта между мэрией краевого центра и исправительной системой России.
Досье «Дальневосточного капитала»: МТЦ «Счастье» представляет собой целый комплекс зданий: 15-этажный офисный центр, большой торговый комплекс, в котором планировалось открыть магазин «Самбери» и детский развлекательный центр, а также многоуровневая подземная автостоянка. В 2012 году были оформлены необходимые документы и участок выставили на продажу. Приобрело его ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» (УИП).
Судебная тяжба началась в 2014 году и проходила с переменным успехом. В какое-то время стороны даже были близки к заключению мирового соглашения. Но постоянно вмешивались все новые силы: сначала Федеральная служба исполнения наказаний, затем Росреестр, и дело, обрастая новыми исками и кассациями, катилось дальше, пока 15 февраля 2018 года Арбитражный суд Хабаровского края не принял «историческое решение». Требования иска регионального управления ФСИН и СИЗО № 1 к администрации регионального центра и УИП по делу А73-17125/2015 были удовлетворены полностью. Застройщика обязали за свой счет снести фактически построенный комплекс зданий с коммерческими площадями, офисами и подземной парковкой, стоимостью один миллиард рублей. Суд квалифицировал сооружение как объект незаконного строительства.
Представители истцов назвали судебное решение выстраданным. Еще в 1993 году зона безопасности вокруг учреждений ФСИН получила строгие границы, составляющие не менее 50 метров от ограды. На этой территории запрещено что-либо строить, а сотрудники ведомства имеют право проводить досмотры сомнительных граждан и автомобилей. Тем не менее, это правило, по мнению арбитражного суда, было проигнорировано мэрией. Более того, участок был изъят на основании постановления городских властей, которое по какой-то причине не было опубликовано в печатном СМИ и, таким образом, не получило статус вступившего в силу документа.
В мэрии, в свою очередь, уверены, что ничего не нарушали, так как проводимые ранее проверки и экспертизы строительного объекта подтверждали, что стройка ведется в полном соответствии с законом. По словам главного архитектора Хабаровска Аркадия КОРЗУНА, до начала строительства краевой УФСИН ни разу не говорил про данную 50-метровую зону отчуждения и ничего не сделал для ее оформления, а вспомнил про нее только тогда, когда объект был почти построен. «По закону они должны были заранее уведомить администрацию города о планах установки такой запретной территории», - отметил главный архитектор. Также он подчеркнул, что под эту 50-метровую зону подпадает не только ТЦ «Счастье», но и ряд уже существующих жилых домов и различных других объектов, к которым у руководства СИЗО претензий нет.
Представители ООО «УИП» солидарны с ним. «Мы представили в суд огромное количество документов о том, что объект не является опасным, а наши оппоненты просто говорили без всяких аргументов, что объект представляет опасность. В результате, по нашему мнению, вынесено ничем не мотивированное решение. Будем бороться дальше», - заявил генеральный директор ООО «УИП» Константин ЮРЧЕНКО. Напомним, что по закону у ответчика есть 30 дней после получения мотивировочной части для обжалования судебного решения.
Досье «Дальневосточного капитала»: С точки зрения буквы закона вердикт хабаровского арбитража не является чем-то новым. Подобные решения в ДФО выносятся десятками. Буквально на днях судебные приставы в Хабаровске с помощью тяжелой строительной техники разгромили здание незаконно построенноего китайского кафе. Однако в случае с МТЦ «Счастье» поражает масштаб последствий.
«Прецедентов, чтобы сносились такого масштаба объекты, в такой степени готовности, на моей памяти в Хабаровском крае не было. Это очень сложная процедура, которая требует больших финансовых затрат. Застройщик должен будет подготовить соответствующую документацию на снос здания, обеспечить безопасность работ, вывоз всех конструкций», - комментирует решение представителям хабаровских СМИ председатель комитета государственного строительного надзора правительства Хабаровского края Олег СУТУРИН.
