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01 Марта 2015, 15:36 | Компании
В животноводство Приморья "Грин Агро" инвестирует 3,5 млрд рублей
В сельское хозяйство Приморского края ООО "ХАПК "Грин Агро" инвестирует 3,5 млрд рублей. Компания планирует осуществить шесть крупных проектов в области животноводства. Большую часть из них инвестор реализует уже в этом году.
По словам управляющего директора агропромышленного комплекса «Грин Агро» Богдана ХИЛЬКО, в регионе будет возведено несколько животноводческих комплексов.
«Уже в следующем году мы завершим строительство второго животноводческого комплекса на 1800 молочных коров. Также мы построим несколько откормочных площадок для мясного скота, возведем убойный пункт и пункт по первичной переработке мяса», - сообщил он.
Компания планирует пополнить поголовье скота и приобрести еще 1800 коров высокопродуктивных пород, 900 из них планируют завезти в Приморье уже в этом году.
Теги: инвестиции Грин Агро
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