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Сергей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор компании "ТОРЭКС-Хабаровск": Свои силы мы оценивали фактически
«Дальневосточный капитал» поговорил с генеральным директором компании «ТОРЭКС-Хабаровск» Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ.
- Сергей Алексеевич, компания «ТОРЭКС» анонсировала, что 1 февраля на «Амурметалле» начнется модернизация производства. Расскажите пожалуйста о ее этапах, объеме капвложений и ожидаемых результатах.
- Да, действительно, подводя итоги работы группы компаний «ТОРЭКС» в 2017-ом, мы заявили, что в этом году ставим перед собой задачу сделать большой шаг в направлении увеличения объемов производства. Мы должны вывести завод как минимум на 1 млн тонн в год - по жидкой стали, и как минимум на 650 тыс. тонн - по производству сортового проката. Сделать это без изменений действующего производства невозможно. Мы это понимали еще на этапе обдумывания решения о покупке имущественного комплекса. Мощности завода нуждались в модернизации. В частности, прокатный стан и машины непрерывного литья заготовки - МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2. Первый этап модернизации - как раз в сортопрокатном цехе - обеспечит выпуск продукции, которая будет конкурентна как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Начало второго этапа модернизации запланировано на сентябрь. Речь идет о строительстве мини-доменных печей производительностью свыше 1 млн тонн жидкого чугуна в год. Это снизит себестоимость выпускаемой продукции - первое; второе - такая технология производства стали - ресурсосберегающая. Наравне с ломом черных металлов в качестве сырья для производства стали мы сможем использовать первородное сырье. Еще раз подчеркну: это не является полной заменой металлолома, как многие могут подумать, и не уводит нас от использования его при производстве стали. Эта технология позволяет лишь сократить его потребление в будущем с учетом прогнозных оценок снижения ломосбора в регионе в среднесрочной перспективе. На сегодня общая стоимость проектов модернизации оценивается в 8 млрд рублей.
- Наверно, задам наивный вопрос, но он меня волнует. Каковы последствия внедрение 3-D принтинга для традиционной металлургии, вы просчитываете такую перспективу? Ведь промышленности в будущем может потребоваться не металлопрокат, а металлопорошок.
- Ну почему же наивный? Я еще в 96 году защищал в Мосстанкине докторскую диссертацию по тематике моделирования процессов трехмерной деформации в обработке давлением. Сегодня считается, что самое передовое производство базируется на компьютерных технологиях. Внедрение трехмерных моделей не только всевозможных расчетов металлургических процессов, но и конструирования деталей, узлов машин, их сопряжения друг с другом идет уже на протяжении почти 20 лет. Давно используются и металлические порошки - в машиностроении при изготовлении деталей с особыми свойствами. Существует целое направление, которое так и называется «порошковая металлургия». В настоящее время из порошков с помощью 3D принтеров получают не только детали машин из спецсплавов, но и особо точные формы для литья металлов, штампы для ковки и т.д.
Но все это - единичное и мелкосерийное производство. Наше предприятие производит массовую продукцию из рядовых марок сталей. Востребованных более широко. Поэтому замещение металлопроката на металлопорошок в долгосрочных перспективах нам не грозит.
- В СМИ появилась информация о том, что вы планируете увеличить зарплату коллективу завода и даже ввести выплату 13-й зарплаты. Это амбициозные планы, учитывая, что вместе с ростом зарплаты увеличится и объем страховых платежей. За счет чего вы планируете это сделать?
- Мы уже это сделали. С 1 февраля. Для этого была создана специальная рабочая группа под моим руководством, которая будет работать на постоянной основе. В ее задачи входит сформировать систему повышения зарплаты в течение года, в зависимости от рынка труда и роста потребительских цен. Также мы разрабатываем систему дифференцированного повышения тарифных ставок и окладов при достижении запланированного роста производительности труда и выполнения планов по объему выпуска продукции. Особое внимание, конечно, - повышению заработной платы работникам высокой квалификации и остродефицитных профессий. Нам важно не только сохранить коллектив, но и привлечь новых специалистов. Мы готовы их обучать, дать возможность профессионального роста. В ближайший год, по мере увеличения мощностей завода, нам потребуется дополнительно 1200 специалистов.
- Одними из главных причин банкротства прежнего «Амурметалла» стали высокие энерго- и железнодорожные тарифы, дефицит сырья, низкие цены на выпускаемую продукцию. Насколько удалось решить эти вопросы в новой жизни предприятия?
- К объективным факторам, действительно, можно отнести высокие тарифы на энергоносители и железнодорожные перевозки, цены на сырье и готовую продукцию. Они частично и остались. Но за этот год, что прошел с момента приобретения активов, группе компаний «ТОРЭКС» удалось сделать серьезный прорыв в части снижения издержек. Во-первых, получена скидка 26.4% на железнодорожные перевозки металлолома в адрес завода. Во-вторых, принято решение о переходе с 2019 года на оптовый рынок электроэнергии с целью снижения тарифа на электроэнергию.
Также была решена одна из главных проблем завода - это обеспечение сырьем в виде лома черных металлов. У завода появился постоянный поставщик. Он входит в группу компаний, и даже в зимний период, традиционно тяжелый для всех металлургических предприятий, ООО «ТОРЭКС» наращивает объемы поставок лома на завод. Хотя с каждым годом делать это становится сложнее. Дальневосточный рынок металлолома ограничен по объему его сбора. По итогам 2017 года сбор лома в нашем регионе составил около 1,8 млн тонн. Потребность "Амурметалла" в ломе - порядка 100 тыс. тонн в месяц, более миллиона тонн - в год. Для сравнения - на экспорт только за 11 месяцев 2017г. ушло 942 723 тыс. тонн. Согласитесь, картина не красочная. В связи с этим, правительство Хабаровского края при непосредственной поддержке губернатора Вячеслава ШПОРТА вышло с предложением в Правительство РФ об ограничении таможенных пунктов пропуска металлолома.
