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23 Мая 2018, 10:10 | Компании

В Хабаровском крае Ургалуглю субсидируют затраты

Федеральный транш в размере 321,5 млн рублей направлен на возмещение затрат по строительству одноцепной воздушной линии электропередачи и технологической автомобильной дороги

АО «Ургалуголь» получило субсидию на возмещение затрат на создание объектов инфраструктуры в рамках проекта по увеличению добычи угля в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба www.khabkrai.ru.

Как сообщает официальный сайт Министерства по развитию Дальнего Востока РФ, федеральный транш в размере 321,5 млн рублей направлен на возмещение затрат по строительству одноцепной воздушной линии электропередачи и технологической автомобильной дороги от участка открытых горных работ «Правобережный» до обогатительной фабрики «Чегдомын» на Ургальском каменноугольном месторождении.

До конца июня инвестор планирует достроить и сдать в эксплуатацию еще два инфраструктурных объекта - подстанцию Правобережная и железнодорожные пути обогатительной фабрики «Чегдомын». Предельный размер возмещения за счет средств субсидии по этим объектам может составить 447 млн рублей. Первые выплаты в размере 241,5 млн рублей компания получила в декабре прошлого года. Средства пошли на компенсацию расходов по созданию одноцепной воздушной линии.

Проект предполагает увеличение производственной мощности шахты Северная до 7,1 млн тонн, строительство обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении в Верхнебуреинском районе мощностью 6 млн т в год, поэтапное увеличение производственной мощности разреза Буреинский до 3 млн тонн.

Общая сумма бюджетных инвестиций в инфраструктуру составляет 1,212 млрд рублей. На сегодняшний момент в проект уже вложено 22,5 млрд рублей частных инвестиций.

Напомним, в 2015 году компании «Ургалуголь», входящей в компанию «СУЭК», одобрена государственная субсидия на строительство инфраструктуры для реализации проекта по увеличению добычи угля и строительству обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном месторождении. Механизм государственной поддержки предусматривает возмещение затрат инвестора, понесенных за счет собственных, либо привлеченных средств по объектам инфраструктуры.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: Ургалуголь 


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