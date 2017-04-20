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27 Апреля 2017, 07:46 | Компании

В Хабаровске высадился "десант" Корпорации МСП

Корпорация МСП в текущем году намерена обеспечить почти 100% информирование малого и среднего предпринимательства о продуктах Корпорации, а также проводить активную работу по формированию доверия дальневосточных субъектов МСП к системе закупок.

Корпорация МСП в текущем году намерена обеспечить почти 100% информирование малого и среднего предпринимательства о продуктах Корпорации, а также проводить активную работу по формированию доверия дальневосточных субъектов МСП к системе закупок. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель генерального директора Корпорации МСП Наталья Ларионова на выездном совещании в Хабаровске.

В настоящее время из 260 тысяч субъектов МСП, насчитывающихся на Дальнем Востоке, воспользовались гарантийно-кредитными продуктами Корпорации МСП около 300 малых и средних компаний. Главная причина сложившейся ситуации, по мнению Натальи Ларионовой, – это отсутствие информации у бизнеса о существующей системе мер поддержки.

Между тем, кроме льготных режимов ТОСЭР, Свободный порт Владивосток, региональных инвестпроектов, на Дальнем Востоке для предпринимателей доступна огромная линейка уникальных продуктов и сервисов, которые разработала Корпорация МСП. Среди них гарантии и поручительства по кредитам МСП, прямое кредитование МСП Банка, услуги по увеличению участия малых и средних компаний в закупках у компаний с госучастием, комплекс услуг в рамках бизнес-навигатора.

Напомним, с 23 по 25 апреля в Хабаровске побывал «десант» специалистов Корпорации МСП во главе со статс-секретарем, замгендиректора Натальей Ларионовой.

Корпорации МСП – ведущая структура в России, призванная развивать и поддерживать бизнес в стране, и на Дальнем Востоке, в частности.

С участием ведущих специалистов Корпорации состоялись круглые столы, где обсуждались темы закупок, финансовой поддержки субъектов МСП, а также расширения функций многофункциональных центров для бизнеса.

Завершающим этапом работы представителей Корпорации в краевой столице стало расширенное совещание. В его работе приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, стас-секретарь, заместитель гендиректора Корпорации МСП Наталья Ларионова, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, мэр Хабаровска Александр Соколов.

В режиме конференц-связи приняли участие представители Приморского края, Магаданской области, Сахалина, Камчатки.

Главной темой стала презентация нового инструмента поддержки и развития предпринимательства, предлагаемого Корпорацией, - бизнес-навигатора.

Этот инструмент уже работает в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре. Специалисты Корпорации МСП выразили готовность распространить бизнес-навигатор на другие территории ДФО.

 

Вера КАЛИНИНА. 

Теги: Хабаровск  мсп  бизнес 


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