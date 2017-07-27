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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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ОАО "Хабаровский аэропорт" инвестирует прибыль
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Хабаровский аэропорт» - главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта Хабаровск (Новый) - подвело итоги финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году и избрало совет директоров. Как отметили в компании, чистая прибыль акционерного общества за 2016 год составила 396 млн 203 тыс. руб.
В состав совета директоров избраны: председатель совета директоров - президент ООО «УК «Комакс» (управляющая организация ОАО «Хабаровский аэропорт») Константин БАСЮК; первый вице-президент ООО «УК «Комакс» Ярослав АШИРОВ; председатель правления ПАО «Банк «Возрождение» Константин БАСМАНОВ; начальник управления регионального бизнеса департамента региональной сети ПАО «Банк ВТБ» - вице-президент банка Евгений ОРЛОВ; глава представительства ОАО «Хабаровский аэропорт» в г. Москве Сергей ПОЛОЗКОВ; вице-президент по стратегии и развитию ООО «УК «Комакс» Татьяна СЕМЕНОВА.
Досье «Дальневосточного капитала»: ОАО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Акционеры ОАО «Хабаровский аэропорт» - АО «Кварц-Инвест», Panadero Investments Ltd. и корпорация «Международный аэропорт Инчон».
- ОАО "Хабаровский аэропорт" инвестирует прибыль
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