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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:40 |
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Хабаровский уголь рвется в АТР
В том числе подземным способом планируется добыть 5,1 млн тонн угля, открытым способом - 2,04 млн тонн. В то же время компания отмечает, что в 2013 году, несмотря на невыполнение планового показателя (добыто 4,639 млн тонн угля, или 83,3% плана), была полностью закрыта потребность в угле на внутреннем рынке.
Продажи на текущий год запланированы в объеме 5,486 млн тонн, что на 12,1% превышает уровень продаж 2013 года. В том числе на экспорт в страны АТР предполагается поставить 3,762 млн тонн угля (рост на 28,1%). Производственные мощности «Ургалугля» на начало 2014 года составляли 6,74 млн тонн в год, в том числе подземным способом - 5,1 млн тонн, открытым - 1,57 млн тонн.
ОАО «Ургалуголь» специализируется на добыче каменного и бурого угля, ведет промышленную разработку Ургальского каменноугольного месторождения с балансовыми запасами 1,2 млрд тонн и Мареканского буроугольного месторождения. Компания поставляет топливо на электростанции Хабаровского и Приморского краев.
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