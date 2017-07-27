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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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Новая золотоизвлекательная фабрика запущена на месторождении Светлом в Хабаровском крае
Золотоизвлекательная фабрика расположена в 5 км от основных карьеров. Добытая руда здесь перерабатывается методом кучного выщелачивания. Полученный на месте концентрат отправляется на аффинажный завод.
Опытно-промышленная эксплуатация ГОК «Светлое» была начата в 2016 году, на год раньше запланированного срока. Запущены рудоподготовительный комплекс, угольная котельная мощностью 6 МВт, автономные генераторы, аналитическая лаборатория, вахтовый поселок, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения.
По итогам работы за 2016 год на месторождении получено 727 кг золота. При выходе на проектный режим работы среднегодовое производство на Светлом составит порядка 2500 кг золота.
Досье «Дальневосточного капитала»: Месторождение Светлое, открытое в 1973 году, находится в 240 км к юго-западу от Охотска. Компания «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычи золота в декабре 2010 года. В 2014 году на основании проведенных геологоразведочных работ было принято решение о начале разработки открытого карьера производительностью 1 млн тонн руды в год.
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