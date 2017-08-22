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"Полиметалл" укрепляет позиции в Приамурье
Это знаковое событие для компании «Полиметалл», большая часть дальневосточных проектов которой реализуется именно в Хабаровском крае. Отметить этот важный момент в жизни предприятия на Светлое прилетел генеральный директор АО «Полиметалл» Виталий НЕСИС.
В тестовом режиме ГМК «Светлое» «Полиметалл» запустил в августе прошлого года, на 9 месяцев раньше запланированного срока. По итогам 2016 года коллектив комбината получил золотую медаль в номинации «Лучшее строящееся предприятие» «Полиметалла». В рекордные сроки - менее чем за три года - на месторождении построен ГОК, запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, построен комфортабельный вахтовый поселок, создана аналитическая лаборатория, установлены автономные генераторы.
В общей сложности в проект было вложено около $80 млн, включая инвестиции в геологоразведку. Проектная мощность Светлого - 2,5 т золота в год.
Месторождение Светлое - один из ключевых проектов компании в Хабаровском крае. За год работы в тестовом режиме на Светлом получено 724 кг золота, а в целом за счет ввода этого объекта переработка руды в компании увеличена на 6% − до 11,4 млн тонн.
По словам генерального директора, Светлое потенциально является самостоятельным процессинговым хабом, который заточен на специфическую технологию - кучное выщелачивание.
Досье «Дальневосточного капитала»: Рудные запасы Светлого составляют 21 тонну золота, 27 тонн серебра. Проектное извлечение золота - 81%. Срок эксплуатации месторождения рассчитан до 2025 года. Капвложения оцениваются в 5,4 млрд руб.
Уже четырнадцать лет в Охотском районе работает золотоизвлекательная фабрика Хаканджинского горно-металлургического комбината (ГМК). Это «технологическое сердце» входящей в «Полиметалл» Охотской горно-геологической компании (ОГГК). Основной сырьевой базой Хаканджинского ГМК (обогащение ведется по технологиям цианирования и Мэррилл-Кроу) являлась руда с одноименного месторождения. Однако в конце 2015 года открытые горные работы на Хакандже были завершены. Сейчас ГМК получает сырье с месторождения Авлаякан и участка «Озерный».
Месторождение Авлаякан находится в 893 км от фабрики Хаканджа. Руда перевозится в порт Киран, далее идет морским транспортом до Охотска и автомобильным - до фабрики.
Топливо, расходные материалы и запчасти доставляются на Хаканджу из портов Владивостока и Ванина через сезонный порт Охотск, оттуда грузы идут на месторождение автотранспортом. Зимой срочные поставки идут воздушным транспортом. В связи с удаленностью электричество на Хакандже вырабатывается дизель-генераторами мощностью 6 MВт.
В 2017 году в Хабаровском крае «Полиметалл» рассчитывает ввести в производство два участка в Аяно-Майском районе - Кундуми и Киранкан, а также участок между Хаканджой и Светлым - Хоторчан. В компании отмечают, что разведанные ресурсы позволят «загрузить» Хаканджинский ГОК.
В ближайшее время «Полиметалл» планирует вернуться к активной разведке месторождения Кутын в Тугуро-Чумиканском районе, которая была прекращена в 2014 году.
«Понятно, что все эти объекты осложнены с точки зрения логистики, рельефа доступа, но нам не привыкать, и Хабаровский край для нас успешная территория как для производства драгметалла, так и в плане прироста запасов. Поэтому надеемся на хорошие результаты и в 2017 году», - заявил Виталий Несис.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2017 году «Полиметалл» планирует прирастить запасы в Хабаровском крае на 27,2 тонны золота. Инвестиции в геологоразведочные проекты составят не менее $11,5 млн. По итогам 2016 года объем инвестиций в геологоразведочные работы составил более одного миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом.
ОГГК, по сути, стала градообразующим предприятием для Охотского района. «Полиметалл» выступает важным социальным партнером территории. День металлурга был отмечен не только запуском на полную мощность ГОКа «Светлое», но и целым рядом подарков жителям района. Так, была открыта спортивная площадка с современным футбольным полем, беговой дорожкой, зонами для игр в баскетбол и волейбол. Здесь организована современная зона для workout, оборудованная снарядами и тренажерами.
«Полиметалл» участвует в программе «Здоровые дети Охотска», в рамках которой за последние два года отремонтировал образовательные учреждения района. Значимое направление - поддержка коренных народов Севера. Горняки вкладывают средства в развитие оленеводства, финансируют премию «Лучший оленевод года».
Вера КАЛИНИНА.
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