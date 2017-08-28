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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Августа, 07:20 |
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В Комсомольске-на-Амуре "Амурметалл" провел первую плавку после простоя
Сейчас на заводе запущена в работу одна печь. Ее проектной мощности хватает, чтобы выполнять заявленный производственный объем в один миллион тонн стали ежегодно. В будние дни плавки идут по ночам, в выходные печь работает в круглосуточном режиме. Это связано с минимизацией затрат предприятия на электроэнергию. Согласно производственному плану, в августе завод должен произвести 51 тысячу тонн стали.
Единственное на российском Дальнем Востоке сталелитейное предприятие с октября 2013 года находилось в процедуре банкротства. В январе текущего года было приобретено резидентом ТОСЭР «Хабаровск» компанией «ТОРЭКС» , которая выкупила имущественный комплекс предприятия в рамках процесса банкротства за 2,4 млрд рублей.
Завод находился в вынужденном простое около полугода, пока шли процедуры передачи имущества новому собственнику.
«Запуску производства предшествовала длительная подготовительная работа. Проведена модернизация прокатного цеха, а также ремонты сталеплавильного агрегата, разливочной машины, кислородного блока»,- отметил директор по производству завода «Амурметалл» ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Дмитрий БАШКИРОВ.
Стало известно, что новый владелец - компания «ТОРЭКС» намерен вернуть заводу историческое название - «Амурсталь», документы на переименование сейчас оформляются.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год.
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