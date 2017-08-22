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Пятница| 25 Августа, 13:57 |
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Инвестиции в экологию - инвестиции в развитие
Старейший на Дальнем Востоке нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Независимой нефтегазовой компании» («ННК»), сегодня является самым современным производством, обеспечивающим потребности восточной части России. При этом в повестке дня акционерного общества одной из важнейших тем является обеспечение экологической безопасности производства, учитывая, что завод, построенный в 30-е годы на окраине города Хабаровска, сегодня оказался в центре плотной городской застройки.
Текущий год, объявленный в России Годом экологии, - это повод еще раз оценить задачи, связанные с природоохранной деятельностью предприятия, и пристально посмотреть в будущее, считают в компании.
Новая экологическая политика
Хабаровский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1935 году. Вряд ли тогда кто-то задумывался над тем, что через десятилетия предприятие может оказаться в черте города, буквально в самом центре городской застройки.
Сегодня именно близость к жилым микрорайонам во многом определяет политику завода по защите окружающей природной среды. С 2008 года на заводе началась масштабная реконструкция, и к настоящему времени она полностью завершена. На ее проведение была затрачена огромная сумма - более $2 млрд.
В результате завод переоборудован с учетом наилучших доступных технологий, в четком соответствии с самыми жесткими требованиями экологического законодательства. Достигнута важнейшая цель - многократное снижение воздействия на окружающую среду и повышение экологичности выпускаемой продукции.
«Время и технологии идут вперед, как и процесс усовершенствования производственного цикла», - говорит заместитель генерального директора - начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Владимир Цветков. Сбалансированная политика в развитии производства и в дальнейшем предусматривает поддержание экологической безопасности предприятия на высочайшем уровне. В условиях ужесточения мировых стандартов в области охраны окружающей среды, реконструкция и модернизация производства, безусловное соблюдение технологических режимов, осуществление постоянного экологического мониторинга и обеспечение нормативных показателей воздействия на окружающую среду - основные элементы экологической политики завода. Именно такие задачи перед предприятием ставит руководство «ННК».
Не останавливаться на достигнутом
В ходе масштабной реконструкции, которой подвергся завод в последние годы, на предприятии одновременно решались вопросы повышения экономической эффективности производства - через повышение глубины переработки нефти, рост производительности труда - и усиления экологической безопасности, что уж говорить, промышленно опасного объекта. Новые технологии и оборудование позволяют сегодня решать многие проблемы подобных производств.
Глобальную реконструкцию Хабаровского НПЗ «под ключ» выполняла крупная испанская компания Tйcnicas Reunidas. В ней принимали участие такие известные лицензиары технологических процессов, как Shell Global Solutions, Foster Wheeler и Technip KTI. Основные работы были завершены в 2014 году, но процесс совершенствования предприятия не останавливается.
О благоприятных последствиях реконструкции предприятия для экологии можно говорить много. Так, ввод закрытой факельной системы бездымного сгорания газов фирмы Zeeco обеспечил сокращение выбросов в атмосферу на 96,3%. В конце 2013 года была введена в эксплуатацию установка производства серы и очистки хвостовых газов, позволяющая утилизировать образующиеся при облагораживании нефтепродуктов кислые и углеводородные газы. Из них сегодня извлекается сероводород, а конечным товарным продуктом является гранулированная сера. Предприятие ежегодно производит порядка 13 тыс. тонн этого продукта.
Еще пример. В 2014 году был введен в эксплуатацию комплекс гидрогенизационных процессов, что позволило наладить выпуск дизельного топлива экологического класса 5. С января 2016 года после проведенной реконструкции блока гидроочистки установки каталитического риформинга удалось полностью перейти на выпуск автомобильных бензинов экологического класса 5. Таким образом, топливо, которое производится сегодня на Хабаровском НПЗ, соответствует мировым экологическим стандартам (содержание серы не более 10 ppm).
Важным этапом в обновлении предприятия стало подключение АО «ННК-Хабаровский НПЗ» к магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). В августе 2015 года было завершено строительство отвода от ВСТО и состоялся запуск его в промышленную эксплуатацию. Что это дало помимо снижения издержек на поставку нефти и обеспечения бесперебойного снабжения предприятия сырьем? В результате предприятие смогло отказаться от архаичной технологии слива нефти из вагонов-цистерн, в результате достигнуто значительное снижение выбросов загрязняющих веществ.
Завершение масштабной модернизации Хабаровского НПЗ не поставило жирную точку в процессе усовершенствования производственного процесса. И на текущий 2017 год, как это было и в предыдущие годы, запланирован ряд экологических мероприятий. В этом году на сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будет направлено в общей сложности 184 млн руб. Если говорить о деталях, то на эти средства будет оборудован азотной «подушкой» один из резервуаров завода, два других - понтонами «Ультрафлоут» и впервые за более чем 50 лет будет реконструирован пруд-отстойник. Это в очередной раз свидетельствует о том, что экологичность производства является для АО «ННК» приоритетом номер один.
