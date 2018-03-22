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22 Марта 2018, 14:09 | Компании |

Сергей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор компании "ТОРЭКС-Хабаровск": Свои силы мы оценивали фактически

Главным событием 2017 года в экономике Хабаровского края стало восстановление производства на крупнейшем сталеплавильном предприятии Дальнего Востока "Амурметалле". Казалось, что завод, который на протяжении последнего десятилетия уверенно шел ко дну, уже не спасти. Но власти не опускали руки, нашелся заинтересованный инвестор, который взялся за, казалось, безнадежное дело, и сегодня уже можно говорить о перспективах металлургии в регионе.

«Дальневосточный капитал» поговорил с генеральным директором компании «ТОРЭКС-Хабаровск» Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ.

 


 

- Сергей Алексеевич, компания «ТОРЭКС» анонсировала, что 1 февраля на «Амурметалле» начнется модернизация производства. Расскажите пожалуйста о ее этапах, объеме капвложений и ожидаемых результатах.

- Да, действительно, подводя итоги работы группы компаний «ТОРЭКС» в 2017-ом, мы заявили, что в этом году ставим перед собой задачу сделать большой шаг в направлении увеличения объемов производства. Мы должны вывести завод как минимум на 1 млн тонн в год - по жидкой стали, и как минимум на 650 тыс. тонн - по производству сортового проката. Сделать это без изменений действующего производства невозможно. Мы это понимали еще на этапе обдумывания решения о покупке имущественного комплекса. Мощности завода нуждались в модернизации. В частности, прокатный стан и машины непрерывного литья заготовки - МНЛЗ-1 и МНЛЗ-2. Первый этап модернизации - как раз в сортопрокатном цехе - обеспечит выпуск продукции, которая будет конкурентна как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Начало второго этапа модернизации запланировано на сентябрь. Речь идет о строительстве мини-доменных печей производительностью свыше 1 млн тонн жидкого чугуна в год. Это снизит себестоимость выпускаемой продукции - первое; второе - такая технология производства стали - ресурсосберегающая. Наравне с ломом черных металлов в качестве сырья для производства стали мы сможем использовать первородное сырье. Еще раз подчеркну: это не является полной заменой металлолома, как многие могут подумать, и не уводит нас от использования его при производстве стали. Эта технология позволяет лишь сократить его потребление в будущем с учетом прогнозных оценок снижения ломосбора в регионе в среднесрочной перспективе. На сегодня общая стоимость проектов модернизации оценивается в 8 млрд рублей.

- Наверно, задам наивный вопрос, но он меня волнует. Каковы последствия внедрение 3-D принтинга для традиционной металлургии, вы просчитываете такую перспективу? Ведь промышленности в будущем может потребоваться не металлопрокат, а металлопорошок.

- Ну почему же наивный? Я еще в 96 году защищал в Мосстанкине докторскую диссертацию по тематике моделирования процессов трехмерной деформации в обработке давлением. Сегодня считается, что самое передовое производство базируется на компьютерных технологиях. Внедрение трехмерных моделей не только всевозможных расчетов металлургических процессов, но и конструирования деталей, узлов машин, их сопряжения друг с другом идет уже на протяжении почти 20 лет. Давно используются и металлические порошки - в машиностроении при изготовлении деталей с особыми свойствами. Существует целое направление, которое так и называется «порошковая металлургия». В настоящее время из порошков с помощью 3D принтеров получают не только детали машин из спецсплавов, но и особо точные формы для литья металлов, штампы для ковки и т.д.

Но все это - единичное и мелкосерийное производство. Наше предприятие производит массовую продукцию из рядовых марок сталей. Востребованных более широко. Поэтому замещение металлопроката на металлопорошок в долгосрочных перспективах нам не грозит.

- В СМИ появилась информация о том, что вы планируете увеличить зарплату коллективу завода и даже ввести выплату 13-й зарплаты. Это амбициозные планы, учитывая, что вместе с ростом зарплаты увеличится и объем страховых платежей. За счет чего вы планируете это сделать?

