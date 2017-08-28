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Среда| 30 Августа, 07:20 |
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Константин БАСЮК, председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт": Четкие правила - основа для принятия инвестрешений
О реализации планов развития воздушных ворот столицы Дальнего Востока «Дальневосточный капитал» в преддверии форума побеседовал с председателем совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константином БАСЮКОМ.
- Константин Владимирович, какие основные события этого года считаете главными для проекта, который вы реализуете как резидент ТОР «Хабаровск»?
- Год, если считать с прошлогоднего ВЭФа, где мы общались с «Дальневосточным капиталом» в прошлый раз, был весьма насыщен. Главное, безусловно, установление долгосрочных инвестиционных тарифов, которые ФАС утвердила для АО «Международный аэропорт Хабаровск» (МАХ) в конце апреля этого года. Долгосрочный тариф - это четкие правила, основа для принятия инвестрешения, с пониманием всех параметров проекта, прежде всего окупаемости, и горизонтом планирования на перспективу.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Международный аэропорт Хабаровск» - дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт», созданная для реализации проекта строительства нового АВК. С февраля 2016 года - резидент ТОСЭР «Хабаровск».
По нашей инициативе впервые в отрасли такой тариф установлен не для существующего, а для будущего субъекта естественной монополии. Были внесены изменения в правительственные нормативные акты, трансформированы алгоритм и процедура заявки. Над этим работали ФАС, Минвостокразвития, Минтранс и Минэкономразвития, курировал процесс вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ. Было, мягко говоря, очень непросто, но в итоге появилась понятная схема. Причем речь не о конкретном проекте аэропорта Хабаровска - получить долгосрочный тариф теперь могут и другие инвесторы в транспортную инфраструктуру.
Кроме того, получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проект нового аэровокзального комплекса аэропорта и разрешение на строительство от Росавиации.
- Насколько удалось продвинуться от «бумажной» версии проекта?
- Слышу некоторое «пренебрежение» (смеется) - очень зря. То, что вы называете «бумажной версией», - фундамент всего проекта. Ошибки, сделанные на этапе проектирования, обходятся очень дорого и в денежном выражении, и во времени. Поэтому мы к этому этапу относимся с особым вниманием. Впрочем, и на «земле» работа тоже не стоит. Много из необходимого для начала строительства делается и уже выполнено: идет подготовка к сносу зданий и сооружений в зоне строительства нового терминала, некоторые объекты уже демонтированы. Готовим строительную площадку. Проводится расчистка территории, подводятся коммуникации, идет прокладка временных дорог. Согласованы временные схемы движения общественного транспорта. Можно сказать, что строительство уже начато. Думаю, к следующему ВЭФу новое здание терминала можно будет увидеть.
- Как будут решаться финансовые вопросы? Какой объем инвестиций определен в вашем договоре с Корпорацией развития Дальнего Востока? Какую инфраструктуру она и региональное правительство берут на себя?
- Наша площадка «Аэропорт» в ТОСЭР «Хабаровск» образована на базе действующего предприятия и на момент создания уже имела высокую инфраструктурную готовность. Земельные вопросы, оформление разрешительной документации на присоединение к сетям - решены в полном объеме. ДРСК закончила реконструкцию трансформаторной подстанции, мощность которой позволит осуществлять энергоснабжение всех новых объектов аэропорта, включая зону AirCity, предусмотренную концепцией его коммерческого развития.
Касаемо финансирования, все то же, как и планировалось: проект строительства нового терминала реализуется за счет собственных средств и привлечения инвестиций, в том числе и иностранных. Объем составит около 4,5 млрд рублей, как и зафиксировано в договоре с КРДВ.
- Вы упомянули одобрение проекта Главгосэкспертизой. В сегодняшнем виде каковы его контуры? В каком приоритетном порядке выстроены объекты?
- Параметры нового терминала внутренних воздушных линий: площадь более 26 тыс. кв. м, пропускная способность - 1200 пассажиров в час и до 3 млн пассажиров в год.
Кроме того, ОАО «Хабаровский аэропорт» самостоятельно вкладывает около 300 млн руб. в реконструкцию действующего международного терминала. В результате он должен увеличиться почти вдвое, с текущих 5,2 тысячи до 8,2 тысячи кв. м. Пропускная способность вырастет до 500 пассажиров в час. Сейчас проект в финальной стадии прохождения технической экспертизы, в III квартале этого года рассчитываем начать строительные работы, которые будут вестись без прекращения работы терминала. Завершить реконструкцию планируем к осени 2018 года.