О чем свидетельствует мониторинг
- На сегодняшний день на предприятии реализован полный комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность производства и окружающей среды, что подтверждено сертифицированными системами экологического менеджмента ISO 14000:2004 и менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007, - подчеркивает главный технолог завода.
По его словам, уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Хабаровского НПЗ строго соответствует нормам, прописанным в разрешительных документах Департамента Росприроднадзора по ДФО. В них учтены все источники выбросов, действующие в данный момент на территории завода.
Мониторинг источников выбросов, выполненный в 2015 и 2016 годах, показал, что фактические выбросы завода оказались ниже расчетных значений, причем значительно: по диоксиду азота - в 4 раза; по оксиду азота - в 4,5 раза; по диоксиду серы - в 7 раз. В источниках выбросов отсутствует бензапирен.
Состояние атмосферного воздуха - вопрос, волнующий не только самих заводчан, но и вызывающий ревностное отношение у жителей близлежащих микрорайонов. В последний год тема посторонних запахов в городе стала особенно острой. Их источник определяли не только контролирующие органы, но и общественные организации города.
Как сообщили «ДК» на ХНПЗ, непрерывный мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 12 контрольных точках по периметру границы жилой застройки, на границе установленной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) завода. А его результаты отражаются на электронном мониторе, расположенном на центральной проходной завода. Все максимально прозрачно.
«Замеры проводятся 3 раза в неделю по углеводородам и сероводороду», - уточняет Владимир Цветков. И поясняет, что за 2016-2017 гг. фактическая концентрация сероводорода на границе СЗЗ составила <0,004 мг/м3. А концентрация углеводородов С1-С5 колеблется в пределах 1,2-4,5 мг/м3, при ПДКм.р.=200 мг/м3. Тем не менее военизированный газоспасательный отряд (ВГСО) не менее двух раз за ночь объезжает территорию завода и следит за содержанием паров в воздухе рабочей зоны. Учитывая особую значимость вопросов промышленной и экологической безопасности, на заводе создано специальное управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Принцип открытости
Ключевым элементом современной экологической политики Хабаровского НПЗ является открытость в вопросах обеспечения экологической безопасности. С сентября 2016 года на заводе работает круглосуточная линия приема обращений граждан, которые могут позвонить и высказать свое мнение о состоянии окружающей среды вокруг Хабаровского НПЗ. Все подобные обращения фиксируются в «Журнале регистрации обращений граждан по вопросам экологической обстановки в районе АО «ННК-Хабаровский НПЗ», и по каждому на место выезжает оперативная группа из числа работников ВГСО.
- Хабаровский НПЗ готов участвовать и участвует в решении экологических проблем в городе, - говорит Владимир Цветков. - Мы понимаем ответственность, которую несем перед жителями Хабаровска. В апреле 2017 года руководство Хабаровского НПЗ поддержало инициативу министерства природных ресурсов Хабаровского края создать в Хабаровске мобильную круглосуточную группу, которая объединяет представителей предприятий и надзорных органов и выезжает на место с целью выявить источник неприятного химического запаха при массовом обращении граждан.
Открытость «ННК» проявляется и в озвучивании результатов проверок состояния окружающей среды, которые по долгу службы проводят на предприятии контролирующие органы власти. Такие проверки помогают заводу не упустить то или иное мероприятие, строго следить за исполнением природоохранного законодательства и, самое главное, не нанести вреда городской среде.
Как отметил Владимир Цветков, по итогам прошлогодней проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры внесены изменения в технологический регламент установки физико-химической очистки сточных вод цеха № 16. Был разработан план первоочередных мероприятий по ремонту пруда-отстойника, и уже выполнен монтаж ограждающих конструкций по его периметру, что позволило минимизировать воздействие объекта на окружающую среду. Кроме того, там же завершена работа по реконструкции входных лотков, что позволило предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций при залповых поступлениях стоков в период ливневых дождей.
В июне этого года по согласованию с Роспотребнадзором начаты замеры выбросов загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны по заранее согласованным веществам и контрольным точкам. Эти замеры продлятся по октябрь 2017 года, их цель - определить максимально разовую и среднесуточную концентрацию загрязняющих веществ. Завод привлек на проведение данных работ специализированную организацию ФГБУ «ЦАС «Хабаровский».
С модернизацией производства Хабаровского НПЗ растет уровень экологической культуры и его коллектива. Экологические мероприятия и праздники, связанные с наведением порядка, озеленением и благоустройством территории завода стали неотъемлемой частью жизни всего коллектива.
Надежда ВОРОНЦОВА.
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