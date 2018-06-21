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23 Мая 2014, 16:31 | Компании

Реконструкция Хабаровского НПЗ вступила в завершающую стадию

Продолжительный процесс модернизации Хабаровского НПЗ вышел на финишную прямую. Сегодня на предприятии производятся пусконаладочные работы комплекса гидрогенизационных процессов, строительство которого велось с 2007 года в рамках второго этапа реконструкции завода. Ввод оборудования на полную проектную мощность запланирован на начало июля 2014 года.

Запущенный комплекс позволит значительно увеличить глубину переработки нефти: сегодня из одной тонны сырья на предприятии получают 60% товарной продукции, однако новые установки увеличат данный показатель до 75%.

Основной составляющей гидрокомплекса стала комбинированная установка гидрокрекинга и гидроочистки, которая превращает тяжелые продукты переработки в дополнительное количество дизельного топлива и бензинов, очищая производимую дизельную группу и авиакеросин до стандарта ЕВРО-5. Комплекс дополняют сопутствующие установки по производству серы и водорода. Эксплуатация современного оборудования нивелирует риски для экологии от процесса нефтепереработки и приводит к пятикратному сокращению выбросов в атмосферу.

Вывод комплекса гидрогенизационных процессов на эксплуатационную мощность позволит перевести производство полной продуктовой линейки предприятия на стандарты пятого класса качества, что приведет к значительному снижению содержания выхлопных газов в воздухе. На НПЗ уже налажен выпуск автобензинов АИ-95, АИ-92 и АБ-80 с показателями ЕВРО-5, а также Супер-98 стандарта ЕВРО-4 и дизельного топлива ЕВРО-3. С пуском комплекса гидроочистки дизельного топлива в текущем году предстоит освоить производство пяти новых видов продукции: дизельного топлива ЕВРО-5 летнего, зимнего и арктического; технической гранулированной серы и авиационного керосина Jet A-1 или РТ.

- Наш потребитель будет осознавать, что, пользуясь своим автомобилем, он не вредит экологии. Кроме того, продукция класса ЕВРО-5 продлевает срок службы машины, препятствуя образованию нагара и возникновению отложений на двигателе. Безусловно, использование топлива высокого стандарта качества поможет увеличить мощность автомобиля, - отметил главный технолог Хабаровского НПЗ Кирилл МОРОЗОВ.

Реконструкция мощностей завода стала масштабным международным проектом, вобравшим в себя лучший мировой опыт и уникальные технологические решения. Комплекс гидрогенизационных процессов «под ключ» возводила испанская инжиниринговая компания Tйcnicas Reunidas, которая успешно выполнила функции проектировщика, поставщика технологического оборудования и генподрядчика по строительству объекта. Выполняя заказ, фирма активно задействовала региональные строительные организации на условиях субподряда. Лицензиарами инновационных технологических процессов являются авторитетные в нефтегазовом секторе компании Shell Global Solutions, Foster Wheeler и Technip - KTI. В процессе монтажа оборудования иностранные партнеры выступали в роли консультантов и следили за строгим соблюдением технических требований к проекту.

Сегодня пусконаладку смонтированного комплекса осуществляет высококвалифицированный персонал Хабаровского НПЗ: чтобы детально изучить установку, специалисты в течение двух лет проходили программу обучения. Освоить особенности работы на новом оборудовании сотрудникам предприятия помогали поставщики и представители компаний-лицензиаров, которые провели двухнедельный выездной курс в Испании.

Модернизация нефтеперерабатывающего производства потребовала привлечения внушительных финансовых средств. За последние годы НК «Альянс» инвестировала в реконструкцию Хабаровского завода более 64 млрд рублей, 15 из которых было вложено в комплекс гидрогенизационных процессов. Суммарные инвестиции в проект реконструкции предприятия превысили $2 млрд. Переход на новое оборудование открыл для Хабаровского НПЗ оптимистичные перспективы развития. Как известно, выпуская продукцию класса ЕВРО-5, производитель имеет возможность платить сниженный акцизный налог на бензины и дизельное топливо, следовательно, в ближайшие годы прибыль предприятия может существенно вырасти.  

Мария КОНСТАНТИНОВА

Журнал "Дальневосточный капитал", май,  2014 год.

 

Теги: модернизация  ХНПЗ 


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