Чиновник выразил надежду, что это не окончательное решение. Однако подчеркнул: если все-таки в конце концов выяснится, что объект построен с нарушениями, и будет предписание его снести, то придется исполнить решение суда последней инстанции. Впрочем, многие специалисты считают, что снести сооружение из армированного бетона, сделанного с учетом высокой сейсмоопасности района, можно только с помощью направленного взрыва. Однако, в условиях плотной городской застройки это действие чревато непредсказуемыми последствиями. СИЗО, например, может завалить обломками, а о том, что во всех соседних домах вылетят стекла, и говорить не приходится - других вариантов нет. Снос этого комплекса может породить ряд других неприятных техногенных последствий для города.
Принятое арбитражом решение не на шутку встревожило жителей Хабаровска. «Всего за одни сутки с момента вынесения судебного решения о признании ТЦ «Счастье» незаконной постройкой, подлежащей сносу, ко мне обратилось множество жителей г. Хабаровска с просьбой повлиять на эту ситуацию. Граждане обеспокоены, недовольны этим судебным решением, которое было вынесено сугубо по формальным основаниям. Хабаровчане устали от опасного соседства с мрачным зданием СИЗО, расположенным теперь уже в самом центре города, откуда до площади им. Ленина пешком по прямой можно дойти за 10-15 минут. А теперь еще и из-за этого СИЗО город должен лишиться привлекательного и так необходимого местным жителям торгового комплекса. Ведь многие вынуждены совершать поездки на общественном транспорте, чтобы прикупить продукты по выгодной цене. А тут появилась перспектива сэкономить еще и на проезде и купить все, что нужно, по доступным ценам в близком торговом центре. Жители просто негодуют, ситуация после вчерашних новостных сюжетов накалена до предела», - написал в своей странице в Facebook депутат городской думы Евгений СМОЛЬКИН.
В беседах со мной многие горожане задавали прямой вопрос: что будет на месте разрушенного центра в случае исполнения арбитражного решения - снова бомжатник? И сами себе отвечали: их в Хабаровске и так достаточно! В самом красивом районе города - на прудах - никак не могут расселить несколько покосившихся бараков с общественным туалетом, распространяющим вонь на всю округу. Целый барачный поселок стоит в другой центральной части Хабаровска - между Амурским бульваром и улицей Серышева. А двухэтажные бараки на проспекте 60-летия Октября вообще памятник такой бесхозяйственности, что диву даешься.
Известный российский актер Евгений ДЯТЛОВ вырос в одном из таких хабаровских бараков. Он вспоминал, как топил печь, согревая в стужу ветхое жилье, рубил топором наледи возле туалета во дворе, чтобы можно было войти в него зимой. Актеру казалось, что этот кошмар остался в далеком прошлом, однако, когда год назад он приехал в Хабаровск, то оказалось, что его барак стоит на месте и ничего не изменилось. «Это был шок!», - поделился впечатлением со зрителями Первого канала актер. В Москве жителей из «хрущевок» переселяют, а здесь эти покосившиеся, залатанные черной толью дома еще годы стоять будут.
Федеральных денег в рамках программы переселения из ветхого жилья и средств муниципальной казны для того, чтобы в одночасье переселить жильцов бараков в новое жилье, не хватает. Поэтому в мэрии придумали программу продажи участков инвесторам с условием расселения ими людей за свой счет. Под нее попал и участок для строительства МТЦ «Счастье». ООО «УИП», прежде чем снести старые дома, расселил их обителей по новым квартирам. Тот же УИП, кстати, расселил людей из бараков и на месте строительства жилищного комплекса «Грани» в районе площади Славы в Хабаровске. Но и здесь ему не повезло. Против строительства домов выступила Хабаровская епархия Русской православной церкви. Дескать, жилищный комплекс «Грани» закрывает вид с Амура на кафедральный собор и нарушает архитектурную целостность этой части города. УИП предлагал варианты решения проблемы, но администрация Хабаровска, от греха подальше, решила, что лучше отказать застройщику, чем вступать в конфликт с еще одним могущественным оппонентом.
Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. Судебная тяжба вокруг МТЦ «Счастье« привела к тому, что большинство инвесторов вышли из проекта, потребовав свои деньги. УИП выплатил им в общей сложности порядка 600 миллионов рублей, которые были вложены в строительство из своих прибылей на других объектах. Содержание законсервированного объекта также влетает в копеечку: почти миллилон рублей в месяц. Благо, у компании есть другие активы: она построила и эксплуатирует крупные торговые центры в Хабаровске: «Магазины Радости» и «Южный парк». Но ведь компания - не бездонная бочка, из которой можно без конца черпать.
УИП судится с мэрией, пытаясь вернуть потраченные на реализацию первого этапа «Граней» 200 млн рублей. Такая же перспектива, судя по всему, вырисовывается и с будущим «Счастья». Если решение о сносе центра вступит в силу, следует ожидать нового иска компании к администрации города. Только сумма к возмещению вырастет до миллиарда рублей, а это деньги из кармана налогоплательщиков. При подобном развитии ситуации трудно представить, что такой крупный инвестор как УИП захочет что-то еще делать на берегах Амура. Задумаются и другие потенциальные инвесторы. А кто в таком случае людей из бараков переселять будет?!
Несмотря на то, что события вокруг «Счастья» развиваются в столице Дальневосточного федерального округа, и в них втянуты крупнейшие инвесторы региона, а от исхода напрямую зависит благополучие простых горожан, в ситуацию не вмешиваются ни краевые, ни окружные власти. Впечатление такое, что даже очень серьезные люди боятся некоего могущественного Левиафана, скрывающегося в мутных водах этого дела. Это еще более усугубляет ситуацию, наносит серьезный репутационный урон региональному бизнесу.
«Почти 30 инвесторов, уже вложивших в строительство МТЦ «Счастье» более одного миллиарда рублей, понесли серьезные убытки. Из-за «разборок» краевого УФСИН с городской администрацией, а также из-за отсутствия реакции на эти события краевых и федеральных властей, инвестиционная привлекательность как города, так и региона в целом, стала весьма сомнительной», - заявил в интервью информационному агентству «Амурмедиа» директор Дальневосточного НИИ рынка, доктор экономических наук, профессор Вадим ЗАУСАЕВ.
Не слышно и голоса общественных бизнес-организаций края, которых в Приамурье достаточно. На выставочных предпринимательских форумах их лидерам не хватает места в президиуме, а здесь как воды в рот набрали. Это сильно расстраивает бывшего председателя Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей (ДВОПП) Евгения ШУЛЕПОВА, почти двадцать лет возглавлявшего организацию, человека прямого и неудобного для власти. По его мнению, высказанному в беседе с коррепсондентом «ДК», судебная тяжба вокруг «Счастья» высветила «несчастье хабаровского бизнеса».
«Это дело показало, что у нас нет организованного бизнес-сообщества, умеющего отстаивать свои интересы, располагающего для этого достаточным авторитетом, - говорит Евгений Шулепов. - Одни боятся, другие не верят, третьи ударились в субъективные оценки, которые уводят от сути. А она простая. Нужно перестать жить по понятиям, пора объединиться и создать по-настоящему сильную общественную организацию предпринимателей, ее институты в органах власти и правовой системе, которые смогут защитить своих членов в любой ситуации».
Как тут снова не вспомнить фильм Андрея Звягинцева. Сюжет «Левиафана» афористичен. Мэр северного городка путем долгой судебной тяжбы отбирает у местного предприниматели земельный участок, на котором находятся его дом и авторемонтная мастерская, разрушает семью и бизнес. А на приглянувшемся мэру участке на берегу моря возводится церковь. Если все-таки и в Хабаровске осуществится самый негативный сценарий, и торговый центр «Счастье» будет снесен, на его месте тоже нужно будет построить храм. Чтобы люди отмаливали грехи и очищали души. Библейский Левиафан, как мы помним, боится высшего суда.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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