- Каковы перспективы сотрудничества с иностранными партнерами? Прошла информация о том, что «Амурметаллом» заинтересовались китайские инвесторы. Что они предлагают и что вам интересно в этом сотрудничестве?
- В конце января, в течение трех дней специалисты инжиниринговой компании MCC CERI из Пекина проводили осмотр основного оборудования нашего предприятия, изучали возможности его технической модернизации. Данный визит прошел в рамках реализации совместного проекта ГК "ТОРЭКС" и гонконгской компании «Дэбан Гуандун Интернешнл». По словам заместителя генерального директора металлургической инжиниринговой компании Джана ВЕНЬЮНА, техническое состояние объектов, в том числе законсервированных, хорошее. А уровень надежности всего производственного комплекса в целом - достаточно высок. Наше сталеплавильное оборудование находится в идеальном состоянии и может производить до 2,5 млн тонн продукции в год. Спустя неделю после рабочего визита на завод коллег из Китая, в Харбине во время встречи вице-премьеров РФ и КНР состоялось подписание соглашения о намерениях. С нашей стороны его подписал председатель совета директоров группы компаний «ТОРЭКС» Павел БАЛЬСКИЙ. Со стороны китайских металлургов - президент гонконгской компании «Дэбан Гуандун Интернешнл» Яо СЯОДУН.
Он представляет интересы консорциума китайских инвесторов, которые планируют реализовать проект по созданию металлургического кластера в Хабаровском крае. Их план развития рассчитан на 10 лет. В этой перспективе китайские инвесторы планируют вывести «Амурметалл» на объем производства до 10 млн тонн металлопродукции в год. Для этого они готовы обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включает в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции и сбыт ее за рубежом. До подписания соглашения наши - теперь можно уже сказать партнеры - рассматривали в качестве перспективной территории Приморский край. Однако режим ТОР, который сегодня распространяется на Комсомольск, показался им более привлекательным. Более того, здесь уже есть готовая база с инфраструктурой в виде территории, которая сегодня находится в законсервированном состоянии.
- Режим ТОР значительно ослабляет налоговый пресс на предприятия. Есть хотя бы гипотетическая возможность у компании стать резидентом ТОР?
- Вопрос о вхождении завода «Амурметалл» в режим ТОР «Комсомольск» в настоящее время остается открытым. Он прорабатывался на протяжении года, однако пока что добиться результата в этом направлении нам не удалось. На данный момент фактически стать резидентом ТОР может предприятие, реализующее проекты по созданию новых производств. В нашем же случае приобретен имущественный комплекс, существующий более 70 лет. Со своей историей и сложившейся репутацией. Хотя ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», как новый собственник, запустило производство с нуля. Но наше предприятие подходит под критерии ТОР при реализации проекта по созданию металлургического кластера, запланированного в рамках совместно проекта с консорциумом китайских инвесторов.
- Можно еще один субъективный вопрос: как вообще у вас появилась идея взяться за возрождения предприятия, которое уже практически лежало и не подавало надежд на выздоровление?
- Это, можно сказать, стечение обстоятельств. Но не бесконтрольное. На момент, когда «Амурметалл» выставили на торги, группа компаний готовилась к реализации другого проекта. Естественно, эта новость не могла обойти нас стороной. Мы понимали, что приобретение такого имущественного комплекса вывело бы нашу компанию на новый уровень. В 2015 году мы начали прорабатывать вопрос приобретения завода. На заводе был проведен аудит, встречались с конкурсным управляющим и кредиторами. Все это дало нам данные, которые легли в основу стратегии по выводу предприятия из кризиса.
- Почему за это взялся именно «ТОРЭКС»? Представьте свою компанию, пожалуйста.
- Свои силы мы оценивали фактически. За 11 лет «ТОРЭКС» стала владельцем собственной ломозаготовительной сети в ДФО. Уже в 2015-м компания была одним из крупнейших металлотрейдером в регионе. У нас были налажены долгосрочные и надежные отношения с морскими портами Дальнего Востока. Все это решало главную проблему «Амурметалла» - обеспеченность сырьем для производства.
- Какую роль в возрождении «Амурметалла» сыграли региональные и федеральные органы власти? На какую помощь от них вы рассчитываете в дальнейшем?
- С момента приобретения на торгах имущественного комплекса до запуска производства прошло полгода. В этот переходный период необходимо было обеспечить жизнедеятельность предприятия. Основные задачи, которые были сформулированы новыми собственниками, касались в первую очередь сохранности трудового коллектива, особенно в части квалифицированных кадров, и сохранности оборудования в работоспособном состоянии. Эти задачи помогли решить как власти региона во главе с губернатором, так и подключился Аппарат полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке в лице Юрия ТРУТНЕВА. Наше предприятие не осталось без его внимания и за это мы очень благодарны. Помогает и Министерство по развитию Дальнего Востока. Благодаря им, нам удалось наладить конструктивный диалог с поставщиками энергоресурсов, что для завода в тот момент было жизненно важно. Энергоснабжающие организации с пониманием отнеслись к временным трудностям градообразующего предприятия, которым является «Амурметалл» с числом работающих свыше 3 тысяч человек, и не позволили остановиться заводу в переходный период.
Фото предоставлено пресс-службой компании «ТОРЭКС».
Олег КУЛЬГИН.
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