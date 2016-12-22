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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:22 |
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В Хабаровске займутся переработкой индейки
Производственные мощности на первом этапе составят порядка 10,3 тыс. т мяса индейки в живом весе в год, на втором - до 13,7 тыс. т в год. Также запланировано строительство комбикормового завода мощностью 34,9 тыс. т в год. Строительство рассчитано на два года, проект оценивается в 4,1 млрд руб.
Досье «Дальневосточного капитала»: ХЗПК, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», создан в 2005 году в Хабаровске, занимается производством муки и торговлей мукой и крупами. Финансовые итоги прошлого года компания еще не публиковала. В 2014 году АО сократило чистую прибыль по РСБУ в 545 раз к предыдущему году - до 194 тыс. руб. Акционерами являются шестеро частных лиц, среди которых основатель Далькомбанка (осенью 2013 года присоединен к МТС Банку), член совета директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Андрей ШЛЯХОВОЙ (владеет 78,44% уставного капитала). Его сыну Андрею принадлежит 8,85% уставного капитала.
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