- Мы уже это сделали. С 1 февраля. Для этого была создана специальная рабочая группа под моим руководством, которая будет работать на постоянной основе. В ее задачи входит сформировать систему повышения зарплаты в течение года, в зависимости от рынка труда и роста потребительских цен. Также мы разрабатываем систему дифференцированного повышения тарифных ставок и окладов при достижении запланированного роста производительности труда и выполнения планов по объему выпуска продукции. Особое внимание, конечно, - повышению заработной платы работникам высокой квалификации и остродефицитных профессий. Нам важно не только сохранить коллектив, но и привлечь новых специалистов. Мы готовы их обучать, дать возможность профессионального роста. В ближайший год, по мере увеличения мощностей завода, нам потребуется дополнительно 1200 специалистов.

- Одними из главных причин банкротства прежнего «Амурметалла» стали высокие энерго- и железнодорожные тарифы, дефицит сырья, низкие цены на выпускаемую продукцию. Насколько удалось решить эти вопросы в новой жизни предприятия?

- К объективным факторам, действительно, можно отнести высокие тарифы на энергоносители и железнодорожные перевозки, цены на сырье и готовую продукцию. Они частично и остались. Но за этот год, что прошел с момента приобретения активов, группе компаний «ТОРЭКС» удалось сделать серьезный прорыв в части снижения издержек. Во-первых, получена скидка 26.4% на железнодорожные перевозки металлолома в адрес завода. Во-вторых, принято решение о переходе с 2019 года на оптовый рынок электроэнергии с целью снижения тарифа на электроэнергию.

Также была решена одна из главных проблем завода - это обеспечение сырьем в виде лома черных металлов. У завода появился постоянный поставщик. Он входит в группу компаний, и даже в зимний период, традиционно тяжелый для всех металлургических предприятий, ООО «ТОРЭКС» наращивает объемы поставок лома на завод. Хотя с каждым годом делать это становится сложнее. Дальневосточный рынок металлолома ограничен по объему его сбора. По итогам 2017 года сбор лома в нашем регионе составил около 1,8 млн тонн. Потребность "Амурметалла" в ломе - порядка 100 тыс. тонн в месяц, более миллиона тонн - в год. Для сравнения - на экспорт только за 11 месяцев 2017г. ушло 942 723 тыс. тонн. Согласитесь, картина не красочная. В связи с этим, правительство Хабаровского края при непосредственной поддержке губернатора Вячеслава ШПОРТА вышло с предложением в Правительство РФ об ограничении таможенных пунктов пропуска металлолома.

- Каковы перспективы сотрудничества с иностранными партнерами? Прошла информация о том, что «Амурметаллом» заинтересовались китайские инвесторы. Что они предлагают и что вам интересно в этом сотрудничестве?

- В конце января, в течение трех дней специалисты инжиниринговой компании MCC CERI из Пекина проводили осмотр основного оборудования нашего предприятия, изучали возможности его технической модернизации. Данный визит прошел в рамках реализации совместного проекта ГК "ТОРЭКС" и гонконгской компании «Дэбан Гуандун Интернешнл». По словам заместителя генерального директора металлургической инжиниринговой компании Джана ВЕНЬЮНА, техническое состояние объектов, в том числе законсервированных, хорошее. А уровень надежности всего производственного комплекса в целом - достаточно высок. Наше сталеплавильное оборудование находится в идеальном состоянии и может производить до 2,5 млн тонн продукции в год. Спустя неделю после рабочего визита на завод коллег из Китая, в Харбине во время встречи вице-премьеров РФ и КНР состоялось подписание соглашения о намерениях. С нашей стороны его подписал председатель совета директоров группы компаний «ТОРЭКС» Павел БАЛЬСКИЙ. Со стороны китайских металлургов - президент гонконгской компании «Дэбан Гуандун Интернешнл» Яо СЯОДУН.

