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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Апреля, 18:19 |
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В Хабаровске высадился "десант" Корпорации МСП
Корпорация МСП в текущем году намерена обеспечить почти 100% информирование малого и среднего предпринимательства о продуктах Корпорации, а также проводить активную работу по формированию доверия дальневосточных субъектов МСП к системе закупок. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова на выездном совещании в Хабаровске.
В настоящее время из 260 тысяч субъектов МСП, насчитывающихся на Дальнем Востоке, воспользовались гарантийно-кредитными продуктами Корпорации МСП около 300 малых и средних компаний. Главная причина сложившейся ситуации, по мнению Натальи Ларионовой, – это отсутствие информации у бизнеса о существующей системе мер поддержки.
Между тем, кроме льготных режимов ТОСЭР, Свободный порт Владивосток, региональных инвестпроектов, на Дальнем Востоке для предпринимателей доступна огромная линейка уникальных продуктов и сервисов, которые разработала Корпорация МСП. Среди них гарантии и поручительства по кредитам МСП, прямое кредитование МСП Банка, услуги по увеличению участия малых и средних компаний в закупках у компаний с госучастием, комплекс услуг в рамках бизнес-навигатора.
Напомним, с 23 по 25 апреля в Хабаровске побывал «десант» специалистов Корпорации МСП во главе со статс-секретарем, замгендиректора Натальей Ларионовой.
Корпорации МСП – ведущая структура в России, призванная развивать и поддерживать бизнес в стране, и на Дальнем Востоке, в частности.
С участием ведущих специалистов Корпорации состоялись круглые столы, где обсуждались темы закупок, финансовой поддержки субъектов МСП, а также расширения функций многофункциональных центров для бизнеса.
Завершающим этапом работы представителей Корпорации в краевой столице стало расширенное совещание. В его работе приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, стас-секретарь, заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Ларионова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, мэр Хабаровска Александр Соколов.
В режиме конференц-связи приняли участие представители Приморского края, Магаданской области, Сахалина, Камчатки.
Главной темой стала презентация нового инструмента поддержки и развития предпринимательства, предлагаемого Корпорацией, - бизнес-навигатора.
Этот инструмент уже работает в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты Корпорации МСП выразили готовность распространить бизнес-навигатор на другие территории ДФО.
Вера КАЛИНИНА.
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