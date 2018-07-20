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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 06:48 |
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В Приморье на завод "Звезда" пришли прокуроры
Прокуратура проверит фактические затраты завода на производство, стоимость контрактов и законность расходования средств федерального бюджета. Также надзорный орган интересует, хватает ли судостроительному и судоремонтному предприятию производственных мощностей, в порядке ли лицензии.
Ранее начальник управления военных представительств Минобороны, полковник Олег СТЕПАНОВ доложил министру обороны РФ, генералу армии Сергею ШОЙГУ, что ряд предприятий ОПК не выполнили взятые на себя обязательства по гособоронзаказу на 2014 год, сообщает газета «Золотой Рог».
«В частности, Дальневосточным заводом «Звезда» не выполнен ремонт двух подводных лодок», - сказал Степанов.
Дальневосточный завод «Звезда» находится в городе Большой Камень. С предприятием связан ряд уголовных дел, связанных, в совю очередь, с хищением средств. Масштаб ущерба в общей сложности уже оценивается в сумму более 1 млрд рублей.
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