Он представляет интересы консорциума китайских инвесторов, которые планируют реализовать проект по созданию металлургического кластера в Хабаровском крае. Их план развития рассчитан на 10 лет. В этой перспективе китайские инвесторы планируют вывести «Амурметалл» на объем производства до 10 млн тонн металлопродукции в год. Для этого они готовы обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включает в себя добычу сырья, непрерывное плавильное производство, производство конечной продукции и сбыт ее за рубежом. До подписания соглашения наши - теперь можно уже сказать партнеры - рассматривали в качестве перспективной территории Приморский край. Однако режим ТОР, который сегодня распространяется на Комсомольск, показался им более привлекательным. Более того, здесь уже есть готовая база с инфраструктурой в виде территории, которая сегодня находится в законсервированном состоянии.

- Режим ТОР значительно ослабляет налоговый пресс на предприятия. Есть хотя бы гипотетическая возможность у компании стать резидентом ТОР?

- Вопрос о вхождении завода «Амурметалл» в режим ТОР «Комсомольск» в настоящее время остается открытым. Он прорабатывался на протяжении года, однако пока что добиться результата в этом направлении нам не удалось. На данный момент фактически стать резидентом ТОР может предприятие, реализующее проекты по созданию новых производств. В нашем же случае приобретен имущественный комплекс, существующий более 70 лет. Со своей историей и сложившейся репутацией. Хотя ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», как новый собственник, запустило производство с нуля. Но наше предприятие подходит под критерии ТОР при реализации проекта по созданию металлургического кластера, запланированного в рамках совместно проекта с консорциумом китайских инвесторов.

- Можно еще один субъективный вопрос: как вообще у вас появилась идея взяться за возрождения предприятия, которое уже практически лежало и не подавало надежд на выздоровление?

- Это, можно сказать, стечение обстоятельств. Но не бесконтрольное. На момент, когда «Амурметалл» выставили на торги, группа компаний готовилась к реализации другого проекта. Естественно, эта новость не могла обойти нас стороной. Мы понимали, что приобретение такого имущественного комплекса вывело бы нашу компанию на новый уровень. В 2015 году мы начали прорабатывать вопрос приобретения завода. На заводе был проведен аудит, встречались с конкурсным управляющим и кредиторами. Все это дало нам данные, которые легли в основу стратегии по выводу предприятия из кризиса.

- Почему за это взялся именно «ТОРЭКС»? Представьте свою компанию, пожалуйста.

- Свои силы мы оценивали фактически. За 11 лет «ТОРЭКС» стала владельцем собственной ломозаготовительной сети в ДФО. Уже в 2015-м компания была одним из крупнейших металлотрейдером в регионе. У нас были налажены долгосрочные и надежные отношения с морскими портами Дальнего Востока. Все это решало главную проблему «Амурметалла» - обеспеченность сырьем для производства.

- Какую роль в возрождении «Амурметалла» сыграли региональные и федеральные органы власти? На какую помощь от них вы рассчитываете в дальнейшем?

- С момента приобретения на торгах имущественного комплекса до запуска производства прошло полгода. В этот переходный период необходимо было обеспечить жизнедеятельность предприятия. Основные задачи, которые были сформулированы новыми собственниками, касались в первую очередь сохранности трудового коллектива, особенно в части квалифицированных кадров, и сохранности оборудования в работоспособном состоянии. Эти задачи помогли решить как власти региона во главе с губернатором, так и подключился Аппарат полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке в лице Юрия ТРУТНЕВА. Наше предприятие не осталось без его внимания и за это мы очень благодарны. Помогает и Министерство по развитию Дальнего Востока. Благодаря им, нам удалось наладить конструктивный диалог с поставщиками энергоресурсов, что для завода в тот момент было жизненно важно. Энергоснабжающие организации с пониманием отнеслись к временным трудностям градообразующего предприятия, которым является «Амурметалл» с числом работающих свыше 3 тысяч человек, и не позволили остановиться заводу в переходный период.

 


 

Фото предоставлено пресс-службой компании «ТОРЭКС».

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

Теги: Амурметалл  Торэкс 


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