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27 Марта 2019, 13:59 | Компании
Амурский судостроительный завод наращивает убытки
ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в 2018 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 3,681 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году
Передает РИА «Интерфакс-Дальний Восток» со ссылкой на отчет компании.
«Ключевыми факторами убытка за 2018 год являются высокая себестоимость заказов, убыток от сдачи заказа Минобороны РФ - корвета проекта 20380, убыток от завершения достройки судна снабжения N365, начисление процентов к уплате в размере 1,194 млрд рублей (кредиты привлекались предприятием из-за недостаточного финансирования строительства заказов)», - поясняет компания.
Выручка сократилась на 1,4% - до 11,383 млрд рублей, себестоимость при этом выросла на 19,6%, до 14,194 млрд рублей.
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