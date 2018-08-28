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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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"Полиметалл" в полтора раза увеличил добычу золота в Хабаровском крае
Это почти в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча руды составила 883 тыс. тонн. Об этом говорится в опубликованном компанией отчете о производственных результатах второго квартала текущего года.
По сообщению пресс-службы компании, общий объем производства золота Амурского хаба («Ресурсы Албазино» и «Амурский ГМК») вырос во втором квартале 2018 года на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Коэффициент извлечения золота на основе технологии автоклавного окисления составил 97,1%.
Производительность подземного рудника на Албазино выросла в первом полугодии 2018 года к аналогичному периоду прошлого года на 34%. Началась добыча руды открытым способом в новом карьере Екатерина. Общий объем добычи в первом полугодии составил 930 тыс. тонн. «Ресурсы Албазино» произвели в первом полугодии почти 70 тыс. тонн концентрата, который направляется для дальнейшей переработки на Амурский ГМК. Проект увеличения производительности Амурского ГМК идет в соответствии с графиком. Был введен в эксплуатацию новый участок дробления, измельчения и хранения извести и известняка. Сейчас работы сконцентрированы на запуске новой кислородной станции, установке серных фильтров и сгустителя кислой пульпы. Полиметалл планирует вывести модернизированное автоклавное отделение на полную увеличенную проектную производительность в IV квартале 2018 года, при этом дополнительными источниками сырья для комбината станут концентраты с Кызыла и сторонний концентрат.
В «Охотской ГГК» производство золота за первое полугодие выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На новом небольшом месторождении-спутнике Хоторчан началась добыча. Компания планирует отработать это месторождение к концу 2018 года и перевезти руду по зимнику на Хаканджинскую фабрику. Сейчас ведется перевозка руды с подземного рудника Авлаякан (Аяно-Майский район).
На 69% увеличило объем производства ООО «Светлое» (в Охотском районе). Рост был достигнут за счет большего объема отсыпки и продолжающегося выщелачивания материала, размещенного на площадках в прошлом году.
По сообщению компании, положительные результаты геологоразведочных работ за границами карьера Эми и на участке Левобережный указывают на возможность продления срока эксплуатации Светлого приблизительно на четыре года, до 2028 года.
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