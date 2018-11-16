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24 Ноября 2014, 13:10 | Компании

Амурский судостроительный завод готовит допэмиссию

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОCК) определилась с планами по ОАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ), в отношении которого прекращена процедура банкротства.

АСЗ намерен разместить по открытой подписке 31 млн 722,356 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в размере 1 тыс. рублей за бумагу, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.

Уставный капитал АО в настоящее время равен 542,799 млн рублей, он разделен на 542,799 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии он может увеличиться почти в 60 раз.

На собрании также планируется вывести из совета директоров АСЗ вице-президентов ОСК Сергея ГАЙДАРЖИ и Виктора ПАЛАГИНА. Предполагается, что их заменят начальники отделов корпорации Яков БЕРЕЖНОЙ и Александр КОЛЮБАЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

Теги: Амурский судостроительный завод 


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