- В прошлом году на ВЭФ вы стали первыми участниками торгов на инвестиционной площадке «Восход». Насколько успешным оказался такой опыт заимствования капитала? Есть ли планы его продолжить?
- Опыт вполне успешный. ООО «Авиатерминал», дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт», стала первым эмитентом, разместив облигационный заем объемом 100 млн руб. За счет этих средств был подготовлен проект и начата подготовка к реконструкции международного терминала аэропорта Хабаровска.
Инструмент перспективный, позволяющий нам диверсифицировать финансовые инструменты для привлечения средств на комплексное развитие аэропорта. Поэтому сейчас вместе с Фондом развития Дальнего Востока работаем над продолжением сотрудничества. Возможно, на площадке ВЭФа подпишем размещение облигаций, теперь уже на 200 млн рублей. Средства также пойдут на реконструкцию международного терминала.
- В конце июня появилась информация, что режим свободного порта Владивосток (СПВ) может быть распространен на международные аэропорты Хабаровск (Новый) и Елизово…
- Законопроект в правительство внесло Минвостокразвития. Мы в аэропорту Хабаровска всегда говорили о необходимости введения режима «открытого неба», особых условий таможенного и визового регулирования. Формирование этих инструментов - одно из ключевых условий привлечения туристических потоков в край. Владивосток (аэропорт) такие преференции получил. Результат очевиден, международные перевозки там выросли кратно.
На момент нашего вхождения в ТОСЭР «Хабаровск» возможности выбора между площадками, ТОСЭР или СПВ, не было. Если правительство примет решение о распространении на аэропорт Хабаровска режима свободного порта с его упрощенным визовым режимом - введением электронных виз, позитивный эффект в интеграционных процессах, прежде всего со странами АТР, уверен, будет заметен сразу. Рост деловой и туристической активности, особенно со стороны наших ближайших соседей - Кореи, Японии и Китая, усиление приграничного торгово-экономического сотрудничества неизбежно приведут к увеличению международного пассажиропотока. Потенциал для этого и у Хабаровского края, и у аэропорта Хабаровска есть.
Однако, каким образом режим СПВ будет распространен на аэропорт, в какой конфигурации, как это будет увязано с нашим резидентством в ТОСЭР, пока до конца не ясно. Над этим мы сейчас работаем в плотном взаимодействии с КРДВ и Минвостокразвития. Главное - избежать сдвига сроков реализации нашего проекта.
- Сегодня вашими главными партнерами в проекте выступают японские компании. Какие амбиции в этом проекте у японских коллег?
- Особенность нашего проекта в том, что наши японские партнеры, как мы предполагаем, будут непосредственно участвовать в управлении аэропортом. Один из участников консорциума, компания JATCO, управляет тремя пассажирскими терминалами в токийском аэропорту Ханеда (Tokyo Haneda Airport), который уже долгое время входит в тройку лучших аэропортов мира по версии Skytrax. Кроме того, Ханеда, по мнению экспертов Skytrax, - самый лучший внутренний и самый чистый аэропорт в мире. Так что мы вместе с японскими партнерами рассчитываем, что уникальный опыт, стандарты и идеология обслуживания пассажиров одного из лучших в мире аэропортов позволят аэропорту Хабаровска в будущем выйти на качественно новый уровень.
- Опыт работы в ТОР: что хорошо, что еще несовершенно с точки зрения законодательства, административных процедур и т. д.? Какие, на ваш взгляд, решения на федеральном уровне еще необходимо принять для того, чтобы деловой климат в регионе был еще более конкурентным и отвечал запросам инвесторов, в том числе иностранных?
- Внимание, которое уделяется инвестиционному развитию Хабаровского края и Дальнего Востока в целом, поддержка со стороны президента РФ и федеральных властей, вице-премьера Юрия Трутнева, губернатора Вячеслава ШПОРТА, администрации Хабаровска, на мой взгляд, беспрецедентны. Без такой поддержки и экономических преференций, которые дают режимы свободного порта и ТОР, многие проекты на Дальнем Востоке вряд ли бы имели перспективы реализации. Бизнес, в том числе и иностранный, я думаю, уже понял, что государство - надежный партнер и свои обещания, свою часть работы выполняет. Так что пожелать, наверное, можно только одно: чтобы такая рабочая атмосфера, настрой сохранялись и далее.
- Константин БАСЮК, председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт": Четкие правила - основа для принятия инвестрешений
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