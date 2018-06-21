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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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На форуме в Хабаровске выявили самых перспективных предпринимателей
Премия нацелена на популяризацию малого и среднего бизнеса по всей территории России. В начале дня прошла защита бизнес-проектов финалистами Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Модератором выступил Александр КАЛИНИН, президент Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ».
«Сама городская среда Хабаровска благоприятна для малого и среднего бизнеса. Кроме этого, Национальная премия «Бизнес-Успех» приезжает туда, где есть диалог с властью. Для того, чтобы собрать бизнесменов со всего Дальнего Востока, конечно, нужно объединить усилия. Организаторы проводят такое мероприятие уже второй раз. Это школа для предпринимателей, мы ищем таланты, им помогаем», - отметил Александр Сергеевич.
В номинации «Лучший молодежный проект» победил Никита МИХАЛЕВ (компания «Чистая планета», г. Хабаровск). Лучшим среди женских проектов стал салон красоты «Детский квартал» Дарьи КУШНАРЕВОЙ (г. Владивосток). Игорь СВЕНЦИЦКИЙ (компания «Фэнси Армор Рус», г. Владивосток) - победитель в номинации «Лучший проект в сфере электронной коммерции». Мария ХРИСТОФОРОВА (медиагруппа «Ситим», г. Якутск) победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Анастасию БУЛДАКОВУ (компания «ТРК», г. Хабаровск), победителя в номинации «Лучший экспортный проект», наградил соорганизатор форума ОАО «ЭКСАР».
В Хабаровске также наградили победителя в специальной номинации губернатора «Лучший социальный проект». Им стала Людмила САЗОНОВА (ИП Сазонова, г. Советская Гавань). Она получила сертификат на льготный займ 1 млн рублей под 1%.
По результатам итогового онлайн-голосования «Народным предпринимателем» в Хабаровске стал Олег МЫСЛЯЕВ (компания «Дальневосточный Энергетический Союз», г. Хабаровск).
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